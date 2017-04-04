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    Нет денег и кокса: Днепровский меткомбинат остановил производство

    (обновлено: )19
    В руководстве предприятия опасаются хищения имущества, сообщается, что будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима и активизирована работа по предотвращению попыток хищения имущества комбината.
    Днепровский металлургический комбинат в Каменском
    сайт комбината

    РИА Новости Украина

    На Днепровском металлургическом комбинате, который производит сталь 127 лет – "горячая" консервация оборудования, сказано в официальном заявлении предприятия, пишет издание 056.ua

    В частности, в руководстве утверждают, что прекращены поставки кокса.

    "Прекращение поставок кокса и значительный дефицит оборотных средств привели к остановке основных агрегатов и оборудования комбината. В связи со сложной финансово-экономической ситуацией Генеральный директор ПАО "ДМК" Вячеслав Мосьпан подписал 30 марта 2017 года приказы  №305  "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината". Согласно приказу №307 на комбинате вводится "горячая" консервация технологического оборудования. Начальники структурных подразделений обязаны произвести безопасную остановку оборудования и принять меры по обеспечению его сохранности после остановки, а также обеспечить минимальное потребление всех видов энергоресурсов", – сказано в обращении.

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    Кроме того, согласно приказу № 305 руководители структурных подразделений на период простоя обязаны обеспечить фиксацию  простоев агрегатов и оборудования с указанием времени начала и окончания простоя путем оформления распоряжений по подразделениям.

    Перед руководителями также поставлена задача:

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    – обеспечить максимальный перевод сменного персонала на дневной график работы согласно пункту 5.1.7. действующего Коллективного договора;

    – обеспечить сохранность агрегатов, оборудования, имущества комбината;

    – организовать работу персонала по уборке на рабочих местах, производственных площадках и территориях с оплатой в размере тарифной ставки (оклада).

    Привлечение к работам будет производиться с учетом производственных заданий в соответствии с должностными обязанностями и рабочими инструкциями персонала в урочное время.

    Предоставление ежегодных отпусков – строго по графику.

    Предоставление отпусков без сохранения заработной платы – на основании заявлений работников.

    Кроме того, в руководстве опасаются хищения имущества.

    "Будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима и активизирована работа по предотвращению попыток хищения имущества комбината", – подчеркивают в обращении.

    Напомним, 30 марта, согласно решению суда, национализировали предприятие, которое контролировал олигарх Игорь Коломойский, "Днеправиа".

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