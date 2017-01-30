Квебек, теракт в мечети: власти сообщают о жертвах

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РИА Новости Украина

Теракт в одной из мечетей канадского города Квебек совершен в воскресенье. Сообщается о нескольких погибших, точное их число пока неизвестно. По некоторым данным, полиция уже задержала подозреваемых, продолжается поиск их сообщников.

Канадские правоохранительные органы заверяют, что сейчас ситуация находится под контролем.

"Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters, в районе 20:00 по местному времени в воскресенье трое вооруженных людей устроили стрельбу в одной из мечетей Квебека.

Точных данных о числе жертв и пострадавших до сих пор не поступало. Сначала СМИ передавали, что погибли пятеро.

"Мне сообщили, что произошла стрельба, что человек смог перезарядить оружие три раза, сообщили, что не менее пяти человек погибли", — приводит издание Devoir слова главы исламского культурного центра, сообщают РИА Новости.

Однако затем агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Кристин Куломб (Christine Coulombe) сообщило, что погибли "шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет", еще восемь человек ранены.

Всего в мечети находилось около 40 человек.

Как сообщает издание Huffington Post Quebec, вероятно, уже удалось задержать двоих подозреваемых. По данным газеты, на месте работают сотрудники полиции, часть из которых хорошо вооружена.

Представитель канадской полиции Этьен Дойон подтвердил информацию о задержаниях.

По данным радиостанции Radio Canada, террористы были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.

Власти Канады заявили, что расценивают произошедшее как теракт.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

В провинции Квебек в знак скорби приспущены национальные флаги.

"После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьер-министра канадской провинции Филиппа Куйяра в Twitter.