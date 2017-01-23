Гипноз на службе бизнеса

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РИА Новости Украина

"Hipnovación" – термин, произошедший от слияния двух испанских слов: гипноз и инновация, и обозначающий технику коучинга, которую используют рабочие группы.

Агентство Sputnik Mundo побеседовало с адвокатом Гонсало Ле Бланк (Gonzalo Le Blanc), который является одним из пионеров использования данного метода в Латинской Америке.

Десять лет назад Ле Бланк и врач Даниэль Уэст (Daniel West) стали изучать, как функционирует человеческий мозг, для того, чтобы внедрить нейробиологию в предпринимательскую сферу. На пути своих исследований они обнаружили такой важнейший инструмент, как гипноз.

"Основной нашей идеей было узнать, что такое гипноз и какой у него потенциал. Начиная с этого момента, повторяя определенные опыты университетов США и Европы, мы обнаружили, что этот инструмент предоставляет много возможностей: гипноз успешно справляется с болью, искореняет фобии, контролирует стресс и чувство беспокойства", — рассказал Ле Бланк.

Постулат двух предпринимателей гласит: если фирмы формируются людьми, то, если "подправить" этих людей, фирмы могли бы продолжать оставаться "успешными в меняющихся условиях".

"Люди считают, что войти в состояние гипноза означает, что они смогут увидеть совершенно другой и удивительный мир. Но на самом деле это не совсем так. Есть люди, у которых случаются эпизодические провалы в памяти, и те, которые наоборот все помнят и делают любые вещи, не идя против собственных принципов морали и хороших поступков", - объяснил специалист.

Однако наука указывает на существование различных уровней способности внушать идеи людям. Когда проводится "предпринимательский" гипноз, возможно использование техник, которые подходят конкретному человеку, отметил Ле Бланк.

"Адекватное использование этих инструментов показывает, что любой человек в той или иной степени предрасположен к гипнозу", - добавил он.

В скором времени проект двух предпринимателей возымел успех. Сегодня фирма Le Blanc & West проводит конференции в конгрессах, на различных мероприятиях и семинарах. Со своими тренингами адвокат и врач побывали в таких странах, как Мексика, Перу, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Эквадор, Чили, Испания и США. Они даже стали героями шоу TED.

"Очень сложно изменять поведение людей в успешных фирмах. Наш мозг нам говорит, мы не должны изменять формулу, благодаря, которой мы здесь. Но фирмы, которые не меняются, в конечном итоге умирают. Наши выступления направлены на то, чтобы генерировать культуру, направленную на перемены в фирмах", - заявляют специалисты.

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