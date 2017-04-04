Из Одессы. Украинизация украинского ТВ: за, против, воздержался

РИА Новости Украина

16 марта 2017 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об увеличении обязательной нормы вещания на украинском языке в эфире общенациональных и местных телекомпаний. Бурные дискуссии по поводу нововведений на телевидении возникли сразу же после регистрации законопроекта 27 октября 2016 года. С тех пор и по сей день обсуждения нового закона не угасают, пишет Валерия Шаповалова.

Законопроект предполагает украинизацию 75% телеэфира общенациональных каналов в течение суток (с 7 утра до 10 вечера) и 50% эфира для региональных и местных каналов. Для программ новостей отдельное требование – не менее 75% эфира новостных выпусков вести на государственном языке.

Новый проект гласит, что передача будет считаться выполненной на украинском, если все реплики ведущих были на государственном языке. Фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиокомпании и выполнены не на государственном языке, должны быть с субтитрами на украинском.

На другом языке разрешаются комментарии гостей телепередач, а также позволительно вести репортажи с места событий. В то же время трансляция выступления приглашённого участника передачи без дублирования возможна при условии, что его участие носит эпизодический, а не периодический характер и не имеет признаков деятельности ведущего.

ТАЙМЕР поинтересовался у главных редакторов одесских телеканалов, что они думают о возможных нововведениях и каким образом будут выполнять требования Нацсовета.

Украинизация эфира: ожидания и последствия

Нацсовет ожидает, что новый закон будет способствовать защите национальных интересов, а также ослаблению общественного напряжения.

Однако мнения наших спикеров по данному поводу разделились – часть редакторов твердо поддерживают проект закона, часть – не согласны с нововведениями, некоторые пока что воздержались от оценочных суждений.

На вопрос об оценке нового законопроекта чёткий и однозначный ответ последовал от главного редактора "Седьмого канала" Анны Кравцовой, которая выслала комментарий на украинском языке: "Каждые две недели в мире исчезает один язык из существующих 6500. Редакция "Седьмого телеканала" поддерживает новый языковой законопроект".

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Главный редактор телеканала "Думская.ТV" Каролина Тымкив видит в новом законопроекте как позитивные, так и негативные аспекты. Она считает, что в настоящее время, когда в стране идёт война, не стоит спешить с принятием этого законопроекта, поскольку документ может стимулировать антиукраинские провокации.

"Возможно, если бы в стране в экономическом плане всё было хорошо, не было бы войны, тогда такой закон был бы актуален. На данный момент у государства достаточно других проблем. Плюс на фоне того разъединения в стране, которое сейчас существует, этот документ может стимулировать дополнительные антиукраинские провокации", – отметила Каролина.

В то же время Тымкив уверена, что в итоге новый законопроект может принести и позитивные изменения, и приводит пример с введением украинского дубляжа.

"Я помню все эти стенания и вопли дистрибьюторов кино, когда было принято решение об украинском дубляже. В итоге сейчас мы имеем очень качественный дубляж иностранных фильмов, который превосходит российский. А ведь это дополнительные рабочие места. То есть после этой инициативы точно хуже не стало", – сказала Каролина.

"Кроме того, запрет многих российских фильмов стимулировал развитие отечественного кино. При этом очень качественного. Недавно посмотрела отечественные фильмы "Гнездо горлицы" и "Моя бабушка Фани Каплан". Хорошие фильмы. За них не стыдно", – добавила главный редактор телеканала "Думская.ТV".

Трендсеттер телеканала "Третий Цифровой" Александр Филиппов считает, что законопроект одновременно направлен на решение нескольких задач: вытеснить из эфира советские фильмы, усреднить правила телевещания для регионального и национального телевидения и "подтянуть" грамотность украинских журналистов.

Так, по мнению Филиппова, советское кино сложно будет дублировать на украинском языке, а если и продублировать, то "это потеряет всякий смысл их просмотра".

