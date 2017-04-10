Спецкор о природе протестов в Полтаве

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Полтаве с восьми часов утра понедельника протестующие блокируют все входы в здание городского совета, исполнительного комитета и управлений. Никто из работников этих учреждений не может попасть на работу. Протестующие требуют немедленного созыва внеочередной сессии.

На прошлой неделе в Полтаве около 300 граждан собрались на акцию протеста. Мирное собрание переросло в драку, во время которой работники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Протестующие требуют честного рассмотрения дела.

poltava.to Блокирование здания Полтавского городского совета

В настоящее время в городе усилили патрулирование полиции и Нацгвардии. Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

О происходящем в Полтаве сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор газеты и сайта "Коло" Татьяна Цирульник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як серйозно налаштовані люди в Полтаві?

— Я хотіла б наголосити, що це не "тітушки". В міській раді все спокійно. Просто люди, ветерани АТО зокрема, депутати міської ради, стоять біля входу. Їхня вимога єдина — хай прийде міський голова і робота міськвиконкому буде розблокована. Щойно прийде мер, який починаючи з четверга перебуває в невідомому напрямку, буде розблокована робота міськвиконкому. Щодо вимог і що у нас сталося. У нас не була просто кривава сутичка. У нас був незаконний розгін людей. З поножовщиною, палками били, сльозогінним газом труїли. Люди прийшли на мітинг проти незаконної забудови. Потім вийшли "тітушки" і працівники охоронної фірми "Скорпіон" і спровокували кров. Двоє людей, які потрапили в епіцентр подій, досі знаходяться в реанімації. І між тим ми спостерігаємо абсолютне мовчання міського голови. Якщо ви бачили, жодного офіційного коментаря мер не дав з приводу цієї сутички і вже чотири дні перебуває невідомо де. Ось це спровокувало такі протестні настрої. Люди хочуть бачити Олександра Мамая. Хочуть щоб він скликав позачергову сесію, на якій буде скасовано скандальне рішення про забудову Полтави нескінченними МАФами. Ще однією з причин незадоволення громадян стало те, що було віддано величезний шматок набережної Ворскли під незрозумілу забудову. Люди хотіли припинити незаконну забудову в місті, за це їх побили. Тепер люди організували штаб спротиву, і чекають у міській раді, поки прийде міський голова і виконає їхні вимоги.

Рішення стосовно дозволу на ці забудови було прийнято?

— Рішення було прийнято з перевагою в один голос депутатів міської ради в останній момент. Більшість дуже хитка, при тому що люди висловлювались проти. Було кілька акцій протесту, про те що не треба приймати таке рішення. Крім цієї забудови було ще кілька скандальних рішень про МАФи і набережну, і це все спричинило обурення. Я хочу сказати про вимоги людей. Вони хочуть не лише скасування, вони хочуть мораторію на встановлення МАФів в Полтаві. Вони хочуть дострокових виборів мера. Вони хочуть звільнення першого заступника міського голови, якого пов'язують з кривавою сутичкою. Люди хочуть звільнити депутата від "Солідарності" Ірину Степаненко, яка є головою атестаційної комісії полтавської поліції, яка бездіяла в той момент, коли били людей. Ще люди вимагають закрити кримінальні справи проти активістів, які захищали Полтаву від "тітушок".

І ці вимоги вже оформлені в паперовому вигляді, протестувальники готові їх комусь передати?

— Так. Мало того, що вони оформлені, депутати зареєстрували постанову про позачергові вибори в Полтаві. За ситуацією стежить очільник області Валерій Головко. Він запрошував мера сьогодні на апаратну нараду в ОДА, але він не з'явився. Де він, ніхто не знає.

Який стан людей, які в результаті сутичок перебувають в реанімації?

— Тяжкий. Полтавці збирають кошти на їхнє лікування. Активіст- ветеран АТО отримав ножові поранення. Працівник поліції також. Це найтяжчі випадки.

Ви особисто відчули впровадження посилених заходів безпеки?

— Як вони могли перейти на посилений режим, якщо у нас побили ветерана АТО, якщо жбурнули пляшку з запальною сумішшю в будинок одного з організаторів штабу опору, якщо буквально вчора замінували міську раду. Де поліція? Вона бездіє.

Розкажіть про інцидент з пляшкою із запальною сумішшю.

— Це будинок депутата міської ради Юліана Матвійчука, партія "Свобода". Це сталося вночі. Вдома була його матір, яка змогла загасити пожежу.

В мерії не повідомляють де знаходиться мер Полтави?

— Людям було сказано, що мер поїхав у відрядження. Люди зажадали документального підтвердження. Документів немає. На телефонні дзвінки не відповідає, на заклики губернатора області він також не відповідає.

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Скільки готові стояти люди?

— Поки не приїде мер. Я сьогодні була в міській раді, це абсолютно ввічливі люди. Вони не ховають своїх облич. З ними знаходяться депутати міської ради, це чоловіки 40-50 років, ветерани АТО. Вони нічого не бояться. Вони прийшли, щоб мирно врегулювати питання. Вони просто спокійно там сидять. Нічого не трощиться. В міській раді порядок. Вона готова виконувати свої функціональні обов'язки, впустити людей, хай тільки з'явиться мер на робочому місці.

До протестувальників з боку правоохоронців нема ніяких питань?

— Працівники поліції також знаходяться в мерії. Вчора, коли з'явилося повідомлення про вибухівку в міській раді, протестуючі пустили кінологів та поліцію, щоб вони оглянули приміщення. Ніхто їм супротиву не чинить.

Ранее руководитель отдела коммуникаций ГУ НП Полтавской области Юрий Сулаев в эфире 112 Украина сообщил, что после столкновений на митингах в Полтаве усилено патрулирование полиции и Нацгвардии.