Спецкор: Взрыв на "Степной" произошел из-за попытки увеличить добычу угля

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Восемь человек погибли, от шести до девяти шахтеров получили тяжелые травмы в результате взрыва в шахте "Степная" во Львовской области.

Президент Петр Порошенко подписал указ об объявлении 3 марта всеукраинского траура по погибшим. Глава государства также поручил Кабинету Министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по соблюдению норм безопасности производства.

Подробности трагедии сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий.

(публикуется на языке оригинала)

Чи маєте ви уточнену інформацію, на цей час скільки гірників загинуло в шахті?

— За попередньою інофрмацією, вісім гірників загинуло, шість були доставлені у лікарню, троє з них в критичному стані. На разі медики борються за їх життя. І на шахті "Степовій" безпосередньо планується брифінг Володимира Гройсмана, який більш детально вже буде розкривати подробиці цієї трагедії.

Чи дійсно всіх шахтарів підняли на поверхню?

— Так, дійсно, всі шахтарі, які під час вибуху опинилися під землею заблоковані, врятовані. За попередніми даними, це близько 20 гірників. Рятувальна операція тривала півтори години.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються чи вже припинені? Скільки задіяно рятувальних підрозділів?

— Рятувальників близько було задіяно близько 50. Рятувально-пошукові роботи вже припинені. На разі територію шахти лише обслідують і перевіряють після вибуху.

Які причини вибуху?

— За попередніми даними, стався вибух метану. На шахті "Степовій" планували збільшити видобуток вугілля через блокаду, яка відбувається на сході України. Саме через це стався вибух. Правоохоронці, наприклад, львівські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час роботи на шахті.

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На той момент скільки шахтарів загалом було під землею?

— Близько 100 шахтарів були саме цього дня було на шахті. А на аварійній ділянці, де стався вибух, було 34 шахтаря.

Чи надається психологічна допомога рідним загиблих та постраждалих?

— Так, з постраждалими працюють психологи та лікарі.

Територіально де знаходиться шахта?

— Шахта "Степова" розташована у Сокальському районі Львівської області. Від Львова це орієнтовно 80-90 км.

Виникали там раніше аварійні ситуації?

— До цього ніяких взагалі аварійних ситуацій ніколи не виникало, з дотриманням пожежних и будь-яких правил безпеки тут завжди було все добре.

А взагалі скільки шахт загалом працюють на Львівщині?

— На Львівщині загалом працює до 10 шахт. Можемо говорити не про такі масштабні випадки, а більш меншого масштабу. Це коли травми різного ступеня тяжкості отримували гірники під час роботи, коли людину могла зачепити вагонетка, або ж гірник міг зірватися з висоти.

Метан вибухав на Львівщині раніше?

— Наскільки я пам’ятаю, ще такого випадку не фіксували також.

На Львівщину терміново вилетіли Гройсман, міністр енергетики та вугільної промисловості Насалик і голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Чечоткін. Ви підтверджуєте це?

— Так, вони вже всі прибули на шахту "Степову" на Львівщині. Був організований виїзд зі Львова на шахту на територію Львівської області. Все, що відомо, що посадові особи з Києва провели розмову з керівництвом шахти.