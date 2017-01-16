Спецкор о крушении Boeing в Киргизии: число жертв растет

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киргизии произошло крушение грузового Boeing 747. Самолет турецких авиалиний выполнял рейс из Гонконга в Бишкек и рухнул при заходе на посадку в столичном аэропорту Манас.

Самолет упал на жилые дома вблизи аэропорта. По данным МЧС Киргизии, были повреждены или полностью разрушены 32 дома. Подробности чрезвычайного происшествия сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент радиостанции "Европа" (Бишкек) Айгерим Муратова.

Расскажите, что произошло…

— К настоящему времени известно уже о 32-х погибших, в числе которых как взрослых, так и детей. Девять человек с различными травмами доставлены в больницы, среди которых четверо детей. Разборы завалов в настоящее время продолжаются, поэтому МЧС не исключает того, что число жертв еще может возрасти. На месте находятся около 300 спасателей, 500 сотрудников МВД, а также 14 бригад скорой помощи. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас создана межведомственная группа по оказанию помощи родным погибших и пострадавших.

Сообщалось о том, что были разрушены 32 здания. Это жилые дома?

— Да, это жилые дома, в основном. Они одноэтажные, там живут люди, жили, точнее, люди. Самолет упал прямо на эти дома, строения, и в результате разрушено свыше 30 домов практически до основания. Во многих местах остался только фундамент.

Есть ли уже какие-то предварительные причины авиакатастрофы?

— Сейчас ведутся спасательные работы. А причины будет расследовать международная авиационная компания. А вообще одной из приоритетных причин является ошибка пилотирования, а также густой туман, низкая видимость. Сегодня с утра была зафиксирована очень низкая видимость в районе аэропорта Манас и близлежащих поселков.

Официальная реакция властей Киргизии есть на происшедшее?

— Расследование, конечно же, будет, оно уже началось. А так создана межведомственная группа, в которую вошли представители различных ведомств, которые также будут оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших. Сейчас уже созданы специальные пункты сбора помощи, граждане могут перечислить деньги, передать вещи, одежду, еду и все, что может помочь пострадавшим и родным погибших людей.

Касательно международного аэропорта Манас, он закрывался или продолжал свою работу?

— Международный аэропорт Манас закрывался, однако по последним данным, сейчас уже некоторые рейсы возобновлены. Туман более-менее рассеялся, но еще точной информации об этом, к сожалению, нет, потому что они сам пока еще ничего не могут сказать. Но мы держим, точнее, стараемся быть в курсе событий и уже сообщать оперативно обо всем, о чем будет известно нам.

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