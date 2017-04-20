Из Одессы. За здоровьем куда угодно, но только не в Минздрав

РИА Новости Украина

С 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства", о которой в правительстве велось много разговоров еще с конца 2016 года. Хотя до этого в стране многие больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом тоже получали лекарства бесплатно, или с 50% скидкой. На эти цели из бюджета выделялись средства. Однако уже в декабре прошлого года отпуск этих препаратов был приостановлен, пишет Александр Солдатский.

Министерство здравоохранения Украины заверяло, что с первого января 2017 года льготная выдача препаратов будет возобновлена. Но пришел новый год, а обещанного так и не было. Затем Минздрав перенес начало программы на 1 апреля 2017 года. Но пришло первое апреля, обещанное так и осталось невыполненным.

Заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский 31 марта на встрече с журналистами, рассказывая о медицинской реформе в Украине, особо остановился на системе реимбурсации, это когда пациенты по рецепту врача могут получать лекарства в аптеке, а аптека – компенсацию за них от государства. Казалось, вот когда, наконец-то, правительство реально проявило заботу о своих больных гражданах. Но с 1 апреля "Доступные лекарства" так и не появились в наших аптеках. Украинские пациенты невольно задают всем вопрос, почему обещанных доступных лекарств нет?

А ведь заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский говорил: "Государство гарантирует, что каждый пациент, независимо от финансового положения и места работы, сможет, придя в аптеку, получить бесплатно по рецепту врача препараты от сердечно – сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа. Это наша ключевая цель. То есть, не будет ни одного пациента в стране, который не сможет получить бесплатно такие препараты – это гарантирует государство".

Заместитель министра указал и на список лекарств, которые попали в программу "Доступные лекарства" и будут отпускаться по рецепту врача. Всего льготных препаратов по трем заболеваниям 89 наименований, созданных на базе 21 действующего вещества. Когда вы обратитесь к лечащему врачу, он будет выписывать вам рецепт с указанием препарата в действующем веществе и дозировку, а не коммерческое название лекарства. Пациент должен сам решать, какой препарат покупать в аптеке. Делается это для того, чтобы разорвать цепочку, при которой существует сговор аптека – врач, в которой врач за вознаграждение выписывает "нужные" лекарства.

Важно отметить такую деталь: стоимость препаратов из списка, который размещен в интернете на сайте минздрава, устанавливает само министерство охраны здоровья, цена лекарства выведена по средней стоимости в соседних странах – Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Литве.

По мнению Минздрава в настоящее время стоимость многих лекарств в Украине завышена не в разы, а в сотни раз. Непонятно только, почему МОЗ знает о кабальных ценах в аптеках страны, а реальных действий против этого не предпринимает? Пока известно, что реализовывать лекарства по этой программе в Украине будут только те аптеки, с которыми заключат договор, в основном, это аптеки государственной и коммунальной форм собственности. В коммерческих аптеках тоже, возможно, будут отпускать лекарства по этой программе. Но для этого необходимо по их согласию заключить с ними договор. Это маловероятно: они не станут терять сверхприбыль, отпуская препараты по низкой цене.

На оплату бесплатных препаратов государство выделило 500 миллионов гривен. Учитывая, что в стране больных с указанными диагнозами около 10 миллионов, выделенная сумма – мизерная. В пересчете на одного человека получается около пяти гривен в месяц. Человеку, чтобы добраться к лечащему врачу за рецептом, надо заплатить минимум 10 гривен за маршрутку, а получить льготных лекарств – всего на 5 гривен. По этой программе и выделенным на эти цели средствам можно судить о реальной заботе государства о своих гражданах. Правительство на компенсацию за расходы на коммунальные услуги тратит до 60 миллиардов гривен в год, а на здоровье людей – 500 миллионов.

Наши правители больше заботятся об олигархах, потому и ввели субсидии, которые в конечном счете попадают на счета тех же олигархов. А выделить деньги на охрану здоровья, это, по рассуждению чиновников, все равно, что выбросить их на ветер. Не потому ли так затянулся старт на выдачу населению льготных лекарств? К сожалению, времени от начала апреля, когда должна была начать действовать программа "Доступные лекарства" прошло много, но аптеки пока не знают, кто будет участвовать в ней.

В департаменте здравоохранения Одесского городского совета мне сообщили, что лишь на прошлой неделе в область поступили необходимые деньги на реимбурсацию. Председатель областной государственной администрации Максим Степанов издал приказ, в котором обязал руководителей районов срочно определиться, какие аптеки будут участвовать в программе "Доступные лекарства". Мне кажется, что и местные власти упустили время, чтобы быстрее начала работать программа. Слишком долго ждали указаний из Киева, хотя давно знали, когда должна была стартовать программа.

Необходимо остановить внимание на ценах на препараты, которые должны отпускаться бесплатно. Запомните, бюджетное финансирование по программе слишком незначительное, чтобы вы могли по своему выбору получить необходимый препарат.

Известно, что для лечения всех перечисленных недугов существует огромное количество лекарств. Государство же намерено финансировать приобретение лишь самого дешевого препарата отечественного производства.

За все остальное, как и прежде, надо будет самому платить. Но если вы хотите купить импортный препарат, который дороже отечественного, тогда вам могут отпустить дорогой препарат, но отнять от его стоимости цену отечественного. Таковы условия новой программы.

В тех аптеках, которые будут участвовать в новой программе, на дверях должно будет висеть объявление: участвует в программе "Доступные лекарства".