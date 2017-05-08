В Мадриде сотни человек провели акцию "Бессмертный полк"

Елена Шестернина – Мадрид, для РИА Новости Украина

Акция состоялась в самом центре испанской столицы, она началась с возложения венков к памятнику погибших за Испанию на площади Де-ла-Леальтад, недалеко от музея Прадо.

В колонне были видны флаги России, СССР, Второй Испанской республики, Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии… Под песни военных лет и песни о войне, под голос Юрия Левитана о важнейших событиях на фронтах, с портретами своих родственников, участники акции прошли до площади Колумба, где состоялся концерт, подготовленный силами русскоязычных жителей испанской столицы.

По оценкам полиции, в акции приняли участие около 400 человек, организаторы называют цифру в тысячу человек.

Многие случайные прохожие останавливались, когда видели столь необычное шествие в испанской столице. Мало кто из них мог с ходу сказать, чему посвящена акция.

"Это русские, наверное. Не знаю, может, что-то с Гражданской войной в Испании (1936-1939) связано", - высказывает предположение одна из жительниц Мадрида.

"Да, точно русские. Но почему — сложно сказать", — говорит еще один мужчина.

Внезапно кто-то из прохожих начинает аплодировать.

"Это акция, посвященная окончанию войны против Германии", - объясняет он остальным. "Это русские, если бы не они, никакой победы не было. Миллионы погибли", — говорит мужчина.

"Бессмертный полк" проходит в Мадриде во второй раз.

В руках у одного из участников шествия, Касимиро, — фотографии известных испанцев, сражавшихся на стороне СССР в годы войны. На груди он показывает приколотый значок — флаг СССР.

"Я антифашист с 18 лет, был членом Компартии Испании. Сотни испанцев сражались на фронте — партизаны, пилоты. Был очень известный партизан Хосе Гросс, он получил советские награды. Сын Пассионарии (легендарная глава Компартии Испании Долорес Ибаррури — ред.) Рубен, погиб", - говорит Касимиро.

Рубен Руис Ибаррури воевал с первых дней войны, был смертельно ранен под Сталинградом, умер в госпитале в сентябре 1942 года. Награжден орденом Красного знамени, получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Испания, пережившая страшную Гражданскую войну (1936-1939), в которой погибли 300 тысяч человек, официально в годы Второй мировой войны сохраняла нейтралитет. Однако испанские добровольцы воевали и на стороне союзников, и на стороне гитлеровских войск. На стороне фашистов на Ленинградском фронте сражалась Голубая дивизия. Сотни добровольцев сражались на стороне Красной Армии.

В руках Давида Гонсалеса — портрет его деда. "Антонио Мата Моралес, солдат республики, 93 смешанная бригада, армия Эбро", — написано под фотографией.

Армия Эбро — одна из армий республиканцев во время Гражданской войны в Испании, ею командовал Хуан Модесто Гильоте, в нее входили около 100 тысяч человек.

Давид не может сдержать слез, когда говорит о деде. "Мой дед стал добровольцем, когда фашисты совершили государственный переворот против испанского правительства, позже стал солдатом Народной армии республики. Сражался в армии Эбро, перешел границу с Францией, оказался в лагере, три года провел в заключении. Я увидел в интернете, что будет эта акция и пришел сюда. Я очень рад, что пришел", — говорит он.

Участники акции с радостью делятся рассказами о тех людях, чьи портреты они принесли – в основном это деды и прадеды участников.

"Это портрет моего деда Бахарева Виктора со своим другом на фронте. Не знаю, в каком году сделана эта фотография. Он дошел до Бреста, удостоен орденом Красной звезды, был демобилизован по состоянию здоровья. Мне было четыре города, когда он умер, нянчил меня, когда я был маленьким", - рассказывает Сергей, который живет в Мадриде 12 лет.

Рядом с ним его жена, Яна, держит в руках портрет своего прадеда. "Карачкин Степан Федорович, он прошел всю войну. О нем я знаю со слов родителей, фотографий, к сожалению, осталось немного. После войны у него родился сын — мой дедушка. В 1947 году прадед умер. Несмотря на то, чтобы мы живем в другой стране, все равно мы должны чтить память и быть благодарными за то, что они подарили нам мир", — говорит Яна.

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"Петрухин Михаил Акимович. С 1944 года находился в действующей армии, служил в кавалерии. Дошел до Германии, после войны поступил в военное училище во Львове и всю жизнь был офицером. Моя бабушка, Скотникова Александра Семеновна, работала в шахте в Кузбассе вместо деда, своего мужа, который ушел на фронт. Она не только ждала, но и еще трех детей вырастила", — рассказывает Людмила Петрухина, которая приехала в Испанию из Львова.

В руках молодого человека — грузинский флаг. "Я из Тбилиси, живу здесь 18 лет, я здесь со своей женой — она русская. Знаете, за грузинским столом мы всегда произносим тост за наших дедов, наших бабушек. Тех, кто участвовал в войне, конечно, надо помнить. Поэтому я здесь. Я их помню и люблю. В войне участвовали мой дедушка, и его отец, мой прадед. Благодаря этим людям мы сегодня живы. Никого из них я, сожалению, не застал", — говорит Шота.

Карен — армянин, он возглавляет ассоциацию армян Мадрида и на акцию пришел со своей женой испанкой. "Оба моих деда воевали. Один закончил войну в 1943 году, поскольку получил ранение в ногу. Второй дед был медиком, командовал санитарным поездом", — говорит Карен.

Сергей Панов приехал в Испанию из Донецка. На акции вместе с сыном. "Это портрет моего отца. Василий Федорович Панов. Тут написано "Ковал победу за Уралом". Он работал на сталелитейном заводе недалеко от Свердловска. Ему было 16-17 лет. Наш дядя по маме, ее старший брат, Копылов Иван Иванович всю войну прошел. В конце войны был капитаном разведподразделения, участвовал в переправе через Днепр, одним из первых, с группой разведчиков, переправился. Дошел до Берлина, выжил, вернулся домой, прожил сложную жизнь, был военкомом", — говорит Сергей.

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"Эта акция стала доброй традицией. Первый "Бессмертный полк" состоялся в прошлом году. Подготовку к этой акции мы вели в течение всего года, у нас в фейсбуке есть группа, которая так и называется — "Бессмертный полк в Испании". Организует ее наша ассоциация "Благое дело" совместно с представительством российского общественного движения "Суть времени". Мы подготовили информационные листовки, значки и георгиевские ленточки, которые раздаем всем желающим. Вся информация — на русском и испанском", — рассказал президент благотворительной ассоциации "Благое дело", член координационного совета российских соотечественников в Испании Роман Демьян.