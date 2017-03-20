Ганапольский и Киселев попытаются реанимировать "Тонис" Макеенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Телеканал "Тонис" обещает своим нынешним и потенциальным зрителям серьезно обновиться – благодаря тому, что канал, как сообщается, нашел нового инвестора. Кроме этого, эфиром займется новая творческая команда, куда вошли, в частности, известные журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Новый инвестор – новые правила

Раньше "Тонис" в СМИ часто связывали с сыном экс-президента Александром Януковичем, но в прошлом году канал поменял структуру властности, фактически выкупив сам себя у владельца, гражданина Чехии Петера Зики. Теперь, по закону,"Тонис" должен в течение года продать выкупленную у предыдущего хозяина часть.

Теперь же 9,5% акций канала принадлежат экс-народному депутату от Партии регионов и бывшему мэру столицы Владимиру Макеенко – об этом он сообщил лично на пресс-конференции в Киеве, посвященной грядущему обновлению"Тониса".

По словам Макеенко, долю в 9,5% он приобрел у менеджмента канала. При этом сумму сделки он не назвал, сославшись на то, что другие стороны соглашения – "это живые люди" и они должны дать согласие на обнародование цифр. Сколько денег планируется вложить в канал, политик также не сказал, пообещав, что"это будет новое качество телеканала "Тонис".

"Канал будет работать исключительно в украинском поле, в соответствии с законами и Конституцией Украины. Это будет на 100% проукраинский канал”, – пообещал Макеенко.

Журналисты спросили у него, были ли перед покупкой некие договоренности и переговоры с администрацией президента: ходили слухи, что "Тонис" могут купить через третьи руки в интересах администрации Порошенко – чтобы сконцентрировать медиаресурсы к досрочным или уже календарным выборам.

"Каких-либо совещаний и советов из администрации президента, Кабинета министров у меня не было, поскольку я человек самодостаточный", – заявил политик, добавив, что средства были перечислены с его счета в государственном банке, а процедура при этом была совершенно прозрачной.

А говоря о мотивах покупки, он отметил, что этот канал"не имел права остановиться".

"Это первый частный телеканал Украины, зарегистрированный в 1989 году, раньше государственности Украины. В 1992 году он переехал в Киев и вышел в эфир. Надо было его поддержать", – заявил Макеенко.

Громадье планов

В последние годы "Тонис" едва сводил концы с концами и проводил много времени в поисках инвестора, рассказал гендиректор телеканала Виктор Бутко. Теперь инвестором стал Макеенко, и новое финансирование позволит провести полный ребрендинг и предложить зрителям качественный контент, сообщил Бутко.

Работать на канале будут известные тележурналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, а также шоумен Илья Ноябрев.

"На канале “Тонис” будет много музыкальных программ, развлекательных форматов, аналитики и новостей, – сообщил новоназначенный генеральный продюсер канала (ранее он занимался развитием телеканалов 112 и NewsOne) Алексей Семенов. – Та форма, которую мы придумали, она просто безукоризненна".

Он также объявил, что канал объявляет "кастинг на всех" и призвал желающих присылать резюме. Полноценное вещание, по заверениям генпродюсера"Тониса", должно стартовать в День Независимости – 24 августа 2017 года.

"Опыт последних четырех лет в информационно-аналитическом эфире дает нам право думать, что мы создадим достаточно интересный канал, глубоко погруженный в события в стране и за ее пределами. Мы сделаем большой акцент на том, что происходит в регионах, сделаем ставку на общение с регионами, чтобы показать их ярче. Мы пойдем в глубокое осмысление событий, найдем смысл в том, что происходит. У нас будет возможность приглашать интересных людей, которые будут вести эфиры. Сейчас на телевидении мне не хватает глубины. Мы дадим глубокое аналитическое вещание в течение всего дня", – анонсировал генпродюсер "Тонис".

По словам Семенова, еще до выхода обновленного"Тониса" в эфир планируется запуск интернет-портал для общения со своей аудиторией.

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Напомним, в понедельник, 9 января, стало известно, что генпродюсер NewsOne Алексей Семенов вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым уходят с канала.

Евгений Киселев в Украине работал в качестве главного редактора-консультанта украинского телеканала ТВі, ведущим на этом же канале, затем перешел на "Интер", после – на NewsOne. Матвей Ганапольский вел программы на "112 Украина", Радио "Эра", Радио "Вести" и NewsOne.