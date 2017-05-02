Годовщина одесской трагедии. Что происходит в городе - рассказ спецкора

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Сегодня, второго мая, — третья годовщина одесской трагедии. В городе повышен уровень террористической угрозы и усилены меры безопасности.

Возле Дома профсоюзов и на площади Куликово поле должны состояться митинги памяти жертв пожара 2 мая.

Три года назад второго мая в Одессе во время уличных столкновений и в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование еще продолжается. На сегодня в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются отдельные эпизоды этого дела. На скамье подсудимых — 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей.

Что происходит в Одессе, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Полуев.

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— Сейчас основные события происходят на Куликовом поле. Здесь с самого утра площадь оцеплена правоохранителями, установлены рамки металлоискателей, для того чтобы проверять людей, которые несут цветы к Дому профсоюзов.

В отличие от прошлого года, сообщений о заминировании пока не поступало, и прямо с восьми утра люди по одному, по два, по пять человек проходят, и поэтому нет эффекта толпы. В общей сложности, думаю, за сотню человек уже пришло.

То есть все довольно спокойно, правоохранители отвели для людей узкий участок, коридор по площади, и очень много правоохранителей, резервные отряды спецподразделений находятся на Куликовом поле, оцеплены подъезды к площади, то есть меры безопасности серьезные.

Были какие-то случаи более детальной проверки людей правоохранителями?

— Проверяют людей возле рамок металлоискателей. Также, как сообщили правоохранители, одну женщину на подходе к Куликовому полю остановили полицейские, потому что у нее была георгиевская ленточка, ленточку у женщины изъяли, провели разъяснительную беседу и отпустили.

Какие еще памятные мероприятия запланированы на сегодня?

— В два часа пройдет акция на Куликовом поле, организованная некоторыми общественными организациями, потом в шесть вечера на Соборной площади пройдет траурный митинг по погибшим, туда активисты Евромайдана преимущественно соберутся, и также в центре, на месте гибели участников Евромайдана, запланированы траурные мероприятия.

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— Расследование на самом деле находится в стадии не совсем окончательной, поскольку сами события разбили на несколько уголовных производств, и сейчас наиболее активно в суде рассматривают дело по беспорядкам в центре города, по которому проходят два десятка активистов с Куликового поля, Антимайдана, то есть это в принципе единственное дело, которое в суде сейчас активно рассматривается. По остальным еще идет следствие.

Какие еще дополнительные меры безопасности применяют сегодня в Одессе, в эфире "ГС" сообщила заместитель начальника пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одессе Любовь Гордиевская.

(публикуется на языке оригинала)

"На даний час ми можемо з впевненістю сказати, що територія таких локацій, як Куликове поле та Соборна площа, перекрита нарядами поліції та гвардії, долучена достатня кількість технічних засобів, щоб забезпечити безпеку.

На даний час на Куликовому полі встановлено арочні металодетектори, організований прохід громадян, щоб убезпечити і працівників поліції, і громадян, від того що може бути якась провокація, хтось пройде зі зброєю, вибухівкою, пронесе будь-які засоби нанесення травм.

Поки що все спокійно, немає жодних застережень, є окремі факти, коли люди намагалися використовувати георгіївські стрічки, відповідно, поліція орієнтована на те, щоб проводити роз'яснювальну роботу і по можливості вилучати такі предмети", — повідомила Любов Гордієвська.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что в канун трагической годовщины событий 2 мая в Одессе возможно очередное обострение при участии правых сил.

А спецкор "ГС" из Одессы Александр Тарасенко сообщил о том, что многие жители уезжают из города 2 мая, чтобы избежать возможных провокаций, а те, кто остаются, — несут цветы на Куликово поле.