Взрывы на складах в Балаклее: площадь пожара увеличилась – спецкор

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Чрезвычайное происшествие на Харьковщине в четверг, 23 марта, всколыхнуло всю страну: около трех ночи на складе боеприпасов в городе Балаклея произошел пожар.

Взрывы танковых и артиллерийских снарядов не прекращаются до сих пор. Сейчас боеприпасы детонируют примерно на половине территории военного склада, хотя утром взрывалось на трети территории, где произошел пожар. Из Балаклеи и близлежащих сел продолжают вывозить людей.

В связи с пожаром на складе СБУ открыла два уголовных производства — по статье "Диверсия" и по статье "Небрежное отношение к военной службе".

Сколько людей эвакуировали из опасной зоны, и что сейчас происходит в Балаклее, сообщил (вечером 23 марта – Ред.) спецкор Голоса Столицы из Харькова Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація зараз в Балаклії, адже ми знаємо, що площа пожежі та детонації снарядів на військовому складі збільшилася? Яка територія охоплена вогнем зараз?

— Так, я підтверджую ваші слова, по суті, слова Гройсмана, що площа пожежі, там де є вогонь, збільшилася, це судячи з того, де відбуваються розриви і звідки виходить полум'я. Мабуть, площа збільшилася. Зараз кількість вибухів… я би сказав, стала відчутно меншою, однак щохвилини чутно близько 10-15 потужних вибухів. По всій Балаклії світла немає, кількість бійців НГУ та поліції величезна: майже на кожному повороті, у кожному дворі є поліцейські та нацгвардійці, які слідкують за тим, щоб не було мародерства. Зараз місто заволокло димом і відчутний запах пожежі, із неба падає маленьке таке вугілля.

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Попіл сиплеться.

— Так. Попіл сиплеться. По місту курсує бронетехніка, величезна кількість. Як я розумію, пожежу може гасити лише пожежна бронетехніка. Тут з цього боку, де ми знаходимося, трошки пошкоджений асфальт цією бронетехнікою, яка ввійшла на склади. Темно, нікого немає, деякі люди евакуюються самостійно, значна частина жителів Балаклії та прилеглих сіл виїхали самостійно, не очікуючи будь-якої централізованої евакуації. За словами місцевих жителів воно йшло все по наростаючій, але перший вибух такої значної потужності був, що вдавлені всередину квартири двері з під'їзду, вхідні двері в квартиру. Це на відстані 1,5-2 кілометри від цих складів. Тому люди, звичайно ж, покинули свої домівки, щойно це почалося.

Взагалі в Балаклії є люди? Чи всіх евакуйовано?

— Є, але дуже мало, фактично я бачив до кількох десятків людей. Це по всьому місту — ми проїжджали з одного кінця в інший.

Залізничне сполучення на прилеглій території повністю зупинено?

— Залізничний вокзал у Балаклії, я від місцевих мешканців чув, значною мірою пошкоджений внаслідок вибуху. Власне, пошкоджений також і молокозавод.

Чи є постраждалі?

— Обласне управління поліції після обіду підтвердило факт поранення 54-річної жінки, поранення осколкове, у скроню, дуже важке. Цю інформацію підтвердив і Гройсман, зараз жінку планують доставити в профільний медичний заклад до Харкова.

Ранее специальный корреспондент Юрий Ларин рассказал в эфире Голоса Столицы, что большинство людей самостоятельно эвакуировались из Балаклеи близлежащих городов еще ночью.

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А политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.