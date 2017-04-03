Как Ленин продолжает строить козни в центре Харькова

Предоставлено Александром Белокобыльским

РИА Новости Украина

"Одоробло всё!", "Колонны на площади не будет!", "Это победа!". Что, правда? Уже?

Да, действительно, судья Игорь Семиряд удовлетворил иск нескольких общественных организаций и депутата облсовета Дмитрия Булаха к исполкому горсовета в полном объёме, пишет Елена Львова.

"Признать незаконным и отменить решение исполкома Харьковского горсовета от 2.11.2016 "О проведении открытого архитектурного блицконкурса на эскиз-идею памятного знака на пл.Свободы в г.Харькове", – говорится в резолютивной части постановления суда.

Радость истцов и других отчаянных противников воцарения на площади 86-метрового детища братьев Чечельницких и тандема Ридный-Иванова по этому поводу настолько же ожидаема, насколько неожиданно для них такое решение, вынесенное судьей, о недоверии которому они не раз заявляли. Многие поспешили назвать случай беспрецедентным и победой над Кернесом на его территории.

Но это всё эмоции. А факты говорят о том, что и прецеденты были (мэрия проигрывала суды первой инстанции, в "своем" Дзержинском, в том числе), и постановление судьи Семиряда планам городских властей не помеха. Во всяком случае, пока.

На фото резолютивной части постановления в правом нижнем углу крупным шрифтом отпечатано: "Постанова не набрала законної сили". В переводе с юридического на общедоступный это означает, что постановление никак не мешает мэрии реализовать свои "колонные" планы ни сегодня, ни завтра, ни в ночь на воскресенье.

Судья должен подготовить полный текст постановления, участники процесса – получить его, решить, подавать ли апелляцию, и только потом, после истечения срока на апелляционное обжалование, постановление вступит в силу. Или не вступит – если апелляция будет подана. А в том, что она будет подана, сомнений нет.

Вывод: пока апелляция не скажет своё слово, проку от постановления никакого. Кроме разве что морального удовлетворения.

Решение апелляционной инстанции – другое дело. Оно тоже не окончательное, но будет действовать, независимо от того, подадут на него кассационную жалобу или нет. А значит, оно может реально помешать появлению колонны на площади или хотя бы отсрочить его. Если апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции.

Такое тоже было. Когда "Харьковский антикоррупционный центр" обжаловал выделение горсоветом земли по кооперативной схеме, он выиграл и первую, и вторую инстанцию. Но в Высшем хозяйственном суде проиграл. А были и другие случаи. Когда горсовет первый раз обжаловал решение суда первой инстанции о лишении российского сенатора Шишкина почётного гражданства, апелляционный суд встал на сторону мэрии.

Повторяю. Исход противостояния ещё не определен. Чтобы выиграть войну, нужно не праздновать, а готовиться к следующим битвам. А заодно неплохо бы определиться, за что и против чего война.

Против колонны на площади Свободы? За свободу на площади Свободы? За сохранение архитектурного облика города и спасение старинных особняков? Изменение системы принятия решений? Прозрачное распределение бюджета? Против бесконтрольного "освоения ресурсов"? Так с точки зрения "освоения" колонна, как и любой памятник, представляет разовый интерес – при установке. Ну, ещё по мелочи может быть при реконструкции или, в крайнем случае, сносе. То ли дело земля и коммунальные предприятия! Здесь только успевай осваивать.

С ответом на вопрос о цели придёт и понимание, что значит выигрыш в Дзержинском суде. Победу? Выигранное сражение? Отвлекающий маневр противника или просто вылазку на его территорию, на первый взгляд, успешную, но пока на расклад сил и исход войны не влияющую? Ключевое слово – "пока".