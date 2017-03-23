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    Репортажи

    Взрывы в Балаклее учащаются, но в городе пока спокойно – Тимофеева

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    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (40)

    (обновлено: )809
    Глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева сообщила в эфире "ГС", что паники среди жителей Балаклеи нет, но многие люди, выехав из города на авто, останавливаются на трассе и не понимают, что им дальше делать.
    Ситуация в Балаклее
    Twitter @CleanAuthoritie

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В Балаклее ночью, 23 марта, произошли взрывы на складе боеприпасов. Как сообщает Генштаб, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям.

    Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения. Эвакуируют людей в город Змеев Харьковской области. Подробности происходящего сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы глава Змеевского районного совета Татьяна Тимофеева.

    Видео с территории военной части арсенала в Балаклее. Видео
    Видео: Нешатайло‏ в Twitter
    Видео с территории военной части в Балаклее, где произошел взрыв

    Вы можете рассказать, сколько людей уже эвакуировано?

    — На самом деле людей эвакуируют не только в город Змеев и Змеевский район. Эвакуируют их по всей Харьковской области. Именно в Змеевском районе мы пока приютили 40 человек, у нас есть лагерь "Белое Озеро". Там теплый корпус есть, куда размещены люди, и есть пансионат Змеевской ТЭС "Белое озеро", там около 100 человек расположились. И школьными автобусами, которые предоставил отдел образования, ночью сегодня перевезли деток. В Балаклее есть интернат для деток с ограниченными возможностями, мы перевезли этих деток в Зеленогайскую школу-интернат. Это Харьковский район.

    То есть эвакуация пока не массовая?

    — Массовая эвакуация происходит машинами. У нас транспортный поток идет, трасса перегружена. Транспортный поток идет в сторону Харькова. Мы сегодня  переговорили с теми главами советов, которые расположены между Балаклеей и тем же Змеевым, для того, чтобы они контролировали, потому что люди из Балаклеи выехали, останавливаются на трассе, не понимают, куда ехать. Мы их приглашаем в советы, пытаемся напоить чаем, рассказать, помочь, если у кого-то проблема возникает, индивидуально работаем над тем, чтобы потом эти семьи разместить. Я не скажу, что панические настроения, но, тем не менее, ведь есть же люди, которым действительно некуда ехать.

    Может быть, нужна какая-то помощь? Лекарства, продукты?

    — Никакие лекарства пока не нужны. Мы тут справляемся тем, что у нас есть. И все больницы у нас тоже сейчас в ситуации такой напряженной. Они в режиме боеготовности полной. И скорая помощь в Балаклее есть. Я думаю, что там больше сейчас вопрос о том, чтобы локализовать ту ситуацию, которая сложилась на самих складах.

    Ситуация в Балаклее
    @CleanAuthoritie
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    Вам известно, взрывы продолжаются до сих пор?

    — Взрывы продолжаются. Мы постоянно поддерживаем связь, и знакомых, в конце концов, полно. Взрывы продолжаются. Они даже учащаются, я бы сказала. Очень, конечно, сложно людям оттуда выезжать. Но выезжают.

    Известно ли что-то о разрушениях в самом городе?

    — Сплетен очень много разных, слухов. Но разрушений, по крайней мере, я недавно разговаривала со знакомыми, которые компетентны, никаких разрушений там нет. Снаряды до города до самого не долетают.

    Ранее политический эксперт Сергей Быков в эфире "ГС" заявил, что катастрофа, произошедшая на складах боеприпасов в Харьковской области, не приведет к отставке главы МВД Арсена Авакова.

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