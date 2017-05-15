Последние дни Донбасс обстреливают интенсивнее – спецкор

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РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Петр Порошенко не разделяет идеи отказаться от временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции в воскресенье.

Он настаивает на развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Кроме темы Донбасса Порошенко сделал ряд заявлений относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Он подчеркнул, что контролирует это расследование и не собирается подменять следствие.

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Также Порошенко заявил, что не доволен тем, что убийца Шеремета до сих пор не назван и не схвачен. Не забыл украинский лидер и про дело против Виктора Януковича. Он заявил, что судебный процесс в деле о его государственной измене должен быть прозрачным, но ждать десять лет украинский народ и президент не будут.

Некоторые эксперты считают, что Петр Порошенко уже начал свою новую избирательную кампанию, о чем свидетельствует эта пресс-конференция. Хотя сам президент заявил, что пока рано говорить о втором президентском сроке и о возможных кандидатах на следующие президентские выборы.

О ситуации на востоке Украины сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Вчера говорили о сложной ситуации в Авдеевке.

— Авдеевка остается одной из самых горячих точек и в общем-то обстрелы и риски обстрелов там есть ежедневно. Если говорить на сегодняшнее утро, то стреляли опять в районе промышленной зоны. Также были слышны выстрелы в основном из стрелкового оружия. То есть тяжелое вооружение на сегодняшнее утро не применялось, поэтому это дало повод людям выйти на работу. В настоящее время работает коксохим, то есть, если говорить о прифронтовом городе, то жизнь здесь продолжается. Хотя этот случай с погибшими мирными жителями, это тема номер один сейчас как в Авдеевке, так и во всем донецком регионе. И в общем-то говорят о том, что в общем-то снаряд прилетел в тот микрорайон, в котором есть только жилые постройки, там нет вооруженных формирований, там не стоят посты и поэтому у всех шоковое состояние. Это большая трагедия.

А какая в общем ситуация на Донбассе?

— Стабильно напряженная. Нельзя говорить о каком-либо явном обострении, но тем не менее, стреляют по всем направлениям — это Светлодарская дуга, это Авдеевка, это южное направление, села под Мариуполем. Но могу сказать, что сегодняшнее утро в самом Донецке прошло достаточно тихо. Здесь не было слышно выстрелов вообще и в общем-то обычная ситуация, к которой мы уже привыкли за последние месяцы, к сожалению. Единственный еще момент, который хотелось подчеркнуть, это то что люди, находящиеся ближе к линии разграничения, действительно отмечают, что в минувшие выходные минометных разрывов, применения минометов было больше, чем в предыдущие дни. Вот есть такая тенденция.

Сообщалось, что поврежден газопровод возле Новолуганского. Насколько серьезны повреждения?

— С инфраструктурой сейчас все в порядке. Даже если в Авдеевке было нарушено электроснабжение, сейчас его восстановили. И вот говорить именно конкретно об этом повреждении, о масштабности его, я бы не стал. Мне кажется, что это все-таки местечковое повреждение.

Свое мнение о выступлении Петра Порошенко выразил в эфире "ГС" также заместитель министра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грынчак:

"У нас є декілька законопроектів в ВРУ, які фактично ведуть до того, щоб відокремити частину території України, побудувавши стіну. Зараз є така думка у деяких опозиційних політиків — забути про все, що там відбувається і будувати країну так, як треба, з їхньої точки зору. Але президент вже неодноразово це підкреслював і в черговий раз, що ОРДЛО є територією України і ми будемо і далі робити все, щоб вони повернулися.

Вчора президент якраз нагадав, що план мінських домовленостей, він так і називається — домовленості для реалізації плану Порошенка. І він був підтриманий. І на сьогоднішній день, я думаю, це буде чергова зустріч, після якої будуть вирішувати, що далі робити з санкціями. Я думаю, що розмова буде про посилення санкцій. І друге питання — як тепер буде співпрацювати між Францією і Німеччиною, США. Я думаю, що ці теми будуть головними для розмов", — сказав Гринчак.

Ранее политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.