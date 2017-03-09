Не без эксцессов. Как прошли акции 8 марта в Ужгороде и Львове

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Украинки 8 марта не только получали поздравления и подарки, но и выходили на акции протеста с призывом бороться против насилия над женщинами со стороны государства.

Митинговали во Львове, Ужгороде, Днепре и столице. В Киеве участниц акции облили кефиром и зеленкой. А на площади Театральной в Ужгороде местные активисты запланировали провести акцию поддержки прав женщин, однако их замыслу помешали радикалы.

Подробнее об акции феминистов в Ужгороде в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила специальный корреспондент Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки жінок зібрались на акцію в Ужгороді?

— На акцію прийшло десь близько 15 людей. З них переважна більшість – жінки, але були й чоловіки. На жаль, акція пройшла не так, як її планували організатори. Вона була анонсованою, про нею попереджали і ЗМІ, і до відома поставили і міськраду, і патрульну поліцію. Тобто це була акція з відповідними дозволами. Але одночасно з проходом активістів, учасників акції, на площу Театральній, в центрі Ужгорода, з'явилося близько двох десятків молодих людей, які без попереджень, без переговорів підійшли до організаторів, які як раз розвертали плакати, плакати ті позабирали, порвали, викинули у смітник. Почалась сутичка, трішки її стримували журналісти, які також прийшли висвітлювати дану подію. Організатори акції відразу викликали патрульну поліцію, яка приїхала дещо з запізненням, тому що вже були порвані плакати, які на місці заново намалювали дівчата, які були організаторами цієї акції.

РИА Новости Украина Евгений Котенко В Киеве проходит марш феминисток

Власне, сутичка сталася з тих мотивів, що, за словами чоловіків, які їй протистояли, вони побачили в діях цих активістів пропаганду гомосексуалізму, нездорових відносин в родинах. І говорили про те, що вони виступають за здорові родинні відносини, за міцну українську родину. І вони вважають цю акцію ворожою саме цим традиційним ідеям. Поліція, до речі, агресію хлопців не стримала. А тоді вже втрутилися просто перехожі, які захотіли розібратися, хто за що виступає. Наскільки знаю, учасниці акції завітали до міськвідділу ужгородської поліції, написали відповідну заяву, а вже на місці патрульні сказали, що ймовірно, дії молодиків розцінять як дрібне хуліганство. Хоча ще наразі немає інформації, яка буде реакція правоохоронних органів.

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Правого нахилу організації, які взяли участь в протидії акції жінок, сказали, що вони вважають всі ці проблеми надуманими, що насправді в Україні нормальні здорові родини. Якщо когось в родині щось не влаштовує, є суди, можна розлучатися. А ось такі акції є зайвими. Натомість прихильники даної акції говорили, що все ж таки це є певне віддзеркалення європейських цінностей, права на зібрання, права на свободу думок, висловлень, і вважали, що це було саме посягання не на конкретну акцію, а на право людей на мирні зібрання.

Тобто взагалі ніхто не затриманий після цих сутичок?

— Вони залишили площу Театральну в Ужгороді, а на запитання моє до патрульних поліцейських, які приїхали туди і були присутні до кінця акції, яка їх реакція, як вони класифікують дану подію, вони повідомили, що учасники мають надати відповідну заяву до правоохоронних органів, до Національної поліції. І потім вже буде певне розслідування. Такий візит до міськвідділу мав місце.

У Львові також пройшла феміністична акція. Про неї розповіла спеціальний кореспондент Голосу Столиці Уляна Гаврилюк.

Розкажіть детальніше про акцію у Львові.

— Цей захід відбувався минулого і позаминулого року. Тобто три роки поспіль. Учасниці, яких десь близько сотні було біля Ратуші, тримали в руках специфічні плакати з гаслами "8 березня – не свято, а день боротьби", "Я людина, а не репродуктивний орган". На марші були присутні десятки чоловіків. Маршрут ходи був такий наступний: з площі Ринок по центру до Оперного театру, потім навпаки. Активістів цього маршу з кожним роком їх більшає. Головне, що хотіли донести – це те, що 8 березня – день, коли варто говорити про жіночі досягнення і сучасні жіночі проблеми.

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У Львові цей марш пройшов досить спокійно, якщо не враховувати те, скільки галасу наробили самі активістки, тому що вони гупали, хлюпали по специфічних інструментах: по каструлях, по барабанах. Це, напевне, найголосніше, що було.

Ранее директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" заявил, что отменять празднование 8 Марта сегодня не готовы сами политики.