В Чехии нешуточный скандал из-за Гитлера

РИА Новости Украина

"Наша армия" (Naše vojsko) ходит по тонкому льду. Известное чешское издательство, которое обычно публикует материалы по военной, исторической и технической тематике, решило расширить свой ассортимент сувенирами с портретом Адольфа Гитлера. В интернет-магазине издательства появились кружки и футболки с портретом Гитлера, сообщает Sputnik.

Владелец издательства защищается, утверждая, что предметы с изображением нацистского лидера – это всего лишь невинный рекламный ход. "Мы хотели немного встряхнуть общественность, поэтому и добавили кое-что на сайт, а потом плюнули на это. Предметы с Гитлером были лишь небольшим медиа-трюком", — объясняет глава фирмы Эмерих Дртина (Emerich Drtina) в интервью для iDNES.

Издательство подверглось резкой критике. Не только со стороны возмущенной общественности, но и общественных организаций, защищающих память жертв Холокоста.

"Выражаем решительное несогласие с предложением футболок и кружек с портретом Адольфа Гитлера в интернет-магазине издательства "Наша армия". Подобная деятельность, которую издательство объясняет коммерческими интересами, является, несомненно, одной из тех, которые могут быть причислены к пропагандирующим нацизм. В случае издательства "Наша армия", которое, помимо всего прочего, выпускает на чешском языке книги Дэвида Ирвинга, приговоренного судом к тюремному заключению за отрицание Холокоста, сейчас речь идет о поступке, открыто прославляющем нацистский режим. Деятельность такого рода мы считаем оскорблением всех тех, кто был убит нацистским режимом, и выражением абсолютного неуважения к выжившим", - набросились на издателя в официальном заявлении представители сразу четырех еврейских организаций: Федерации еврейских общин, Институт Терезинской инициативы, пражский Еврейский музей и Еврейская община Праги.

Что думают о рекламном трюке господина Дртины чешские политики?

"Это скорее неуважение и презрение к людям. "Наша армия" когда-то была абсолютно серьезным издательством. Но времена меняются, и издатель Эмерих Дртина решил заработать любой ценой. Непостижимо, что этот человек способен зарабатывать на горе, которое нельзя забыть. Из-за Адольфа Гитлера погибли миллионы людей, хоть и в концентрационных лагерях, тюрьмах и в военных сражениях. Может, правы эксперты, которые толкуют закон так, что эта деятельность, вероятно, не считается преступной. Только большинство из нас ходит поклониться героям, которые за свободу отдали свои жизни. Сожженный поселок Лидице – своего рода мемориал, чтобы последующие поколения не забыли и старались предотвратить войны и терроризм", - считает Александр Черны (Alexander Černý), депутат Коммунистической партии Чехии и Моравии (KSČM) и зампредседателя Комитета про оборону нижней палаты чешского парламента.

Черны подчеркивает, что законы категорически запрещают использование в рекламе идеологии, извращенной и побуждающей прославлять, в том числе Гитлера. Уважение к жертвам войны и Холокоста в случае этого издательства полностью отсутствует, считает политик.

"Эмерих Дртина не признает основы этики и не понимает, что его неправильный бизнес касается не только всех тех, кто пережил ужасы войны, но и тех, кто во время войны потерял своих близких. Это издательство уже не в первый раз предлагает такой извращенный ассортимент. Еще год назад желающие могли купить у них "Майн Кампф" (Mein Kampf). Тогда даже полиция не нашла достаточно доводов для расследования этого случая. То есть книга была Дртиной обозначена как учебный материал. Что об этом думают свидетели войны – не передать словами", - считает Черны.