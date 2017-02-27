ЧП в Одессе - 92 снаряда нашли в жилом секторе

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Почти сотню снарядов времен Второй мировой войны нашли спасатели на стройплощадках в Одессе. Спасатели отмечают, что информация об обнаружении во время строительства жилого комплекса по Люстдорфской дороге взрывоопасных предметов поступила 21 февраля.

Подробности обнаружения этих снарядов сообщил спецкор "Голоса Столицы" из Одессы Александр Тарасенко.

Где нашли снаряды, каково их количество?

— Снаряды были обнаружены 21 февраля на строительном участке на улице Костанди. В этом месте как раз проводились подготовительные работы по подготовке места к фундаменту будущего многоэтажного дома, и там строители наткнулись на предметы, очень похожие на боевые снаряды. На место была вызвана группа спасателей ГСЧС, туда прибыла специальная группа минеров, саперов. Они провели тщательное обследование территории, и работали буквально трое суток подряд. За это время они извлекли оттуда где-то 89 снарядов 88-миллиметрового калибра и еще три снаряда 78-миллиметрового калибра. Все эти снаряды были причислены ко временам Второй мировой войны и, похоже, все это время они пролежали в земле. Сейчас место оцеплено спасателями. Пока что дальнейшие работы там не ведутся — ни строительные, ни поисковые.

Сегодня, 27 февраля, на совещании мер города Геннадий Труханов распорядился провести тщательную проверку этой территории и дать историческую справку. Вполне возможно, на этом месте находился какой-то склад с боеприпасами и, возможно, это еще не все находки, опасные находки, которые могут быть в этом месте. Это довольно обширный жилой сектор, там есть как частные дома, так и многоэтажки, и если вдруг будут найдены новые подобные опасные вещи, то они, конечно же, будут угрожать жителям и тем, кто проводит там работы. Там рядом сейчас происходит постройка нескольких многоэтажек, и в этом месте, где были найдены снаряды, будут также продолжены работы, но только после того, как минеры и спасатели ГСЧС дадут полное добро на это.

То есть саперные работы продолжаются и будут расширены?

— В данный момент они приостановлены, так как та территория, где были обнаружены снаряды, тщательно исследована, и вот больше, чем 92 снаряда, которые уже извлекли, найдены на месте не были. На данный момент ведется работа уже историков, которые поднимают архив и ищут сведения о том, были ли в тех местах какие-то боевые склады со времен Второй мировой войны, и если такая информация подтвердится, то, возможно, квадрат поиска будет расширен и будет проведена какая-то новая поисковая операция.

Какова дальнейшая судьба этих снарядов?

— Это стандартная процедура. Обычно спасатели погружают их в специальные боксы, вывозят на полигон за город и там пытаются их взорвать. Если снаряд взрывается, тогда он считается обезвреженным. Если же он не взрывается, значит, он считается уже поврежденным, и его просто в музей отдать невозможно, потому что они очень в плохом состоянии — они очень ржавые и потеряли свою форму и свой внешний вид.

Одесса медиа Почти сотню снарядов времен Второй мировой войны нашли спасатели на стройплощадках в Одессе

В море еще есть какие-то опасные напоминания войны, возможно, мины?

— К счастью, довольно редко такие находки обнаруживаются, но иногда в результате больших штормов прибивают мины к берегу, но это бывает крайне редко. За последние несколько лет это было на моей памяти один раз, и также мина была обезврежена. Она не взорвалась даже в ходе специальной операции. Сказали, что она просто пришла в негодность за все эти десятилетия, что она пребыла на морском дне, но в ходе шторма ее выбросило на берег и, в принципе, такая опасность остается. Есть специальная служба, которая следит за этим, и при появлении подобных предметов также вызываются саперы, даже спасатели и проводятся спецоперации, подобные этой.

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На водоемах много тех, кто хочет рискнуть порыбачить?

— Есть рыбаки. Сейчас потеплело, лед сошел практически, местами остался, единичные случаи, и одесские рыбаки уже пытаются выходить на воду, пытаются ловить бычков в прибрежной зоне, и из-за этого случаются трагические истории. И в той же печально известной Затоке, где чуть больше года назад утонуло судно "Иволга", которое унесло жизни более 20 рыбаков, уже есть активность, есть клиенты, которые хотят ходить в море и хотят рыбачить и, несмотря на все запреты спасателей, все-таки есть моряки, которые согласны их выводить в море.

Ранее эксперт по вопросам правоохранительных органов Анатолий Онищук в эфире "Голоса Столицы" заявил, что право на наградное оружие имеют только военные.

А эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире ГС отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.