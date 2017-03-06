Спецкор: начало работы госкомиссии на "Степной" оттягивают намерено

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Шахта "Степная", на которой 2 марта произошел взрыв метана, возобновила работу. Об этом сообщают в горнодобывающей компании "Львовуголь". Сейчас работа ведется в обычном режиме.

Кроме того, в "Львовугле" отметили, что на данный момент на шахте дежурят спасатели.

Более подробно о ситуации на шахте "Степная" сообщил спецкор Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Шахта дійсно відновила роботу, і зараз процес відбувається в звичайному режимі?

— Дійсно говорити про те, що шахта "Степова" після трагедії, яка відбулася 2 березня, відновила у повному обсязі свою роботу – так говорити не можна, тому що дуже складна ситуація залишається на лаві, де власне стався вибух 2 березня, лаву продовжує підтоплювати. Крім того, там досить спостерігається досить висока концентрація газу метану, це все не дає експертній комісії розпочати свою роботу, тому що, по-перше, члени експертної комісії лише сьогодні прибули на Львівщину на шахту "Степову" для проведення там відновлювальних робіт саму у лаві, де стався вибух, по-друге, саму лаву продовжує підтоплювати водою, і сьогодні члени експертної комісії будуть вирішувати, будуть дізнаватися, чи зможуть вони спуститися під землю, аби розпочати власне свою роботу на цій лаві.

Для цього на шахті і чергують рятувальники, через складну ситуацію у лаві, де стався вибух?

— Так, дійсно, на шахті "Степова" організоване постійне чергування рятувальників, аби у випадку якоїсь надзвичайної ситуації одразу допомогти людям, вивести їх на поверхню, якщо вони зможуть туди спуститися і, власне, організувати такі рятувальні роботи.

Скільки рятувальників зараз чергують на шахті?

— За попередньою інформацією на шахті постійно чергують більше 30 рятувальників, які готові одразу, у будь-який момент прийти на допомогу.

Комісія, яка займалась розслідуванням обставин аварії, працює на місці, хто знаходиться у складі цієї комісії?

— Стосовно саме комісії, там взагалі дуже складна і дуже незрозуміла ситуація. Після трагедії на шахті на Львівщину прибув прем’єр-міністр Гройсман, який і заявив, що для розслідування причин трагедії буде створена державна комісія. А державна комісія не працює. Із 15 членів цієї комісії на шахту вчора прибуло лише троє людей, які відправилися згодом назад до Києва. Ми розмовляли з Михайлом Волинцем, головою профспілки гірників України, за його словами, перше засідання державної комісії буде лише завтра, на четвертий день трагедії о десятій годині має ця комісія засідати в Києві. Взагалі дуже-дуже незрозуміла така ситуація, тому можемо говорити про те, що затягують цей момент, власне, роботи державної комісії. Тому що, як я вже сказав, лаву, де відбувся вибух, продовжує підтоплювати водою, і ця вода може змити просто всі сліди аварії, і після того буде важко провести, по-перше, якісно розслідування причини, саме через що відбулася трагедія, і, по-друге, саме через це може так статися, що державна комісія не знайде винних і не зможе встановити точні причини вибуху на шахті.

Місцеві журналісти, чи вони наголошували на тому, хто відповідатиме за таке затягування ситуації і на пошуку винних, якщо їх не зможуть знайти?

— Власне, журналісти дійсно наголошували на тому, що, якщо державна комісія буде працювати якісно, вчасно розпочне свою роботу, то, звичайно, якщо будуть встановлені винні особи, які допустили таку трагедію, яка мала місце 2 березня, тобто таких винних будуть шукати саме на шахті. Крім того, є така інформація, що на шахті були певні порушення стосовно роботи, там не дотримувались певних прописаних давніх правил, тобто можемо говорити, що там дійсно були певні порушення саме в тій лаві, де відбувався видобуток вугілля. Тобто, якщо б ця комісія вчасно розпочала роботу – в перший або на другий же день після трагедії, то винних набагато б легше було встановити, ніж у понеділок, коли тільки планується, що державна комісія розпочне свою роботу.

Порушення технічного характеру чи порушення техніки безпеки? Тому що при встановленні винних – це принципове запитання.

