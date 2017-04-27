Окропим мэрию красненьким? Очередной скандал с мэром Днепра Филатовым

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Днепре продолжаются политические скандалы: на этот раз дрались в местном городском совете. Сошлись активист, экс-начальник ЖЭКа №37 Сергей Варфоломей с одной стороны и заместитель мэра Михаил Лысенко — с другой. Сообщается, что за зама выступил и городской голова Борис Филатов, но сам мэр это категорически опровергает.

Причиной конфликта, сообщает издание "Горожане", стал опубликованный в Днепре список 183-х домов-счастливчиков, которые в текущем году получат средства из городского бюджета для проведения ремонтов. Общественники утверждают, что из этого перечня и из программы финподдержки ремонтов в ОСМД мэрия выбросила "несговорчивых".

Спусковой крючок конфликта

О драке стало известно от депутата горсовета Дмитрия Хозина. Как сообщалось, в Днепр приехала команда программы "Стоп коррупция", чтобы провести съемки в городском совете. Также среди гостей был местный активист Сергей Варфоломей.

А уже через короткое время Facebook стали появляться посты об избиении активиста руководством города. Как рассказал сам пострадавший, заместитель мэра Лысенко напал на него и затащил в своей кабинет. После этого туда же зашел мэр Филатов, перекинулся несколькими фразами с замом, после чего оба якобы стали избивать активиста.

В свою очередь глава постоянной комиссии по вопросам финансов, бюджета и местного самоуправления Артём Хмельников отметил, что перепалка между активистами и Михаилом Лысенко началась на заседании комиссии.

"В помещение зашел неизвестный, который представился журналистом программы "Стоп коррупция" и начал выкрикивать различного рода обвинения в адрес Лысенко, который является членом бюджетной комиссии. Я навел порядок, попросив журналиста вести себя корректно в ходе заседания комиссии. После этого Михаил Лысенко удалился с заседания, за ним последовал человек, который представлялся журналистом, и ряд людей в белых футболках (команда программы «Стоп коррупция», — Ред.). Я считаю, что заседания комиссии и встреч должны оставаться открытыми для журналистов и общественности, но нужно соблюдать элементарный порядок", — сказал Хмельников в комментарии СМИ.

Версия власти

Высказался, разумеется, и Михаил Лысенко.

"Я вышел из кабинета, в котором заседала комиссия, и на лифте спустился на 4 этаж к себе в кабинет. После этого один из активистов, которые пришли на заседание комиссии, Сергей Варфоломей, напал на меня и нанес несколько ударов в лицо. Причина данного поведения мне неизвестна", — прокомментировал заместитель городского головы.

Свою версию изложил также Борис Филатов: заявил, что не избивал Варфоломея. По словам мэра, активист ворвался в кабинет к замглавы горсовета Лысенко и устроил драку, в которой Филатов не участвовал.

"Варфоломей заявил, что я его ударил, что информационно погасить эту ситуацию в прессе — мол, это мэр бил. Но это неправда. В драке участвовало двое: мой заместитель Михаил Лысенко и Сергей Варфоломей. Я пришел на место событий уже после драки, когда вызвали полицию, и начал выяснять, что происходит. После этого я ушел, а потом в СМИ уже начали появляться эти голословные обвинения. Просто когда Варфоломей понял, что ему за это придется получать по закону, он решил перевести стрелки на меня", — сообщил городской глава.

Флешмоб "Я — Варфоломей"

О конфликте на своей странице в Facebook написал и журналист Роман Бочкала. По его словам, Михаил Лысенко напал на Артема Лагутенко, журналиста "Стоп Коррупция", после того как представитель масс-медиа задал вопросы о растрате бюджетных средств в сфере ЖКХ, за которую отвечает Лысенко.

"У Миши затряслись руки, он подорвался и спешно покинул заседание в сопровождении охраны. Журналисты пошли за ним. Чиновник стал толкаться и оскорблять. Самое интересное началось в кабинете Миши. Лысенко набросился на активиста Сергей Варфоломей. Он был вынужден защищаться. Дальше вообще сюр… Лысенко вызвал на подмогу городского голову Borys Filatov. Тот тоже пришёл с охраной. И тоже стал избивать Варфоломея в кабинете у Лысенко. Зашквар…. Очевидцами данной ситуации был правозащитник Ігорь Бондарчук и видеооператоры Зорян Бень и Владимир Садыков. При этом охрана мэрии не допускала в кабинет сотрудников полиции! Патрульные безропотно стояли за дверями, слушая стуки ударов. Когда Варфоломею удалось вырваться, его лицо было в крови.", — написал Бочкала.

Позднее появилась видеозапись, как Филатов позвал в кабинет Варфоломея, а охранник заблокировал двери. Спустя несколько минут активист вышел с разбитым лицом.

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После драки к городскому совету подъехала скорая, Варфоломею оказали первую помощь. А на страницах в соцсетях днепрян, поддержавших активиста в этом конфликте, начался флешмоб "Я — Варфоломей": люди фотографировались с этой надписью на белом листе А4 и выкладывали снимки.