В США 8 марта всеобщую забастовку организовать не получилось – спецкор

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный женский день, который отмечается 8 марта, в зарубежных странах считается не столько праздником весны, сколько днем ​​борьбы за права женщин. Например, большая манифестация против любой формы дискриминации и насилия в отношении представительниц слабого пола состоялась в столице Италии — Риме.

В Соединенных Штатах Америки по всей стране на 8 марта запланировали проведение акций под названием "День без женщин". Американки своей массовым шествием в разных городах будут обращать внимание на гендерный разрыв в оплате труда.

В то же время в Польше состоялись массовые женские забастовки. Женщины протестовали против ограничения доступа к средствам контрацепции и против попыток власти запретить аборты.

Как в США женщины отстаивают свои права, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент Рустам Сафронов.

Организаторы многотысячного марша женщин в США, который состоялся в Вашингтоне на следующий день после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, назначили на 8 марта акцию под названием "День без женщин". Поясните, почему День без женщин, если это будет женский марш?

— Имелось в виду, что если женщины не будут работать, объявят забастовку, как был день без эмигрантов, это будет день без женщин. Разные мероприятия проводятся и разными объединениями. Надо сказать, что, в отличие от СНГ, где этот день превратился в слащавый праздник прекрасных женщин, цветов, весны и т.д., в США он возвращается к подлинному, изначальному смыслу. Это как праздник, действительно, за права за равенство женщин, оплату за труд, против дискриминации при найме на работу и т.д., против возможности сексуально эксплуатировать женщин с использованием служебного положения. Вот эти вещи все озвучиваются и, конечно, когда этим занимались только профсоюзы и отдельные левые организации, этого было недостаточно. Надо сказать, что лет 20 назад Хиллари Клинтон, еще в бытность первой леди, стала придавать значение этому празднику и пропагандировать его именно как праздник борьбы за женское равноправие. Конечно, не используют лозунгов, которые использовались прежде в социалистическом блоке, не подымают его к истокам Розы Люксембург, Клары Цеткин, Александры Колонтай — тех революционных феминисток, которые изначально придумали этот праздник, но, тем не менее, он имеет такое общедемократическое, феминистическое содержание.

Озвученные вами требования американских женщин действительно очень часто нарушаются в США? Канал Oleg Dubyna на Youtube Полтавские депутаты сняли клип к 8 Марта

— Вообще этот мир по-прежнему остается в значительной степени мужским. Большая степень вероятности есть, что будут мужчине на равной должности платить больше, чем женщине. Это известная вещь статистически, и она существует по всему миру. Просто где-то с этим можно бороться, где-то — сложнее. Все зависит от прозрачности, развития гражданского общества и от общественных институтов, женской организации и т.д. А проблема остается. Еще 26 лет назад, когда я впервые появился в США, проблема, что женщину будет хватать на работе начальник, была вполне реальная и ощутимая. Да, за 20 лет последние ситуация изменилась, и теперь начальники боятся судов, скандалов и т.д. Но это еще на моей памяти было, когда вполне могли принуждать к сексу секретаршу или сотрудницу менее оплачиваемую, у которой трудная ситуация, которой некуда уйти. Конечно, эти проблемы существуют. Я думаю, что они существуют и в вашем обществе, и в Бангладеше, и в Китае. Это еще неискоренимо полностью.

Сообщалось, что 8 марта американки возьмут отгулы на работе, оденутся во все красное и не будут ничего покупать. Насколько массовой будет эта акция и кто из известных людей планирует к ней присоединится?

— Про красное ничего не могу сказать. Я знаю, что рабочие организации проводят рабочий день женщины, какие-то феминистские организации проводят такого рода акции. Я думаю, что повторения миллионного марша, где много сотен тысяч людей принимало участие, который состоялся после инаугурации Трампа, конечно, не будет — хотя бы потому, что это не выходной день, а всеобщую забастовку женщин, я думаю, организовать нереально, потому что нигде в США эти лозунги поддерживаться не будут.

Ранее директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что отменять празднование 8 Марта сегодня не готовы сами политики.