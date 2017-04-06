"Арочный Майдан". Подробности кровавых разборок в Полтаве

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Протесты переросли в столкновения

В среду вечером, 5 апреля, сотни людей собрались возле "газетной арки" в центре Полтавы на ул. Соборности с протестами против её застройки. Впоследствии между активистами и охранниками арки произошли столкновения, сообщает местный портал Kolo.News.

Сообщалось, что люди принесли болгарку и стали пилить заваренные несколько дней назад ворота арки, произошел конфликт.

Издание "Громадске" сообщало, что охранники применили дубинки. Протестующие же в свою очередь были вооружены палками, также в ход пошли дымовые шашки.

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Напомним, летом 2016 года предприниматель Виктор Степаненко решением органов местного самоуправления стал новым арендатором арки так называемого "Газетного ряда", где продавалась пресса и через которую ходили жители указанного дома.

Со времени ее передачи владелец перекрыл арку металлическими листами и сделал невозможным проход через нее. Это стало поводом для недовольства горожан.

"Арка – это место публичного пользования. Это пожарный выход. Посмотрите сами: дорога у нас перекрывается теплоцентралью. Если ее прорывает, то все, сюда не заедет ни пожарная машина, ни скорая помощь, ничего сюда не заедет", – цитируют жителей местные СМИ.

По данным vpoltave.info, это уже не первая акция против застройки в этом месте. Оборудовать место под бизнес в арке пытались неоднократно, но общественность и политические силы были против. В последний раз – снесли силой конструкцию, а металлические ворота отнесли под стены Полтавского горсовета.

Не обошлось без пострадавших

По данным полиции, в результате столкновений пострадали три человека, среди которых участники АТО.

Отмечается, что один человек получил ножевое ранение, еще один – повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой). Травмы получил и патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно перелом носа).

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Полиция с обеих сторон были задержала восемь участников беспорядков. Устанавливаются личности этих людей и все обстоятельства правонарушения.

"Полицией задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении полиции.

Новини Полтавщини "Газетный ряд" в Полтаве: кровь и поврежденная арка

Врачи прооперировали участников АТО, пострадавших вследствие столкновений во время митинга против застройки в центре Полтавы, сообщила волонтер Наталия Гранчак на странице в Facebook.

Сообщается, что в результате столкновения был ранен участник АТО Александр Коба, у него ножевые ранения.

"Операции у Саши (Александр Коба — Ред.) только завершились. Переводят в реанимацию", — написала волонтер, добавив, что его состояние остается тяжелым.

Она также сообщила, что второй пострадавший по имени Дмитрий также прооперирован.