Кроме того, усреднение правил телевещания для местного и национального телевидения в итоге лишит зрителя выбора "смотреть региональные каналы, которые вещают с хорошей долей русского языка, либо национальные, которые преимущественно украинские".

"Сегодня зрители могут выбирать, ну а завтра будет один украинский контент без возможности подобного выбора", – отметил Александр.

Напоследок он добавил, что после принятия нового закона тем журналистам, которые захотят остаться в эфире, придётся позаботиться о грамотной речи на украинском языке.

"Медиа — это специфическая среда, где грамотность стоит на первом месте, и если у тебя украинский неграмотный, то это является серьёзным препятствием в работе", — отметил трендсеттер "Третьего Цифрового".

С критикой законопроекта выступил главный редактор телеканала "Репортёр" Алексей Майоров. Он назвал представленный проект закона в большей мере популизмом и отметил, что в случае его принятия возможно уничтожение регионального телевидения.

Более того, Алексей не разделяет мнения по поводу того, что русский язык угрожает национальной безопасности нашей страны.

"Я не политик и не политолог, поэтому выскажу сейчас своё гражданское мнение: законодательная власть пытается под видом принятия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных средств массовой информации" сделать акцент на том, что украинский язык сейчас в опасности. Однако мне до сих пор непонятно, чем именно русский язык, у которого даже нет статуса второго государственного, может угрожать нацбезопасности и тем более украинскому языку, который для нас единственный государственный", – задался вопросом главный редактор "Репортёра".

Майоров считает, что принятие нового закона всё равно не заставит зрителей, предпочитающих русскоязычный контент, смотреть лишь украинское телевидение, зато вполне может раскачать ситуацию в стране.

"Мне почему-то кажется, что для наших политиков это стало нормой — не учитывать интересы людей. Этот закон — популизм, в большей мере. Думаю, при принятии закона региональное телевидение фактически будет уничтожено, интересы нацменьшинств не будут соблюдаться в полной мере. Такое ощущение, что кто-то снова хочет раскачать и без того неустойчивый кораблик. Не стоит забывать и то, что многие люди после вступления в силу закона начнут в ускоренном режиме устанавливать спутниковые тарелки, различные примочки, девайсы для того, чтобы смотреть российские информационные каналы. Кто от этого выиграет?" – сказал Майоров.

Он добавил, что первые звоночки недовольства людей уже появились даже в Закарпатье, где было собрано более 60 тысяч подписей против введения квот на телевидение. Кроме этого, в программе "Студия Репортер" редакция также опросила горожан, поддерживают ли они введение квот на ТВ.

"Так вот — большинство зрителей не поддерживает. Многие дозвонившиеся в студию говорили о том, что не хотят, чтобы Киев диктовал условия, мол, в Одессе всегда говорили на разных языках, а главное — всегда понимали друг друга и находили общий язык", – резюмировал Алексей Майоров.

Директор телекомпании "Град" Анатолий Балинов не стал оценивать законопроект, так как он ещё не принят: "Наша принципиальная позиция сводится к тому, что мы не хотели бы давать оценку документу на стадии законопроекта. Например, нам не ясно до конца, какие квоты останутся в итоговом документе, т.е. принятом законе".

Украинизация эфира: методы и технические возможности

Одесситы в большей мере предпочитают вещание на русском языке. Поэтому почти все эфиры одесских каналов русскоязычные.

Например, в эфире "Думской.TV" украинского эфира приблизительно 10-15% (по данным главного редактора Каролины Тымкив).

Главреды остальных телеканалов не уточнили процентное соотношение русского/украинского в своих эфирах, но можно с уверенностью сказать, что сейчас доля эфира на украинском языке незначительная.

"Мы соблюдаем нормы лицензии. Украинский язык есть в достаточном объёме, как нам кажется, для вещания. Понятно, что в нашем регионе запрос есть на русскоязычное вещание", — сказал трендсеттер "Третьего Цифрового" Александр Филиппов

"Телеканал "Репортёр" всегда работал в рамках действующего украинского законодательства, не нарушая правил вещания", — подчеркнул главред Алексей Майоров.

