Апрельская зима. Половина Харьковской области обесточена - спецкор

twitter.com/fox_press

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Снегопад, дождь и сильный ветер уже в четверг накроют Одессу. Об ожидаемой непогоде сообщили синоптики. В связи с этим городской совет обратился к жителям Одессы с просьбой максимально ограничить перемещения и поездки по городу, а также не оставлять транспортные средства под деревьями.

Также одесские коммунальные службы перевели в режим готовности к работе в сложных погодных условиях. В усиленный режим перевели и подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Читайте также: Спокойно, Маша, я — Дубровский. Соцсети о вердикте Гааги

Самая сложная ситуация с непогодой в настоящее время наблюдается в Харькове. Снегопад в городе привел к отмене авиарейсов, проблемам на дорогах и обесточиванию домов.

О ликвидации последствий в Харькове сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Повідомлялося, що з самого ранку снігопад у Харкові припинився. Чи так це і яка взагалі ситуація?

— Снігопад припинився ще вчора ввечері. Ніч була ясна і морозна на диво для середини квітня. На цей час проїзд дорогами області забезпечений. Навіть в часи найпотужнішого снігопаду рух транспорту не припинявся. Зараз дороги чистять близько 170 одиниць спеціальної техніки. Навіть під час снігопаду в'їзд в місто великогабаритного транспорту не припинявся. Щодо електропостачання — зі 154 населених пунктів, які були знеструмлені на вчорашній вечір, сьогодні без струму залишаються 76 населених пунктів. З них 42 повністю знеструмлені, 34 частково. Обласна влада обіцяє до вечора підключити всі населені пункти чи принаймні більшу частину. Ці роботи зараз проводять бригади Харківобленерго.

Чи відновлений рух громадського транспорту та авіасполучення?

— Рух транспорту, в тому числі громадського, відновлений. Зараз дороги в обласному центрі розчищені, весь транспорт їздить. Вчора о другій половині дня також відновив роботу в штатному режимі Харківський аеропорт.

Повідомляли, що вчора таксі через негоду підвищували тарифи.

— Так, фактор дощу, снігу та свят присутній. Таксисти люблять впроваджувати практику подвійного підвищення тарифів. Сьогодні тарифи повернулися в звичайне русло.

Также о подготовке к борьбе с последствиями непогоды рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы начальник пресс-службы главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Андрей Мельник:

"В Одессе после ухудшения погодных условий был создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Все подразделения главного управления ГСЧС в Одесской области переведены на усиленный режим несения службы, собственно, как и коммунальные службы города и области. Работают они 24 часа в сутки. На данный момент в области ветер, снег с дождем. В северных областях — снег. Катаклизмы не наблюдаются.

Общественный транспорт работает в обычном режиме. Все дороги открыты как для частного, так и для общественного транспорта. В случае необходимости сотрудники подразделений главного управления ГСЧС и коммунальные службы готовы прийти на помощь. Разъяснительные работы проводились еще три дня назад. Просим ограничить выход на улицу в эти дни детей и женщин, людей пожилого возраста и беременных. Также звучало обращение к водителям — ограничить или исключить поездки на дальние расстояния. Эта работа проводилась и органами и городской властью, и сотрудниками главного управления через СМИ.

Также готовы передвижные пункты обогрева. В случае необходимости решением оперативного штаба такие пункты будут расположены в определенных местах. На данный момент в 44 населенных пунктах есть частичные обрывы проводов. Массовое отключение населенных пунктов в Одесской области не проводилось. Надеемся, что погода нас немного обойдет. На данный момент дорожные работы приостановлены", — сообщил Мельник», — сообщил Мельник.

Читайте также: Марунич: мариупольцам остается только посочувствовать

Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире «ГС» заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Голоса Столицы, что в проблемных регионах водители должны воздержаться от поездок еще два дня, поскольку неблагоприятные погодные условия прогнозируют до воскресенья.