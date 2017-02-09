Все было хорошо, но тут МВФ пришел. Фонд сделал заявление по Греции

Геннадий Мельник — Афины, для РИА Новости Украина

Позиция главы европейского подразделения Международного валютного фонда, бывшего представителя фонда в Греции Пола Томсена остается неизменной – он требует от Греции провести "болезненные политические и социальные реформы", чтобы она смогла вернуться на "путь устойчивого развития", сообщает Афинское агентство новостей.

Как сообщает агентство, Томсен во вторник вечером представил во время телеконференции обзорный доклад МВФ по государственному долгу Греции, сообщает РИА Новости.

Правительство Греции неоднократно заявляло, что намерено выполнять соглашение с международными кредиторами по третьей программе помощи, но не намерено по требованию МВФ принимать дополнительные меры экономии.

"Томсен утверждал, что Греция должна уменьшить пенсии и снизить не облагаемый налогом порог доходов для служащих и пенсионеров, с тем, чтобы создать благоприятный для развития климат. Он признал, что были разногласия между представителями МВФ в ходе обсуждения этого доклада на совете директоров фонда, и признал, что был достигнут прогресс и сближение позиций европейских кредиторов и фонда в том, что касается условий для устойчивости долга", - отмечает агентство.

По словам Томсена, "разрыв" удалось уменьшить, поскольку "европейцы согласились с сокращением периода, когда Греция должна поддерживать высокий первичный профицит бюджета".

Вместе с тем он подчеркнул, что по вопросу об устойчивости долга остаются разногласия, так как МВФ настаивает, что первичный профицит в размере 3,5% ВВП не может сохраняться в течение многих лет.

Томсен сказал, что Греции не нужно принимать дополнительные меры жесткой экономии, но утверждал, что необходимо приступить к сложным реформам, которые позволят ей достичь более справедливого распределения социальных расходов, создавая более благоприятную основу для развития экономика. Но, полагает Томсен, даже с реформой пенсии, необлагаемых налогом доходов, открытием рынков и усилением конкуренции Греции не удастся выйти на путь устойчивого развития, если не будет проведена "щедрая" корректировка госдолга, чтобы он стал управляемым и жизнеспособным, сообщает агентство.

Поскольку госдолг Греции не является устойчивым, вероятен риск нового кризиса, но это не касается среднесрочной перспективы, сказал глава европейского департамента.

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос и глава Банка Греции Яннис Стурнарас направили в МВФ два письма с критикой доклада фонда, сообщает газета "Этнос".

"Отчет является несправедливым во многих областях", — цитирует газета письмо Цакалотоса.

Министр финансов подчеркнул, что прогнозы МВФ не отражают реальную картину греческой экономики и что показатели Греции в бюджетной сфере и росте экономики лучше запланированных.

"Многие выводы доклада не согласуются с недавними и хорошо подтвержденными данными", - говорится в письме.

Цакалотос пишет, что правительство Греции согласно с тем, что налоговая база должна быть расширена, но это должно быть сделано за счет повышения соблюдения налогового законодательства, а не за счет снижения необлагаемого налогом дохода.

Глава Банка Греции назвал макроэкономические и бюджетные прогнозы фонда "слишком пессимистичными" и выразил несогласие с рядом оценок доклада.

Так, МВФ считает, что банкам Греции потребуется докапитализация на 10 миллиардов евро, но не объясняет почему, отметил Стурнарас. Он добавляет, что, согласно оценке надзорных органов (ЕЦБ, SSM, Банк Греции), показатель достаточности капитала банков составляет 18% и являются одним из самых высоких в ЕС.

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По словам Стурнараса, долгосрочные прогнозы фонда, похоже, включают только риски, вместо того, чтобы быть основным сценарием.

Стурнарас раскритиковал также деятельность МВФ в тот период, когда он сам был министром финансов Греции — с июля 2012 по июль 2014 года.