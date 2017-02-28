Порошенко в Днепре: за кулисами визита

Алена Ангурец, Днепр

Более-менее четкую программу предстоящего визита Петра Порошенко в Днепр местным журналистам сообщили за несколько часов до приезда высокого гостя. Президент должен был открыть построенный с нуля неонатальный центр, посетить раненых в областной клинической больнице имени Мечникова. И побывать на одной из строительных площадок новой очереди метро в центре города.

Скажем сразу: программу своей рабочей поездки глава государства выполнил даже больше, чем на 100%. Но об этом — чуть позже.

Читайте также: Днепр: меткомбинат на грани заморозки

Непунктуальный гарант

По сложившейся уже традиции, нынешний визит Президента Украины в Днепр начался с более чем полуторачасового опоздания. В неонатальном центре на Космической, где еще пахнет свежей краской, с нетерпением ждут гаранта. В помещение не пускают, пока Порошенко вместе с губернатором Днепропетровщины Валентином Резниченко и главным врачом областной клинической больницы для детей Александром Хитриком не перережут ленточку.

Центр стал еще одним крупным обьектом, построенным в регионе с нуля за последние два года. Об этом рассказал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик. Несколько месяцев назад Петр Порошенко торжественно открыл еще одну новостройку — детский сад в жилмассиве Слобожанский. Порошенко в своей речи отмечает: ни одна область Украины не строит столько, сколько Днепропетровщина. Кроме того, по словам главы государства, здесь хороший инвестиционный климат.

Но все это стало возможным лишь потому, что в 2014-15 годах Днепр "остановил Россию, став надежным форпостом на востоке Украины", отметил Порошенко.

"Днепр — это форпост Украины на востоке. Именно в Днепре был похоронен проект Новороссии. Планы Путина развеялись в местных степях", — заявил глава государства в больнице Мечникова, куда приехал с большим отставанием от графика.

В холле на первом этаже больницы его встречали около сотни медиков и пациентов. Порошенко наградил тех, кто защищал Украину в зоне АТО и тех, кто спасал раненых в прифронтовом Днепре.

Тем временем по всему пути следования президентского кортежа с самого утра были переведенные в режим мигания все светофоры. В центре, где в утренние и дневные часы особенно напряженный трафик, движение регулировали полицейские.

Патрульные в форме и сотрудники полиции и СБУ в штатском прогуливались вдоль всего проспекта Дмитрия Яворницкого — от больницы Мечникова до центральной площади. Здесь Порошенко показывали, как планируют строить днепровскую подземку. Для обеспечения безопасности первого лица в Украине местные власти даже временно передвинули остановки общественного транспорта. А пешеходов, норовивших перейти проспект в непосредственной близости от того места, куда должен был приехать Порошенко, вежливо, но настойчиво просили обойти.

Снайперы и пицца

Движение транспорта по проспекту перекрыли лишь за несколько минут до прибытия кортежа. При этом с самого утра центральная часть площади была зачищена от припаркованных авто. Правоохранители не мешали парковаться вдоль тротуаров.

Стражи порядка с собаками по несколько раз обходили припаркованные авто. Тут же дежурила и спецмашина с выносной видеокамерой. Она контролировала ситуацию на все 360 градусов. Но лучше всего происходящее на площади было видно снайперам — они заняли точку на одном из зданий. Практически над строительной площадкой метро.

К счастью, применять оружие никому не пришлось. Рабочая поездка гаранта обошлась без происшествий. А ее приятным завершением для Порошенко стал обед в открывшейся недавно пиццерии "Пицца Ветерано". Заведение открыли бойцы АТО. Постоянные посетители пиццерии — бывшие служивые, волонтеры и просто небезразличные люди.

Ради Президента столы в заведении поставили так, что получился большой круглый стол. За него вместе с Петром Порошенко сели министр обороны Степан Полторак, советник главы государства Юрий Бирюков, губернатор Валентин Резниченко и народные депутаты Украины Татьяна Рычкова и Юрий Береза. Интересно, что "ухаживал" за Порошенко глава облсовета Глеб Пригунов.

Отобедав, Президент отбыл в Киев. А все, кто обеспечивал его визит в Днепр — с облегчением пошли отдыхать.