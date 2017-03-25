Саммит ЕС по-итальянски: политика на фоне безлюдного Рима

Александр Логунов, для РИА Новости Украина, Рим (Италия)

Журналисты, работающие на юбилейном саммите Евросоюза, который открывается в субботу в итальянской столице, вынуждены искать место под солнцем в забитых до отказа залах для прессы.

Пройдя два кордона безопасности, очередь в каждом из которых отняла у сотрудников СМИ несколько десятков минут, они сталкиваются с новым испытанием — поиск свободного стула, и как предел мечтаний — место за общими столами для прессы. Приезд лидеров стран Евросоюза транслируются на больших экранах, висящих только с одной стороны помещения, наушники, по которым должна бы идти аудиотрансляция встреч, пока молчат.

Организаторы саммита выделили для прессы три помещения на Капитолийском холме — за полчаса до объявленного приезда европейских лидеров они были переполнены журналистами так, что многих из них устроились на каменных ступенях дворца Консерваторов.

Центр же итальянской столицы субботним утром непривычно тих и безлюден. На перекрёстках и площадях стоят и беседуют сотрудники разнообразных служб охраны правопорядка: за получасовой путь до места проведения саммита корреспондент РИА Новости увидел всех представителей итальянских силовых ведомств: полицию, карабинеров, сотрудников Финансовой гвардии и военных.

Местные же жители небольшими группами вышли на традиционные утренние пробежки, а азиатские туристы спешат осмотреть хоть какие-то римские достопримечательности, многие из которых в связи с сегодняшним мероприятием оказались закрыты из соображений безопасности.

Лидеры 27 государств-членов ЕС в субботу проведут в Риме юбилейный саммит, посвященный 60-летию союза, и скрепят подписями декларацию о приоритетах Евросоюза после Brexit, которую Польша грозила заблокировать.

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Сама Британия не примет участия в мероприятии. Подписание состоится в том же Дворце консерваторов на Капитолийском холме, где в 1957 году в дождливый мартовский день шесть стран-основательниц ЕС дали начало единой Европе.

Одним из главных противоречий при подготовке к саммиту стал уровень интеграции ЕС в будущем. За три недели до саммита Еврокомиссия представила пять возможных сценариев будущего ЕС без Британии.