Если закон примут, все одесские телекомпании готовы выполнять новые требования.

Для наполнения эфира украинским контентом у телевизионщиков есть несколько вариантов: производить свой телепродукт, закупать у отечественных дистрибьюторов либо приобретать программы/фильмы иностранного производства с переводом на украинский язык. Однако у всех этих вариантов есть свои нюансы.

Большинство одесских каналов делают ставку на производство своего контента. В принципе, и сейчас у некоторых из них в эфире практически свой телепродукт. Например, в телепространстве "Седьмого канала" 90% аутентичного контента. По словам главного редактора Анны Кравцовой, телеканал продолжит работать над своим телепродуктом:

"Сейчас в нашем телеэфире 90% аутентичного контента. Мы продолжим создавать его собственными силами и на родном языке. Мы не видим препятствий для того, чтобы свободно общаться на украинском. Если ведущий не овладел родным языком, мы будем учить его с помощью лучших специалистов нашей страны. Мы ценим своих коллег и уважаем этническое происхождение каждого. Но лично я считаю, что язык, который будет звучать в медиапространстве, не должен быть насыщен кальками и иноязычными заимствованиями, так или иначе это засоряет наш родной язык, сводит его величие до уровня суржика. Украинский должен быть чистым! Это наша единственная цель сейчас".

Достаточно много своего контента и у "Думской.TV". Как отмечает главред телеканала Каролина Тымкив, "Думская.TV" каждый день (кроме выходных) работает по шесть часов в прямом эфире. При принятии нового закона ведущим придётся переходить на украинский язык, но в редакции уверены, что справятся.

"Частично решим этот вопрос таким образом: законопроект предусматривает определённый переходной период, то есть эти требования будут введены не завтра, и у нас будет время для подготовки. Конечно, это будет тяжело, потому что на рынке все-таки недостаточно украинского контента", — добавила Каролина.

Телекомпания "Град" также намерена самостоятельно изготавливать телепродукт и параллельно закупать его у отечественных дистрибьюторов.

"Фильмы с украинской озвучкой наша телекомпания и так, ещё до принятия закона, закупала у отечественных дистрибьюторов, а относительно передач на украинском языке, то телекомпания их будет изготавливать самостоятельно. К тому же наша телекомпания имеет ряд договоров с коллегами по всей стране, и поэтому уже сейчас в нашем эфире есть передачи, созданные в со-продукции с телекомпаниями из других регионов", – отметил директор телекомпании Балинов.

Выпускает свой контент и "Третий Цифровой" — запуск программ идёт полным ходом уже с учётом требований украинского законодательства.

По мнению трендсеттера "Третьего Цифрового" Александра Филиппова, телеканалы в любом случае вынуждены будут производить свой контент, однако не у всех телекомпаний есть технические и финансовые ресурсы для этого.

"Нацсовет одобрит производство собственного продукта, но подобные ресурсы доступны далеко не всем", — отметил он.

В то же время Филиппов не исключает варианта закупки фильмов и телепередач как у отечественного, так и у иностранного производителя. Однако он отмечает, что в Украине не производятся качественные телепродукты. Совсем гиблое дело с производством детских передач.

"Главная проблема в том, что украинского контента очень-очень мало. У нас есть опыт закупок украинских программ. В основном более-менее смотрибельный продукт — это программы иностранного производства Великобритании, США, Франции, дублированные украинским языком. К сожалению, у национальных вещателей до сих пор по каким-то загадочным причинам нет внятных программ", — сказал Филиппов.

Александру нравятся фильмы производства киностудии имени Довженко. Однако, во-первых, они не дешёвые, во-вторых, устаревшие.

"А возможности для региональных вещателей покупать новые переводные сериалы, документалки, украинское, зарубежное кино на самом деле очень мало. Нормальный свежий фильм хотя бы 2010-х годов оценивается иногда выше, чем бюджет канала за год", — резюмировал Александр Филиппов.