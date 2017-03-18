Спецкор: во Львове нашли еще одно решение "мусорной проблемы"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Львов — на грани катастрофы, городу некуда вывозить мусор. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

По его словам, последний полигон, куда вывозили львовский мусор, находился в Покровском Донецкой области. Однако, по словам Садового, утром 17 марта, владелец полигона сказал, что вынужден расторгнуть соглашение. Поэтому во Львове созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что сначала доступ для вывоза львовских твердых бытовых отходов полностью закрыла Львовская область, а затем и все остальные области Украины.

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Также мэр Львова сказал, что подпишет с французской компанией Egis соглашение на подготовку проекта современного мусороперерабатывающего комплекса. По словам Андрея Садового, средства на это выделит Франция.

Подробнее о происходящем во Львове сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть, наскільки відчутна сміттєва проблема в самому Львові?

— Власне, сміттєва проблема розпочалася тут, у Львові, ще більше тижня тому. Тоді вперше після того, як вже була подібна катастрофа у Львові, у січні цього року, мер Львова Андрій Садовий знову заявив про те, що на території України заблокованими є більше 50 сміттєвозів зі Львова, які везли ТПВ з нашого міста на інші полігони на території України. І з того моменту, власне, більше тижня тому знову почали виникати переповнені майданчики, і Андрій Іванович скаржився на те, що поступово закривають полігони в інших областях України для Львова, і все складніше і складніше стає вивозити ТПВ зі Львова в інші області України. Станом на сьогодні мерія заявляє, що у Львові переповненими є 344 майданчики, це 28% із загальної кількості сміттєвих майданчиків у Львові. І в мерії прогнозують, що ситуація буде погіршуватися надалі, тому що синоптики обіцяють потепління значне. А, по-друге, сьогодні, як вже було озвучено, закрили останній полігон на території України, який приймав сміття зі Львова. Тому, власне, очікуємо, що ситуація буде погіршуватися і надалі.

Водночас львів'яни виступають проти сміттєспалювальних заводів?

— Так. Власне, ще після останнього візиту прем'єра України до Львова, коли для нашого міста була виділена земельна ділянка для будівництва сміттєсортувального комплексу, вже тоді серед львів'ян, і не тільки серед львів'ян, а й серед жителів Львівської області, почали виникати думки, що такий завод на території області не потрібен, і взагалі виступали проти нього мешканці області, зазначали, щоб його будували у Львові. Водночас влада заявляла, що у Львові немає так багато місця для побудови заводу саме на території міста Львова. І, власне, в кінці кінців земельна ділянка, яка була виділена, не підійшла за екологічними нормами. Тому Львів наразі шукає іншу ділянку.

Стосовно будівництва сміттєпереробного заводу від компанії Egis, які подробиці вам відомі?

— Власне, сьогодні відбулося підписання документів з представниками французької компанії, які будуть розробляти проект будівництва цього комплексу. Про цю компанію вперше мер Львова Андрій Садовий згадував ще минулого місяця, і згадував в такому контексті, що сама держава не хоче допомагати Львову, а от знайшлися люди у Франції, знайшлася компанія, яка готова спроектувати будівництво цього заводу, і навіть не просто спроектувати, а виділити на це кошти. Андрія Івановича дуже засмутило те, що держава не хоче допомагати, держава не звертає на Львів увагу, хоча, на думку Садового, керівництво нашої країни мало б робити все для того, аби врятувати Львів від можливої сміттєвої катастрофи. Але от знайшлися компанії у Франції, які готові протягнути руку допомоги для Львова і надати кошти, і зробити сам проект.

Якісь часові рамки зведення цього заводу є?

— Ще раніше зазначалося, що на будівництво заводу необхідно буде не менше двох років. Стосовно французів, які будуть виготовляти сам проект, ще часові рамки такі не оголошувалися.

Представники місцевої влади взагалі на комісії з надзвичайних ситуацій вже встигли до чогось дійти?

— Під час самого засідання комісії з надзвичайних ситуацій, були там як і представники влади, так і представники самих перевізників. Наприклад, один з перевізників розповів про саме блокування сміттєвозів. Він сказав, що одного з водіїв його компанії, яка вивозить сміття зі Львова, зупинили, не називаючи конкретних місць, просто розповів, що зупинили його сміттєвоз, одного водія просто викинули з машини, сміттєвоз вкрали, вони змушені були звернутися до поліції, після чого сміттєвоз знайшли, але тепер водії, які працюють на машинах, відмовляються вивозити ТПВ з міста. Ще раніше Андрій Іванович звертався до губернатора Львівщини про те, щоб Львівщина знову надала доступ до своїх полігонів. Губернатор Львівщини Олег Синютка сказав, що якщо така нагальна потреба буде виникати, то область готова знову допомогти і відкрити свої полігони, як це було вже у січні минулого року. А наразі існує така домовленість, що на виїзді зі Львова будуть чергувати представники муніципальної дружини, які не будуть впускати до Львова сміттєвози з інших міст, які розташовані не на території області. І крім того, у Львові хочуть призупинити діяльність продовольчих ринків у місті, які є на думку влади, продукують дуже багато сміття, яке немає наразі куди вивозити.

Напомним, директор КП "Киевкоммунсервис" Евгений Русин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что правоохранители должны проверять перевозчиков мусора на наличие договоров с полигонами.