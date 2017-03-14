Мариуполь: министр иностранных дел Люксембурга заявил о поддержке Украины

Министры иностранных дел Украины и Люксембурга Павел Климкин и Жан Ассельборн в понедельник, 13 марта, отправились на восток Украины. Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, что чиновники уже успели побывать в Широкино и в настоящее время находятся в Мариуполе.

О том, какая цель дипломатического визита Ассельборна, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент Тимофей Львутин.

Расскажите о самом визите.

— В первой половине дня из Мариуполя министры отправились на передовую, а именно в поселок Широкино, к морским пехотинцам. Главная цель рабочего визита заключалась в том, чтобы, как говорил Павел Климкин, продемонстрировать нашим европейским партнерам, в частности министру иностранных дел Жану Ассельборну, какая в действительности ситуация происходит в Донбассе.

В свою очередь Ассельборн заявил о том, что назвать конфликт в Донбассе замороженным или гибридным он не может. Таков был главный месседж.

Главный посыл заключался в том, что Люксембург на протяжении всех трех лет продолжения АТО, полностью поддерживает как политически, так и гуманитарной помощью нашу страну. Павел Климкин заявил, что на деньги, которые выделяет Люксембург, реконструируется и восстанавливается Мариуполь.

Смотрите также — Реакция на разгон блокады в Донбассе: митинги и горящие шины под ОГА

Оба министра затем отправились в Днепр в больницу имени Мечникова. Там находятся наши раненые бойцы.

Комментировал ли как-то увиденное Жан Ассельборн?

— Встреча началась в официальном формате. Он заявил, что для него большая честь присутствовать в Мариуполе. Затем он сообщил, что, побывав в Широкино, он прочувствовал военные действия, которые прошла профессиональная армия на протяжении последних лет в этом городе. По его словам, на территории Донбасса находится более 470 российских танков. Он заявил о том, что Люксембург поддерживает Украину в этом конфликте.

Планировалась ли встреча главы МИД Люксембурга с представителями миссии ОБСЕ?

— Да. Они должны были отправится к наблюдательной миссии ОБСЕ после встречи с мариупольскими СМИ. Но состоялась ли она и что они обсуждали, остается пока тайной.

Были ли введены дополнительные меры безопасности в связи с визитом министров?

— Конечно! Был довольно большой конвой, который обеспечивал полную безопасность. Кроме пресс-службы, у каждого была своя личная охрана.

Какой маршрут министров после Днепра?

— Министр иностранных дел Люксембурга после Днепра отправится в Европу для того, чтобы передать собранную им информацию своим европейским партнерам. Он заявил, что необходимо лоббировать вопрос по Крыму. Поскольку Крым — это Украина, необходимо политически поднимать данный вопрос и решать его мирным путем. Также он заявил, что необходимо продолжать политическую и гуманитарную поддержку Украины в данном конфликте на Востоке.

Читайте также: Победа Украины в Гааге не вернет ни Крым, ни Донбасс. Опрос политологов

Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что сейчас на территории Донецкой и Луганской областей действует усиленный режим безопасности.