Нет денег и кокса: Днепровский меткомбинат остановил производство

РИА Новости Украина

На Днепровском металлургическом комбинате, который производит сталь 127 лет – "горячая" консервация оборудования, сказано в официальном заявлении предприятия, пишет издание 056.ua

В частности, в руководстве утверждают, что прекращены поставки кокса.

"Прекращение поставок кокса и значительный дефицит оборотных средств привели к остановке основных агрегатов и оборудования комбината. В связи со сложной финансово-экономической ситуацией Генеральный директор ПАО "ДМК" Вячеслав Мосьпан подписал 30 марта 2017 года приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината". Согласно приказу №307 на комбинате вводится "горячая" консервация технологического оборудования. Начальники структурных подразделений обязаны произвести безопасную остановку оборудования и принять меры по обеспечению его сохранности после остановки, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов", – сказано в обращении.

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Кроме того, согласно приказу № 305 руководители структурных подразделений на период простоя обязаны обеспечить фиксацию простоев агрегатов и оборудования с указанием времени начала и окончания простоя путем оформления распоряжений по подразделениям.

Перед руководителями также поставлена задача:

– обеспечить максимальный перевод сменного персонала на дневной график работы согласно пункту 5.1.7. действующего Коллективного договора;

– обеспечить сохранность агрегатов, оборудования, имущества комбината;

– организовать работу персонала по уборке на рабочих местах, производственных площадках и территориях с оплатой в размере тарифной ставки (оклада).

Привлечение к работам будет производиться с учетом производственных заданий в соответствии с должностными обязанностями и рабочими инструкциями персонала в урочное время.

Предоставление ежегодных отпусков – строго по графику.

Предоставление отпусков без сохранения заработной платы – на основании заявлений работников.

Кроме того, в руководстве опасаются хищения имущества.

"Будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима и активизирована работа по предотвращению попыток хищения имущества комбината", – подчеркивают в обращении.

Напомним, 30 марта, согласно решению суда, национализировали предприятие, которое контролировал олигарх Игорь Коломойский, "Днеправиа".