РФ в суде ООН отвергла обвинения Киева в поддержке терроризма

РИА Новости Украина

Украина утверждает, что Москва якобы нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма.

Слушания в судебной инстанции в Гааге начались в понедельник с представления позиции украинской стороны. Российская делегация выступает с ответным словом во вторник. В среду свой ответ подготовит Киев. Завершатся слушания в четверг реакцией России.

Представитель РФ в процессе, глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что обвинения со стороны Киева находятся за пределами юрисдикции суда. По его словам, все эти вопросы должны решаться в двустороннем порядке между Россией и Украиной.

Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, также представляющий Россию в этом процессе, отметил, что "Украина вводит суд в заблуждение по вопросу истинных причин происходящих трагических событий".

Он пояснил, что "ни один государственный институт или организация не квалифицируют текущую ситуацию на востоке Украины, продолжающиеся боевые действия сквозь призму терроризма".

"Неудивительно, что Киев не смог снабдить свои утверждения документами от какой-либо международной организации или государства, которые бы характеризовали действия ДНР и ЛНР как террористические акты", - сказал представитель МИД, сообщают РИА Новости.

Таким образом, по мнению российской стороны, "Украина в настоящее время использует слово "терроризм" в качестве предлога для данного процесса". "Есть много мест в мире, где люди борются с официальными властями. Навешивание на них клейма террористов, а на тех, кто им помогает — спонсоров террористов, могут иметь опасные последствия далеко за пределами этого случая", — подчеркнул Рогачев.

Более того, официальные власти Украины, по словам российского представителя, "экономически даже больше, чем политически взаимодействует с теми, на кого они повесили ярлык террористов". "Украина до самого последнего времени продолжала торговлю и снабжение значительными финансовыми ресурсами организации, которыми управляют фактические власти в Донбассе. Следуя их логике, можно ли саму Украину рассматривать в качестве спонсора терроризма?" — адресует вопрос суду Рогачев.

Что касается обвинений со стороны Киева в поставках Россией оружия в Донбасс, он рассказал, что "первичным источником оружия военнослужащим ДНР и ЛНР являются складские запасы, которые достались Украине в наследство в 1991 году от советской армии".

"Большая часть этих складов были размещены в старых шахтах Донбасса и позже были взяты ополченцами. Другим ресурсом оружия стала сама украинская армия", - сообщил Рогачев.

В свою очередь, Колодкин, комментируя требования Киева учредить временные меры, отметил, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения".

Временные меры, как правило, вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации, предотвратить ее ухудшение до того, как суд не вынесет окончательное решение. Согласно позиции Киева, подобный шаг необходим для защиты от боевых действий гражданского населения Украины. Среди временных мер, которые предлагает ввести Киев, значатся "введение Россией должного контроля за своей границей", "прекращение перевода с территории РФ денежных средств, перехода военнослужащих из России, поставок оружия, транспортных средств, оборудования группировкам, вовлеченным в акты терроризма против мирного населения Украины". Кроме того, Киев предлагает побудить Москву "воздержаться от каких-либо форм расовой дискриминации против населения и институтов, находящихся под российским контролем, в том числе на Крымском полуострове".

"Украина вчера ничего не сказала про минские соглашения. Россия поддерживает минские договоренности, и если Киев действительно ищет мир, то он должен работать над их полным выполнением", — подчеркнул Колодкин.