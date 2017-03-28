Мышь не проскочит. В ДНР усилен режим комендантского часа

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Правоохранительные органы ДНР регулярно информируют о задержании на территории ДНР "украинских диверсантов", предотвращении терактов, а также покушений на первых лиц самопровозглашенной республики. По данным силовых структур только за минувшие выходные за нарушение комендантского часа сотрудники полиции задержали больше четырехсот человек.

"За период с 24 по 26 марта полиция ДНР в рамках оперативно-профилактической операции "Ночной город" задержала 443 человека в населенных пунктах республики за нарушение комендантского часа, 11 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений. За два дня полицейские составили 131 протокол по факту распития алкогольных напитков или появление в пьяном виде в общественном месте. 16 человек были привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, еще двое — за злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В отработке было задействовано 439 полицейских, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН "Беркут", сотрудники оперативных служб", – говорится в сообщении пресс-службы МВД самопровозглашенной ДНР.

В то же время, несмотря на комендантский час и патрули в Донецке жизнь в столице Донбасса идет своим чередом, в том числе и ночная. Ряд кафе, ресторанов, а также других увеселительных заведений, которые закрылись в начале активных боевых действий, снова открыты для посетителей. К слову, по приблизительным подсчетам ныне в Донецке работают порядка четырехсот кафе, ресторанов и ночных клубов. Чтобы посетители прибыли домой до комендантского часа, большинство развлекательных заведений работает до девяти, десяти часов вечера. При этом владельцы некоторых заведений, преимущественно в центре города, имеют негласное разрешение на работу в ночное время суток, когда посетители за закрытой дверью остаются в заведении до утра. Ночью в центре Донецка можно найти и открытые продуктовые магазины, но обслуживают они, как правило, военных или местных чиновников для которых комендантский час, очевидно, не проблема.

А вот общественный транспорт исчезает с улиц города уже к восьми часам вечера. Даже в центральных районах поездка домой после 20.00 похожа на лотерею. С наступлением темноты единственной возможностью добраться домой остается раскошелиться на такси, при том, что практически все службы тоже работают максимум до одиннадцати часов вечера – редкий таксист рискнет выехать на линию с наступлением комендантского часа.

Напомним, что режим комендантского часа в самопровозглашенной Донецкой народной республике действует с лета 2014 года и отменяется только несколько раз в год на большие праздники. В период времени с 23:00 до 5:00 уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта категорически запрещено. Нарушителей режима комендантского доставляют в органы внутренних дел для разбирательств и составления административных протоколов. Кроме того находясь на улице даже в дневное время суток гражданам желательно всегда иметь при себе удостоверяющие личность документы. В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял, что в условиях военных действий отмена комендантского часа в республике нецелесообразна.