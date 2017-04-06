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    "Арочный Майдан". Подробности кровавых разборок в Полтаве

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    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (9)

    (обновлено: )47210
    В центре Полтавы протесты против застройки арки "Газетного ряда" переросли в столкновения: в ход пошли дубинки и дымовые шашки. Не обошлось без пострадавших, среди которых – участники АТО.
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Протесты переросли в столкновения

    В среду вечером, 5 апреля, сотни людей собрались возле "газетной арки" в центре Полтавы на ул. Соборности с протестами против её застройки. Впоследствии между активистами и охранниками арки произошли столкновения, сообщает местный портал Kolo.News.

    Сообщалось, что люди принесли болгарку и стали пилить заваренные несколько дней назад ворота арки, произошел конфликт.

    Издание "Громадске" сообщало, что охранники применили дубинки. Протестующие же в свою очередь были вооружены палками, также в ход пошли дымовые шашки.

    Смотрите также: Кровавые разборки в центре Полтавы

    Напомним, летом 2016 года предприниматель Виктор Степаненко решением органов местного самоуправления стал новым арендатором арки так называемого "Газетного ряда", где продавалась пресса и через которую ходили жители указанного дома.

    Сотни человек штурмовали газетную арку в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    О наболевшем/Youtube
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий

    Со времени ее передачи владелец перекрыл арку металлическими листами и сделал невозможным проход через нее. Это стало поводом для недовольства горожан.

    "Арка – это место публичного пользования. Это пожарный выход. Посмотрите сами: дорога у нас перекрывается теплоцентралью. Если ее прорывает, то все, сюда не заедет ни пожарная машина, ни скорая помощь, ничего сюда не заедет", цитируют жителей местные СМИ.

    По данным vpoltave.info, это уже не первая акция против застройки в этом месте. Оборудовать место под бизнес в арке пытались неоднократно, но общественность и политические силы были против. В последний раз – снесли силой конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены Полтавского горсовета.

    Не обошлось без пострадавших

    По данным полиции, в результате столкновений пострадали три человека, среди которых участники АТО.

    Отмечается, что один человек получил ножевое ранение, еще один – повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой). Травмы получил и патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно перелом носа).

    Смотрите также: Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

    Полиция с обеих сторон были задержала восемь участников беспорядков. Устанавливаются личности этих людей и все обстоятельства правонарушения.

    "Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции. 

    Новини Полтавщини
    "Газетный ряд" в Полтаве: кровь и поврежденная арка

    Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы, сообщила волонтер Наталия Гранчак на странице в Facebook.

    Сообщается, что в результате столкновения был ранен участник АТО Александр Коба, у него ножевые ранения.

    "Операции у Саши (Александр Коба — Ред.) только завершились. Переводят в реанимацию", — написала волонтер, добавив, что его состояние остается тяжелым.

    Она также сообщила, что второй пострадавший по имени Дмитрий также прооперирован.

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