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    Мариуполь: министр иностранных дел Люксембурга заявил о поддержке Украины

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    Специальный корреспондент ГС Тимофей Львутин сообщил, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн после совместного с главой МИД Украины Павлом Климкиным визита в Украину, отправится в Европу с докладом.
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    Twitter MFA_Ukraine

    Министры иностранных дел Украины и Люксембурга Павел Климкин и Жан Ассельборн в понедельник, 13 марта, отправились на восток Украины. Председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, что чиновники уже успели побывать в Широкино и в настоящее время находятся в Мариуполе. 

    О том, какая цель дипломатического визита Ассельборна, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент Тимофей Львутин.

    Расскажите о самом визите. 

    — В первой половине дня из Мариуполя министры отправились на передовую, а именно в поселок Широкино, к морским пехотинцам. Главная цель рабочего визита заключалась в том, чтобы, как говорил Павел Климкин, продемонстрировать нашим европейским партнерам, в частности министру иностранных дел Жану Ассельборну, какая в действительности ситуация происходит в Донбассе. 

    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино
    УНИАН
    Главы МИД Люксембурга и Украины посетили Широкино

    В свою очередь Ассельборн заявил о том, что назвать конфликт в Донбассе замороженным или гибридным он не может. Таков был главный месседж. 

    Главный посыл заключался в том, что Люксембург на протяжении всех трех лет продолжения АТО, полностью поддерживает как политически, так и гуманитарной помощью нашу страну. Павел Климкин заявил, что на деньги, которые выделяет Люксембург, реконструируется и восстанавливается Мариуполь.

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    Оба министра затем отправились в Днепр в больницу имени Мечникова. Там находятся наши раненые бойцы.

    Комментировал ли как-то увиденное Жан Ассельборн?

    — Встреча началась в официальном формате. Он заявил, что для него большая честь присутствовать в Мариуполе. Затем он сообщил, что, побывав в Широкино, он прочувствовал военные действия, которые прошла профессиональная армия на протяжении последних лет в этом городе. По его словам, на территории Донбасса находится более 470 российских танков. Он заявил о том, что Люксембург поддерживает Украину в этом конфликте.

    Планировалась ли встреча главы МИД Люксембурга с представителями миссии ОБСЕ?

    — Да. Они должны были отправится к наблюдательной миссии ОБСЕ после встречи с мариупольскими СМИ. Но состоялась ли она и что они обсуждали, остается пока тайной.

    Были ли введены дополнительные меры безопасности в связи с визитом министров?

    — Конечно! Был довольно большой конвой, который обеспечивал полную безопасность. Кроме пресс-службы, у каждого была своя личная охрана.

    Какой маршрут министров после Днепра?

    — Министр иностранных дел Люксембурга после Днепра отправится в Европу для того, чтобы передать собранную им информацию своим европейским партнерам. Он заявил, что необходимо лоббировать вопрос по Крыму. Поскольку Крым — это Украина, необходимо политически поднимать данный вопрос и решать его мирным путем. Также он заявил, что необходимо продолжать политическую и гуманитарную поддержку Украины в данном конфликте на Востоке.  

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    Ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что сейчас на территории Донецкой и Луганской областей действует усиленный режим безопасности.

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