Спецкор из Закарпатья: сохраняется второй уровень лавинной опасности

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

На Закарпатье продолжается весенний паводок, вызванный повышением температуры и таянием снега на высокогорье.

О формировании второй паводковой волны на своем официальном сайте сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

О том, что сейчас происходит на Закарпатье, сообщила спецкор Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація в регіоні?

– Переважно говорять про територію, яка відноситься до міста Чоп, до українсько-угорського кордону, де спостерігається найбільший підйом води в річках Латериця та Тиса. Наразі, як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, підтоплених домогосподарств в області немає, хоча зберігається загроза і лавинної небезпеки, за повідомленням, це другий рівень, помірний рівень лавинної небезпеки.

Крім того, що може вказувати на можливість підтоплень, це те, що до третього березня в області прогнозують опади у вигляді дощу, часом досить сильного дощу. Зараз стоїть тепла і весняна погода, на березі річок і досі лежать величезні брили льоду, які ще не розтанули, а у високогірних районах, де температура нижча, ніж в обласному центрі, такого скупчення льоду ще більше. Тобто у сукупності і кількість льоду на берегах річок, і опади, прогнозовані, можуть все ж таки призвести до повторного паводку.

Нагадаю, що ми вже переживали паводок цього року, у лютому, в управлінні річки Тиса говорять про те, що і досі працюють насосні станції. Попередньо підрахували, що наші водники відкачали біля 16 мільйонів кубів води із затоплених сільгоспугідь, але те, що зараз ми бачимо, і що підтверджують рятувальники і водники, що підтоплень ми не маємо.

Ті переливи, які мали місце на вихідних, а я вам повідомлю, що в Ужгородському районі були переливи через дороги місцевого значення, що досить ускладнювало рух автотранспорту, ця вода пішла саме. Тобто наразі ситуація є контрольованою, прогнози не такі катастрофічні, як могли би бути. Зараз наша вода експортується до Угорщини річками, які перетинають кордон України та Угорщини, як це було на початку лютого.

Стосовно автошляхів, обмеження були введені, а зараз вони зняті?

– Обмеження руху знято, зараз у нас спокійно пересувається і вантажний транспорт, і легковий транспорт. Зараз вже обласна влада починає підраховувати збитки від тих паодків, які ми мали в лютому.

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На сьогодні перша цифра прозвучала, це сім мільйонів гривень, це ушкодження берегоукріплень, які відбулися в лютому, в ОДА наголошують, що тут йдеться про пошкодження не від паводку, а від того катастрофічного льодоходу, який пройшов Закарпатською областю, пошкодив і берегоукріплення, і місточки приватні, і також опори мостів, на які спираються мости автодорожні, от зараз говорять про те, що суму підрахували, але, на жаль, цих грошей і досі немає для того, щоб почати роботи відновлювальні.

Після цього лютневого паводку є постраждалі?

– Люди не постраждали, але є постраждалі соціальні об'єкти та житлові будинки, повністю зруйновано три будинки, відновлювальні роботи тривають в дитсадку в селі Бронька, це село найбільше постраждало від лютневого паводку, також дворогосподарств була значна кількість підтоплена.

Обійшлося без жертв, хоча відселення людей були, і вдалося місцевій владі попередньо і завчасно відселити людей із цих будинків, які потрапили в зону ризику.

Чи знайшли вже гроші на ремонт?

– Наразі повідомляється про те, що ОДА повністю бере на себе відновлення будинків, які постраждали, пропонуються варіанти або зведення нового житла на місці того житла, яке було пошкоджено водою, або купівля аналогічних будинків у селі, де це сталося, чи в сусідньому. На це вже виділено гроші з обласного бюджету. Що стосується дворогоподарств, такої інформації поки що немає.

Які ще заяви стосовно попередження другої паводкової хвилі робили представники обласної ДСНС та ОДА?

– Наразі є заява від басейного управління річки Тиса, це водники, які вже багато років моніторять стан на річках, особливо в паводкові періоди. Говорять про те, що ризик паводку існує, але він досить незначний. Говорять про абсолютно контрольовані ситуації, але мішки з піском, які було покладено, вони і досі є актуальними.

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За ситуацією слідкують, метеостанції фіксують будь-які коливання рівнів води, досі не прибирають насосні станції, які знаходяться в зоні ризику. Тобто чекають, наскільки може бути непередбачуваною погода, особливо в гірських районах. Поки що прогнози втішні, і на якісь негативні наслідки нас не запрограмовують.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что на Закарпатье за сутки было совершено около 20 подрывов ледового пласта, чтобы ускорить ледоход.