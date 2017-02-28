"В Донецке хвалили конфетки Roshen". Как Савченко общалась с журналистами

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Нашумевшая поездка Надежды Савченко в Донецк настолько взбудоражила власть и обслуживающих ее интересы журналистов, что летчице-депутату пришлось в срочном порядке расставлять точки над "i". Чтобы ни у кого больше не возникало лишних вопросов, порой, перерастающих в нелепые домыслы, Савченко во вторник собрала пресс-конференцию, на которой попыталась развеять мифы, которые уже начали обрастать разными подробностями.

"Голосуйте за выродков"

Не удивительно, что в среде журналистов возможность прямого общения с Савченко вызвала небывалый ажиотаж. Несмотря на то, что брифинг нардепа проходил не в отдельном помещении, а прямо на улице, возле входа в здание комитетов ВР, сюда пришло внушительное количество представителей СМИ.

Но, учитывая, что отношения Савченко и журналистов не сложились с самого начала ее политической карьеры, общение не задалось и в этот раз. Придя на встречу в синем пальто военного покроя, Савченко по своему обыкновению старалась чеканить каждое свое предложение. Порой, нардеп настолько увлекалась, что даже срывалась на крик, пугая ни о чем не подозревавших случайных прохожих. Хотя, чрезмерная эмоциональность Савченко была только на руку журналистам — понимая, что из брифинга получится отличный сюжет, некоторые даже специально провоцировали политика нелицеприятными вопросами.

"Вы же народный депутат! Как вы могли поехать в оккупированные территории и общаться там с сепаратистами?", — искренне недоумевала молоденькая журналистка.

"Мне, честно говоря, стыдно за то, что вы сейчас говорите", — парировала Савченко. "Как-то сильно вы отделили депутатов от себя. Депутаты не боги, а такие же люди. Сначала вы выходите на "майданы", и власть, пришедшая на крови, не говорит, что это был государственный переворот. Но когда кто-то идет против нее, то это сразу же объявляется изменой. Если вы считаете, что я должна быть такой же лицемерной, продажной падлюкой, как народные депутаты, то я не хочу быть такой. Голосуйте тогда за выродков, которые вообще ничего не хотят делать для освобождения людей".

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Журналисты или провокаторы?

Иногда казалось, что в толпу журналистов специально затесались люди, которые по заказу президентской канцелярии намерено делали акценты на вещах, которые Банковая часто использует в кампании "минусовки" Савченко.

"Комсомолка" написала, что в Донбассе вы были полигоне на стрельбах с сепаратистами. Это правда?", - неожиданно поинтересовался мужчина в темной куртке?

"Это брехня. Полная брехня", — тут же парировала Савченко.

"Правда ли, что будучи в Донбассе, вы сказали, что лучше бы Украиной руководил Путин?", — не унимался "журналист".

"Ложь. На такую ерунду я даже отвечать не буду", — ничуть не смутилась депутат-героиня.

По козьим тропам

Многие из собравшихся журналистов явно удивились, когда Савченко неожиданно заявила, что по ту сторону фронта находятся не сепаратисты, как привыкли говорить в Украине, а коллаборанты.

"Когда мы называем этих людей сепаратистами, то подчеркиваем, что у нас есть внутренняя проблема. Три года мы боремся с террористами, это нонсенс. Получается, что у нас не работает ни СБУ, ни какие-либо другие спецслужбы. Мне, например, было очень стыдно слушать, когда сепаратисты, как вы говорите, расхваливали конфетки "Рошен", которые спокойно продаются в Донецке. Говорят, что они очень вкусные", — отметила нардеп.

Прошлась Савченко и по украинской Службе безопасности, которая ранее заявила, что летчица-депутат попала под серьезное влияние российских спецслужб.

"По козьим тропам ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови", — сказала она.

Только политика

К слову, вместе с Савченко на брифинг пришли родственники тех, кто до сих пор находится в плену. Хотя, собравшихся журналистов судьбы простых людей, казалось, ни сколько не интересовали.

"Почему вы не спрашиваете о том, как там живется нашим украинским военным, которые уже три года находятся в плену", — искренне не понимала мать одного из солдат.

"Вы же видите, что их интересует только политика", — разочарованно вздохнула Савченко и попросила журналистов расходиться.