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    В Турции анонсирована масштабная акция протеста

    (обновлено: )23
    Мы хотим подчеркнуть, что своей акцией не выступаем против какой-либо партии или отдельных лиц, а наши действия обусловлены важность вопроса, вынесенного на референдум, для будущего Турции и ее народа, говорит организатор акции.
    Флаг Турции
    REUTERS Baz Ratner

    РИА Новости Украина

    Противники внесения поправок в конституцию Турции проведут масштабную акцию протеста по всей стране.

    Политолог Юрий Бочаров
    Sputnik Азербайджан
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    Представители парламентской оппозиционной Партии националистического движения (ПНД), выступающие против введения конституционных поправок, 18 февраля намерены начать в Анкаре и других городах страны акции протеста. Об этом в интервью Sputnik Türkiye рассказал депутат ПНД Юсуф Халачоглу

    "Противники конституционных изменений из ПНД — действующие члены партии, экс-депутаты, общественные деятели, эксперты и влиятельные представители националистического движения, создали комитет, который сформирует свои делегации в различных городах Турции. Эти делегации проведут протестную кампанию в рамках подготовки к референдуму по всей Турции. Старт кампании будет дан 18 февраля в Анкаре, где мы намерены выступить с заявлением для прессы.

    В этом заявлении мы хотим подчеркнуть, что своей акцией не выступаем против какой-либо партии или отдельных лиц. Наши действия обусловлены важность вопроса, вынесенного на референдум, для будущего Турции и ее народа. Наши специалисты-правоведы изучили возможные последствия от принятия конституционных поправок в результате референдума. И мы, посредством этой кампании, намерены рассказать об этом народу.

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    Мы раздадим всем пришедшим на наши мероприятия брошюры, в которых изложены результаты нашего исследования по этому вопросу. Мы хотим донести до населения эту информацию, чтобы оно, участвуя в референдуме и принимая решение, могло ориентироваться на нее", - подчеркнул депутат ПНД.  

     

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