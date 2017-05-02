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    Первомай в Донецке: не стреляли и прекрасно

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    Первомай: День трудящихся в Украине (18)

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    Праздник весны и труда в самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили митингом и многочисленными народными гуляниями.
    Шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    В столице Донбасса – Донецке 1 мая на главной площади города состоялось многотысячное шествие и демонстрация, при этом десятки тематических акций, развлекательных программ состоялись также во всех остальных районах города. Парады, митинги и концерты на Первомай прошли почти во всех городах и районах ДНР.

    Мир, труд, май. Первомайская демонстрация в Киеве
    РИА Новости Украина
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    Первомай в Донецке прошел в мирной и довольно спокойной обстановке. Каких-либо потасовок или провокаций зафиксировано не было – охрану общественного порядка в Донецке в праздничные дни обеспечивают правоохранительные органы, работающие в усиленном режиме. В настоящее время в Донецке, за исключением прифронтовых районов, сохраняется тишина, залпов и разрывов артиллерии практически не слышно. 

    По данным властей самопровозглашенной республики на центральной площади Донецка 1 мая собрались несколько тысяч человек, из-за чего в центральной части города на несколько часов было перекрыто движение общественного транспорта. Вместе с жителями Донбасса в массовом шествии приняли участие представители местной власти, профсоюзов ДНР, активисты общественных организаций, волонтеры. Участники митинга держали в руках баннеры с названиями предприятий, флаги и символику ДНР, воздушные шары, а также развернули транспаранты с лозунгами: "Мир, труд, май!", "В единстве наша сила!", "Солидарность!" и так далее. После окончания митинга праздничные мероприятия традиционно перенеслись в парки культуры и отдыха, а также за город, где люди продолжили свой отдых.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся в Донецке

    "Для меня первое мая – это праздник мира, единства всех народов, весны. В общем, это праздник всего прекрасного и хорошего, что может быть в жизни. Всегда любил этот день, за его особую атмосферу радости и хорошего весеннего настроения", – рассказал житель Донецка Владимир.

    "Как видите, просто отдыхаем в праздничный выходной день, наслаждаемся весной и теплом. Пришли всей семьей, будем в парке Щербакова (центральный парк отдыха в Донецке, — Авт.) до самого вечера. Слава богу, пока тихо и спокойно, не стреляют. Хоть немного отвлекаемся от этой войны и этих страшных новостей. Мы этого заслужили, нельзя постоянно жить в страхе и напряжении, отдыхать и веселиться тоже надо", – рассуждает жительница прифронтового Киевского района Донецка Евгения

    Первомайская демонстрация в Луганске с высоты птичьего полета. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Первомайская демонстрация в Луганске с высоты птичьего полета

    "Сегодня спокойно, не воюют. Не знаю, радоваться или нет такой тишине. Перемирие ли это или затишье перед бурей. Поживем, увидим, конечно, ну, а пока праздничный весенний день. Удивительно, но сейчас в центре Донецка чувствуешь себя спокойнее, чем в любом другом городе Украины, потому что нет никаких провокаций и стычек с участием оголтелых националистов и молодчиков. Праздник весны, который отмечает весь цивилизованный мир, здесь никого не раздражает и агрессии у людей не вызывает. Все очень мирно и по-доброму, как было в Донецке всегда. Теперь готовимся праздновать 9 мая. Это большой праздник, уже готовят военный парад, репетируют во всю", – говорит житель Калининского района Донецка Юрий

    В то же время в министерстве обороны самопровозглашенной ДНР заявляют, что, несмотря на майские праздники, обстрелы в регионе всё равно продолжаются. По сообщениям силовиков украинская армия за минувшие сутки выпустила по прифронтовым территориям Донбасса порядка семисот мин и артиллерийских снарядов из запрещенной минскими договоренностями тяжелой артиллерии. На юге региона в Новоазовском районе в результате вооруженной атаки повреждения получили несколько жилых домов, при этом информация о жертвах среди мирного населения пока, к счастью, не поступает, однако есть информация об одном раненом в Петровском районе Донецка, получившем травмы в результате детонации взрывного устройства. По данным районной администрации пострадавший местный житель доставлен в больницу, его состояние уточняется.

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