— Власне, мова йде саме про порушення більш техніки безпеки, однак, повторюся, що для більш детальних встановлень причин потрібно, щоб реально розпочала роботу державна комісія. Але за попередньою інформацією порушення стосуються саме техніки безпеки.

Яка зараз офіційна точка зору, і що кажуть про причини вибуху на шахті 2 березня?

— Власне, так можемо говорити, що 2 березня на шахті стався просто вибух газу метану через високу концентрацію цього газу в лаві шахти, пожежі, на щастя, на шахті після вибуху не було, після вибуху стався лише обвал гірської породи. Тобто зараз лише такі відомості є, хоча загалом вибуху цього не мало би бути, тому що шахта обладнана спеціальними датчиками, які попереджують, якщо є у лавах висока концентрація газу метану, про це одразу датчики мали би попередити, чомусь 2 березня датчики мовчали, ніякої загрози не фіксували, і невідомо досі, чому так сталося і чому допустили високу концентрацію метану.

Одна із версій — що не спрацювали такі датчики? Про це говорять на місці?

— Так, це ще 2 березня звучала інформація, коли відвідав шахту Гройсман і під час засідання, яке відбувалося із керівниками області, рятувальниками, міністрами.

Шахтам західного басейну України не характерна висока концентрація метану, чому це сталося тут в Червонограді?

— Власне, Червоноградська шахта "Степова" — це шахта, яка має надзвичайну категорію по концентрації газу метану, це єдина шахта на території Західної України, яка має таку високу надзвичайно категорію по концентрації цього газу. І десять років тому, до речі, там схожий випадок був, там теж був вибух газу метану, але тоді на шахті обійшлося без жертв, без загиблих, лише двоє чи троє гірників отримали незначні опіки.

У якому стані зараз перебувають постраждалі, що вам відомо про людей? Канал на Youtube Подробности Гройсман о том, кому выгодна отставка Кабмина

— Наразі за останньою інформацією, у лікарнях Червонограда і Львівської області перебувають 23 гірники, які постраждали внаслідок вибуху 2 березня. Лікарі не уточнюють, на жаль, скільки саме перебувають у важкому стані, зазначають лише те, що робота над лікуванням гірників триває, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. Можу ще повідомити таку інформацію, що кількість гірників, які скаржаться на певні травми, збільшується, і вже до 30 гірників звертались по допомогу до лікарів, а в момент аварії, 2 березня, під землею, саме в тій лаві, де пролунав вибух, перебувало 34 гірники загалом.

Яка буде сума компенсації, хто їх виплачуватиме, чи виплачуватимуть взагалі, чи все-таки чекають висновків комісії?

— На жаль, стосовно виплат родинам, в першу чергу загиблих гірників, про що і говорив прем’єр Гройсман на Львівщині, станом на сьогодні родини загиблих гірників жодної компенсації з боку уряду, з боку країни не отримали. Більше того, підприємства на Львівщині, які входять до складу "Львіввугілля", мають заблоковані рахунки, вони не можуть виплачувати заробітну плату гірникам. Тобто ми не можемо говорити в цьому випадку, що йде якась компенсація, якісь виплати сім’ям загиблих, а Гройсман зазначав тоді, що родини загиблих отримають близько 500-600 тис. грн. компенсації, наразі ці кошти жодна сім’я не отримала. Похорони гірників, які відбувалися вчора на Львівщині, родини загиблих організовували самі за власні кошти, тобто допомогу від держави досі не отримали.

Червоноград – шахтарське містечко, більшість мешканців цього міста – шахтарі, що кажуть люди із приводу трагедії? Загалом, які настрої в місті сьогодні?

— Звичайно ж наслідки аварії 2 березня ще й досі відчуваються, люди у такому дуже невеселому стані. Ми спілкувалися і 2 березня з гірниками, коли була ця аварія, багато хто із гірників відверто говорили, що вони бояться спускатись назад у шахту, тому що невідомо, що буде надалі, невідомо, яка там ситуація, тому що комісія ще досі не працює. Тобто багато хто із гірників боїться просто спускатися туди назад у шахту, більше того, нарікали, що є певні затримки із зарплати.

Напомним, сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что для обеспечения должного уровня безопасности на шахтах нужны большие инвестиции.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире "ГС" сообщил, что у шахтеров на шахте "Степная" было недостаточно индивидуальных средств контроля.