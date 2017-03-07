Из Запорожья. Нарастающий радикализм – проблемная примета времени

РИА Новости Украина

Фракция "Самопомичи" почти в полном составе присоединилась к "блокадникам" на востоке страны и тем самым готова прикончить всю страну, лишив ее энергетики и тепла. Артеменко выступил в американской прессе со статьей – планом регулирования конфликта на Донбассе и Луганщине и почти прикончил свою партию. Праворадикальные силы – "Свобода", "Правый сектор" и другие – вышли на третий Майдан и готовы прикончить нынешнюю власть в стране, пишет Татьяна Николаева. УНИАН Спасибо товарищу Гройсману за наше счастливое... Из Тернополя о стипендиях

Руководители СБУ и Генпрокуратуры на совместном брифинге разоблачили деятельность российских спецслужб и их завербованных агентов в Украине и заодно попытались прикончить научные и общественные способы обсуждения важных проблем, такие как семинары, симпозиумы, круглые столы. Неделя была, как говорится, нескучной, насыщенной яркими событиями, заполнившими информационное пространство.

Возникает вопрос: их совпадение во времени случайно или закономерно? Какие цели преследуют организаторы этих событий? И достаточно ли продуманно они действуют во всех этих случаях? Ответ на эти вопросы был практически единогласным: все это – PR-ации и подготовка к досрочным выборам. Мне кажется, что все эти события хорошо отвлекают внимание от стагнирующей экономики и провала многих обещаний правительства, а значит, косвенно могут сослужить ему даже пользу.

Заложенный правительством в бюджет 2017 г. уровень инфляции уже начинает трещать по всем швам на фоне стремительно растущих цен. По многим прогнозам, цены будут и дальше расти. Конечно, год еще впереди, и делать выводы еще рано, но уж слишком очевидны некоторые факты, чтобы скромно их не заметить.

А еще можно заметить, что в программе правительства приоритетной задачей были названы дороги, и на их ремонт правительство выделило вторую по величине после военного сектора сумму. Состояние украинских дорог стало нет просто плохим, а удручающим. Недавно в СМИ был показан сюжет о черкасских дорогах, на которых ямы таковы, что провалившиеся в них автомобили без технической помощи выбраться не могут.

Конечно, нельзя забывать и тот факт, что премьер говорил об общенациональных дорогах, соединяющих украинские города, а не о внутригородских и поселковых дорогах. Но вряд ли найдется хотя бы один факт отличного, сделанного по требуемой технологии ремонта какой-либо крупной трассы.

Что касается внутригородских дорог, то их состояние еще более удручающее, хотя правительство может напомнить о децентрализации, которая обязывает местную власть брать на себя ответственность за их ремонт и состояние. С местной власти, разумеется, необходимо спрашивать, но на недавнем совещании с представителями громад министры с таким восторгом говорили об успехах децентрализации, что ответ за эти "успехи" не может не лежать на правительстве, которое по сути восхищается очковтирательством или просто не в курсе всех потрясающих "успехов".

Вряд ли все эти проблемы, спрятавшиеся за последние информационные поводы, будут забыты, когда истечет срок иммунитета правительства и оно будет отчитываться в парламенте за свои годовые успехи. Правда, нельзя не отметить и тот факт, что все протестные акции не помогают, а мешают работе правительства, но вряд ли этот аргумент учтут те депутаты, которые спят и видят, как свалить нынешнее правительство и запустить досрочные выборы.

По поводу этих протестных акций тоже хотелось бы кое о чем напомнить. Еще пару лет назад все массовые протесты пресекались по принципу: третий Майдан недопустим, т.к. это уже будет прокремлевский Майдан, организованный на деньги Кремля. И громче всех об этом напоминали такие партии, как "Свобода" и "Самопомич". Неужели сегодня они купились на кремлевские деньги, раз вышли на Майдан в Киеве и на блокаду на востоке страны, ведь результатом блокады станет уничтожение украинской, а отнюдь не российской энергетики.

В этой связи не могу не соединить еще два факта. Когда Львов утонул в мусоре, а его мэр начал бесплатно и тайно раздавать этот мусор всем украинским регионам, то мэр этот жаловался на отсутствие поддержки правительства в данном вопросе. А где же львовская децентрализация и где самопомощь в вопросе собственного мусора? А вот в организации блокады и постепенном уничтожении страны, точнее ее восточной части, "Самопомич" в посторонней помощи не нуждается. А вот это уже повод к тому, чтобы мы задумались о своем выборе, если его все-таки придется делать на досрочных выборах.

Нарастающий радикализм в стране свидетельствует о кризисном положении и в экономике, и в политике, о слабости и непрофессионализме правительства. Но сами радикальные партии еще больше лишены этого профессионализма. Для управления страной радикализм пригоден меньше всего. Кстати, с приходом ко власти радикальных партий можно ожидать и такого их радикализма, как беспощадное уничтожение любого недовольства и критического сознания в стране, ведь других методов эти партии и политические силы просто не знают.

Нарастающий радикализм свидетельствует, увы, о том, что готовность "прикончить", а не созидать превалирует в украинской политике. И служит эта готовность не только для отвлечения внимания, но и накоплению беспорядка во всем. Радикализм во имя порядка всегда доводит анархию до точки невозврата.