Кровь и нервы. Как получить биометрический паспорт... в Сумах

РИА Новости Украина

После решения Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима число желающих стать счастливыми обладателями биометрического загранпаспорта удвоится, а то и утроится, пишет Диана Ольшанская.

Ведь только чипированный документ сможет дать право безвизового пересечения европейских границ. Нетрудно спрогнозировать, как в связи с этим поведут себя сумчане.

Для иллюстрации роста выдачи биометрических документов возьмем первый квартал каждого года. По данным управления Государственной миграционной службы в Сумской области, в январе-марте 2015 года на Сумщине было выдано 5470 биометрических загранпаспортов, в аналогичный период 2016-ого — 6754, а в 2017-ом —10800.

В управлении Государственной миграционной службы Сумской области мы поинтересовались, как можно получить биометрический паспорт для выезда за границу и как Сумы подготовились к безвизу.

Подробности загранпаспортизации

Во-первых, важно знать: место регистрации не влияет на место получения биометрического паспорта для выезда за границу. Т.е. житель Сум может обратиться в любое отделение не только Сумской области (список отделений есть на сайте сумского управления), а и Украины. Так что вовсе не обязательно штурмовать отделение на ул. Нижнехолодногорская.

Все 20 подразделений ГМС в Сумской области, где выдают биометрические документы, работают со вторника по субботу. В рабочий день прием ведется с 9.00 до 18.00, в субботу — с 9.00 до 16.45. В Сумах действует три подразделения ГМС:

— Ковпаковское районное отделение (ул. Нижнехолодногорская, 8, т.: 77-02-12, 77-02-16);

— Заречное районное отделение (ул. Белопольское шоссе, 24, т. 61-51-02);

— Сумской районный сектор (ул. Кузнечная, 2, т. 22-63-69).

Во-вторых, при обращении надо обязательно иметь два документа: паспорт гражданина Украины и справку об идентификационном коде. Фото делается на месте.

Кроме того, как рассказала главный специалист по связям с общественностью и СМИ управления ГМС в Сумской области Алена Душкина, если имеется загранпаспорт старого образца, срок действия которого закончился, его надо сдать. А если 10 лет, на которые выдавался документ, еще не истекли, такой загранпаспорт следует обязательно взять с собой, т.к. его необходимо предъявить. В дальнейшем этим документом можно пользоваться наряду с биометрическим, только не в безвизовом режиме. Если в паспорте старого образца открыта виза, она по-прежнему будет служить основанием для въезда в шенгенскую зону.

В-третьих, для экономии времени самостоятельно можно распечатать реквизиты для оплаты загранпаспорта и прийти в отделение уже с квитанцией об оплате. Данные можно найти на официальном сайте ГМС Украины в разделе "Платежные реквизиты для оформления паспорта для выезда за рубеж".

Цена оформления загранпаспорта (и для взрослых, и для детей) в срок до 20 рабочих дней — 557,32 грн. Срочного, до семи рабочих дней, — 810,32 грн.

Оформление загранпаспорта в течение трех рабочих дней возможно в случаях, предусмотренных ч.14 ст.22 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре…" на основании документов, подтверждающих необходимость срочного выезда, связанного "с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, проживающего за границей".

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При оформлении биометрического документа на ребенка родители (либо опекуны) вместе с заявлением должны подать свидетельство о рождении. Если ребенку не исполнилось 12 лет, его присутствие необязательно. Родители сами предоставляют три фотографии: две размером 3,5 на 4,5 и одну — 10 на 15. Если ребенку 12 лет и больше, его надо привести с собой в миграционный центр, чтобы сфотографировать на месте.

В случае когда один из родителей — гражданин другого государства, дополнительно предоставляется справка, подтверждающая принадлежность ребенка к гражданству Украины (выдается Государственной миграционной службой).

Если ребенку уже присвоен идентификационный код, то справку об этом тоже необходимо представить. Если нет, то специально для оформления загранпаспорта код не требуется.

Пропускные возможности

Сейчас в сумских подразделениях ГМС обслуживают в порядке живой очереди. К примеру, через Заречное и Ковпаковское районные отделения в день проходит по 30-40 человек. Как уверяют в управлении ГМС в Сумской области, если человек приходит с полным комплектом документов, он подает заявление на оформление биометрического загранпаспорта за один день. Правда, сетуют, что к этому времени не удалось ввести систему электронной очереди, но решение данной задачи зависит от Киева.

Для сравнения: на момент передачи полномочий от МВД в ГМС в Сумской области функционировало всего четыре узла приема-выдачи загранпаспортов, сегодня их 20. И все они с программным и техническим обеспечением для оформления биометрических документов (паспорта гражданина Украины в форме id-карточки и паспорта гражданина Украины для выезда за границу). Так что проблем не должно быть, считают в управлении ГМС в Сумской области.

Напомним: выдача биометрических паспортов в Украине началась в январе 2015 года. Всего биометрических паспортов гражданина Украины для выезда за границу в Сумской области было выдано 66 277, в Украине — больше 3 миллионов. Если первые два года можно было по желанию получить как биометрический загранпаспорт, так и старого образца, то в 2017 году все выдаваемые ГМС загранпаспорта являются биометрическими.

Как продвигается безвиз в ЕС

6 апреля европарламент принял законодательную резолюцию, согласно которой Украина попадает в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны ЕС. Теперь до введения безвизового режима между Украиной и ЕС осталось всего одно решение — украинский безвиз должен одобрить Совет министров ЕС. Процедурно еще требуется пройти несколько этапов:

1) послы стран-членов ЕС повторно поддерживают принятое решение и вносят его в повестку дня встречи министров (26 апреля);

2) решение принимается квалифицированным большинством Совета министров ЕС (11 мая);

3) решение подписывают президент Европарламента и представитель председательствующей страны — Мальты (ориентировочно 15 мая);

4) публикация в официальном вестнике ЕС (срочные решения публикуют на следующий день, но обычно этот этап занимает до недели, ориентировочно 22 мая);

5) решение вступает в силу через 20 дней после публикации (ориентировочно 11 июня).

Т.е., если все пойдет по плану, с 11 июня можно будет свободно путешествовать по Европе 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Кроме того, можно будет ездить без виз в четыре страны, не входящие в Евросоюз, но входящие в шенгенскую зону — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

К сведению:

Для безвизовой поездки необходимо будет иметь:

— биометрический паспорт для выезда за границу (без него придется оформлять визу);

— полис медицинского страхования;

— подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки);

— документы о цели поездки;

— полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле);

— подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)

Безвизовый режим не дает права работать в ЕС и не дает оснований для выезда на постоянное проживание. В этих двух случаях нужна специальная виза.