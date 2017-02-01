Сумщина: и когда они успокоятся? Снова дорожает все!

РИА Новости Украина

Цены на Сумщине стабильно растут, пишет Инна Стасова, подробно разбирая, за что теперь горожанам придется платить больше.

Транспорт

С 1 января в Сумах подорожал проезд в коммунальном транспорте: за одну поездку в троллейбусе горожане платят 1,75 грн., в автобусе – 3 грн. И это при том, что часть стоимости проезда компенсируют из бюджета. Следующее повышение может случиться в марте.

Выступая на заседании исполкома 17 января, директор предприятия Виталий Однорог заявил, что сейчас рассчитываются новые тарифы, но после процедуры обнародования они могут быть приняты только к концу февраля.

Через несколько дней проекты решений о повышении стоимости проезда в транспорте КП "Электроавтотранс" и маршрутках появились на официальном сайте мэрии и уже шокировали горожан. Согласно проекту, стоимость проезда в троллейбусе предлагается увеличить до 2,6 грн., в коммунальных автобусах, которые обслуживают Басы и Барановку, – до 3,6 грн.

Проекты новых тарифов практически у всех перевозчиков одинаковые – 5 грн. Исключение составляют ЧП "Согор" – 4,6 грн. и ФЛП Горпенко, который обслуживает маршрут №51 Песчаное – Прокофьева, – 4,5 грн. по городу (от ул. Прокофьева до остановки "Завод АЭН") и 6,5 грн. – до Песчаного.

Уже 23 января на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко заявил, что все цифры будут тщательно проверяться. Мол, проверили расчеты КП и снизили на 30 коп.: вместо 2,9 грн. стало 2,6 грн.

"Вы должны объяснить всем… Никто не будет за повышение. И это правильно… на сайте размещены проекты решений, инициаторами которых есть субъекты предпринимательской деятельности. Они имеют право разработать проект решения и обратиться к нам за обнародованием… Решение будет принимать исполком. И расчеты мы будем проверять", – заявил он.

Связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, по просьбе компании повысила стоимость услуг местной телефонной связи. Решением предлагается с 1 декабря повысить тарифы в среднем на 10,6% для населения и бюджетных учреждений, а с 1 января 2017 г. – на 21,2% для бюджетных учреждений.

В то же время в Укртелекоме сообщили, что повышение тарифов составит около 8%.

"С 1 декабря стоимость в большинстве тарифных планов "Укртелекома" вырастет на 3-7 грн. В то же время тарифный план, в который включено 16 часов междугородных разговоров, звонки на мобильные и SIP-номера, останется без изменений", – заявил директор по корпоративным коммуникациям ПАО "Укртелеком" Михаил Шуранов.

ТВ

Провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" с 1 февраля повышает тарифы на телекоммуникационные услуги в среднем на 6%. Повышение коснется части телевизионных пакетов, а также интернет-тарифов и пакетов "ТВ+Интернет".

Кроме того, подорожают дополнительные пакеты "Спорт" и "Футбол HD". Повышение тарифов в "Воле" связывают с экономической ситуацией в стране. В частности, в компании отметили, что тарифы на тепло выросли по сравнению с прошлым годом на 18%, на электроэнергию – на 24%, а курс доллара по отношению к гривне – на 13%.

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"А значительная часть наших расходов – валютная составляющая", – подчеркнули в компании.

Напомним, "Воля" повысила тарифы в среднем на 9% с 1 августа 2016.

Электроэнергия и все, все, все

1 марта в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения, что является последним повышением согласно меморандуму с МВФ от февраля 2015 г. Но так как электроэнергия является составляющей практически всех тарифов на коммунальные услуги, то вслед за этим стоит ожидать изменения тарифов на воду, канализацию, отопление, газоснабжение и услуги связи.

Пока электроэнергия для частных потребителей продолжает расти, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 10% и с 1 апреля – на 5,8%.