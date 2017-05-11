Из Кировограда. Почему политики "играют в ящик", а не в здравый смысл

РИА Новости Украина

- Если б я был царь, то жил бы лучше, чем царь!

— Как это?

А я бы еще немножко дома шил.

Анекдот от Рабиновича

Не представляю, что показывали бы наши телеканалы, если бы не политики. Говорящие, орущие, матерящиеся и плюющие головы буквально не сходят с экрана. Они всем уже надоели — до изжоги, до отвращения, пишет Ефим Мармер.

В этом плане наша страна не исключение, политики захватили телеэфир во всем мире и регулярно давят на мозги своих избирателей. Руководству телеканалов приходится выпрыгивать из штанов и юбок, чтобы подать зрителю все те же говорящие головы, но под другим соусом, в другом формате и интерьере. Чего только мы с вами ни видели — и умные шоу, и дуэли в эфире, и мультики со знакомыми героями. На сегодня самый продвинутый формат — аналитическая программа с известным политиком в роли ведущего.

В качестве примера для подражания украинским политикам — сам нынешний президент США Дональд Трамп, который на протяжении 14 сезонов был ведущим реалити-шоу "Кандидат" на телеканале NBC. Правда, тогда он не был президентом США. Переплюнуть Трампа может лишь наш действующий Президент, если станет вести свое ток-шоу.

Артистические способности у Петра Алексеевича есть, говорить может часами и на любую тему, и если ему удастся справиться с привычкой слушать лишь самого себя, то успех президент-шоу на какое-то время обеспечен. Тем более первый шаг к реализации этого проекта, по-моему, уже сделан: с 15 мая Марина Порошенко начнет вести свою рубрику в программе "В ритме спорта" шоу "Утро с Украиной" в эфире телеканала "Украина". Если хотите делать утреннюю зарядку с первой леди страны -- не пропустите.

Вполне возможно, к осени на других каналах появятся молодежные телепрограммы, которые станут вести дети Президента, а там и сам Петр Алексеевич подтянется. А пока мы имеем возможность наблюдать экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в качестве телеведущего на мало известном украинском канале ZIK, принадлежащем мэру Львова Андрею Садовому. Свое первое ток-шоу под названием "Другая Украина" эмоциональный Михо провел с большим подъемом на фоне собачьей будки. Зрелище, скажу я вам, на любителя…

Попробовал себя в качестве телеведущего и неугомонный Олег Ляшко. И практически сразу отметился звонком в прямом эфире премьер-министру. Не то удивительно, что Ляшко позвонил Гройсману - он кому угодно может позвонить, поражает то, что Владимир Борисович, прекрасно зная, что от Олега Валерьевича можно ожидать любой подставы, трубочку снял и даже побеседовал со своим вечным оппонентом. Правда, недолго.

Самый крутой на сегодня телеведущий и политик по совместительству — это, конечно, Вадим Рабинович. Он ведет сразу несколько программ на разных каналах, одна из которых имеет совершенно знаковое название — "Кто кому Рабинович?". Если абстрагироваться от популизма и постоянной агитации за свою партию с приятным для знатоков названием "За життя!" (традиционный тост на идиш "Лехайм!" именно так и переводится — "За жизнь!"), то раскрепощенность, находчивость и одесский юмор Вадима Зиновьевича вызывают желание отправить к нему на платные мастер-классы всех наших бурбаков и винников.

Вот кому никакие курсы не помогут, так это новоиспеченной телеведущей Наде Савченко. Ей башню сносит при малейшем ветре. Видимо, этим она и интересна ее продюсерам и зрителям. Драку заказывали, ждем.

Два политических антипода — Сергей Лещенко и Анна Герман - одинаково скучны своей очевидностью и предсказуемостью. Но в любом случае в роли телеведущих они лучше, чем Андрей Парубий. И это радует.