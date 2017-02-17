Тролль мирового масштаба. Трамп устроил пикировку с журналистами

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Алексей Богдановский, РИА Новости Украина, Вашингтон (США)

Люди вас не слушают

Зал Белого дома накануне пресс-конференции был заполнен до отказа. Однако Трамп начал с примерно двадцатиминутной речи, в которой рассказал зрителям о своей политике за три недели во главе государства.

"Я хочу обращаться к народу напрямую", — пояснил Трамп.

Президент США дал возможность высказаться примерно двум десяткам журналистов. Он довольно долго спорил с корреспондентом CNN Джимом Акостой, который еще два месяца назад удостоился от Трампа эпитета "фейковые новости».

"Я выиграл не потому, что люди слушали вас, это уж точно. Но мне здесь (на пресс-конференции) хорошо. Завтра люди скажут: Дональд Трамп рвет и мечет на пресс-конференции. Я не рву и не мечу. Я просто говорю вам: вы нечестные люди", — заявил Трамп Акосте.

Журналист переспросил, не считает ли Трамп, что его нападки на журналистов вредят свободе прессы.

"Я хочу, чтобы пресса была честной… публика вам, ребята, больше не верит. Может быть, это из-за меня? Я не знаю. Но они вам не верят. Если бы вы все говорили прямо, как есть…, я бы больше всех вас продвигал", — ответил Трамп.

Поладить с Россией

По словам Трампа, "фейковые новости" идут по телевизору "сюжет за сюжетом". В частности, Трамп назвал "ерундой", "фейком", "мошенничеством" и "уловкой" новости о якобы имевших место связях его предвыборного штаба с Россией. Трамп заявил, что авторам утечек о телефонных разговорах его помощников или о разговорах президента с иностранными лидерами "должно быть стыдно" вместе с прессой.

Он заявил, что СМИ мешают ему "поладить" и "заключить сделку" с Россией.

"Я хотел бы поладить с Россией… Я знаю, что с политической точки зрения это не очень хорошо. Слушайте, самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, — это стрелять в тот корабль, который в 30 милях от берега, там в водах. Все бы в нашей стране сказали: "О! Это так здорово!" Это не здорово. Я бы хотел поладить с Россией", — заявил Трамп.

В четверг телеканал FoxNews со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду вечером был замечен недалеко от города-порта Норфолк в штате Виргиния. По словам чиновника, корабль был замечен в международных водах примерно в 65 морских милях к северо-востоку от Норфолка. По данным телеканала, территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

"Все говорят, что (в администрации хаос). Тут ноль хаоса, мы работаем как отлично отлаженная машина", — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он любит смотреть утреннее шоу на канале Fox News и терпеть не может CNN, но не потому, что Fox традиционно лучше настроен к республиканцам.

"Я нормально отношусь к плохим репортажам, если это правда", — добавил он.

В поисках дружелюбного репортера

Один из журналистов начал с того, что заявил о наличии двух вопросов для Трампа.

"Нет, два вопроса не могу. Давайте лучший из ваших двух вопросов!», — посоветовал Трамп.

Женщина-репортер спросила его, не хочет ли он встретиться с депутатами конгресса из числа афроамериканцев, чтобы обсудить проблемы меньшинств в крупных городах.

Трампу идея понравилась.

"А вы сами не хотите организовать встречу?», — отреагировал он.

Журналист отказалась, сославшись на то, что она всего лишь репортер.

В какой-то момент Трамп заявил, что устал от каверзных вопросов, и стал искать кого-нибудь, кто задал бы ему "дружелюбный" вопрос.

"Хочу найти дружелюбно настроенного репортера. Вы дружелюбный репортер?», — обратился он к журналисту в одежде ортодоксального еврея.

"Давайте посмотрим, какой он дружелюбный", — добавил Трамп.

Однако вопрос его разочаровал: репортер предположил, что ряд нападений на синагоги в США связан с избранием Трампа. Президент США возмутился.

"Во мне меньше антисемитизма, чем в ком-либо, кого вы когда-либо встречали", — заявил Трамп.

"Я возмущен этим обвинением, я нахожу его отвратительным", — добавил он.

Президент дал СМИ совет, как надо освещать события.

"Думаю, если вы будете другими, у вас дела пойдут гораздо лучше", — сказал Трамп.