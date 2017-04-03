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    Репортажи

    Как Ленин продолжает строить козни в центре Харькова

    (обновлено: )8801
    Решение может реально помешать появлению колонны на площади или хотя бы отсрочить его – если апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции.
    Памятный знак, который собираются поставить в Харькове вместо Ленина
    Предоставлено Александром Белокобыльским

    РИА Новости Украина

    "Одоробло всё!", "Колонны на площади не будет!", "Это победа!". Что, правда? Уже?

    Да, действительно, судья Игорь Семиряд удовлетворил иск нескольких общественных организаций и депутата облсовета Дмитрия Булаха к исполкому горсовета в полном объёме, пишет Елена Львова.

    "Признать незаконным и отменить решение исполкома Харьковского горсовета от 2.11.2016 "О проведении открытого архитектурного блицконкурса на эскиз-идею памятного знака на пл.Свободы в г.Харькове", – говорится в резолютивной части постановления суда.

    Радость истцов и других отчаянных противников воцарения на площади 86-метрового детища братьев Чечельницких и тандема Ридный-Иванова по этому поводу настолько же ожидаема, насколько неожиданно для них такое решение, вынесенное судьей, о недоверии которому они не раз заявляли. Многие поспешили назвать случай беспрецедентным и победой над Кернесом на его территории.

    Но это всё эмоции. А факты говорят о том, что и прецеденты были (мэрия проигрывала суды первой инстанции, в "своем" Дзержинском, в том числе), и постановление судьи Семиряда планам городских властей не помеха. Во всяком случае, пока.

    На фото резолютивной части постановления в правом нижнем углу крупным шрифтом отпечатано: "Постанова не набрала законної сили". В переводе с юридического на общедоступный это означает, что постановление никак не мешает мэрии реализовать свои "колонные" планы ни сегодня, ни завтра, ни в ночь на воскресенье.

    Судья должен подготовить полный текст постановления, участники процесса – получить его, решить, подавать ли апелляцию, и только потом, после истечения срока на апелляционное обжалование, постановление вступит в силу. Или не вступит – если апелляция будет подана. А в том, что она будет подана, сомнений нет.

    Вывод: пока апелляция не скажет своё слово, проку от постановления никакого. Кроме разве что морального удовлетворения.

    Решение апелляционной инстанции – другое дело. Оно тоже не окончательное, но будет действовать, независимо от того, подадут на него кассационную жалобу или нет. А значит, оно может реально помешать появлению колонны на площади или хотя бы отсрочить его. Если апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции.

    Такое тоже было. Когда "Харьковский антикоррупционный центр" обжаловал выделение горсоветом земли по кооперативной схеме, он выиграл и первую, и вторую инстанцию. Но в Высшем хозяйственном суде проиграл. А были и другие случаи. Когда горсовет первый раз обжаловал решение суда первой инстанции о лишении российского сенатора Шишкина почётного гражданства, апелляционный суд встал на сторону мэрии.

    Повторяю. Исход противостояния ещё не определен. Чтобы выиграть войну, нужно не праздновать, а готовиться к следующим битвам. А заодно неплохо бы определиться, за что и против чего война.

    Против колонны на площади Свободы? За свободу на площади Свободы? За сохранение архитектурного облика города и спасение старинных особняков? Изменение системы принятия решений? Прозрачное распределение бюджета? Против бесконтрольного "освоения ресурсов"? Так с точки зрения "освоения" колонна, как и любой памятник, представляет разовый интерес – при установке. Ну, ещё по мелочи может быть при реконструкции или, в крайнем случае, сносе. То ли дело земля и коммунальные предприятия! Здесь только успевай осваивать.

    С ответом на вопрос о цели придёт и понимание, что значит выигрыш в Дзержинском суде. Победу? Выигранное сражение? Отвлекающий маневр противника или просто вылазку на его территорию, на первый взгляд, успешную, но пока на расклад сил и исход войны не влияющую? Ключевое слово – "пока".

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