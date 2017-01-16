Мэр Днепра Борис Филатов: бандитизм выходит из-под контроля

Ульяна Громовенко – Днепр, для РИА Новости Украина

Не так давно Борис Филатов заявил, что в Днепр прибудут, по его информации, до 300 "титушек. Мэр обратился с Юрию Луценко и Арсену Авакову с просьбой поддержать порядок в городе.

"По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии "правоохранителей", передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику", - написал Борис Филатов на своей странице в Facebook, 12 января. Этот пост сразу же распространила по своим каналам и пресс-служба Днепровского городского совета, которая ранее сообщила о том, что неизвестные напали на сотрудников КП "Управление по контролю за благоустройством города". Нападение было совершено, по версии команды мэра, тогда, когда чиновники ехали проверять, как предприниматели почистили снег возле своих магазинов и офисов.

По словам руководителя коммунального предприятия Станислава Абрамова, как только его сотрудники выехали на маршрут, буквально сразу же заметили за собой "хвост". Некоторое время, как вспоминает Абрамов, темный джип преследовал микроавтобус с представителями КП по благоустройству Днепра. А потом и вовсе подрезал его. Водитель микроавтобуса вынужден был резко затормозить.

"И в этот момент на наш микроавтобус набросились неизвестные в масках. Они разбили машину, к счастью, никто из людей, которые в ней были, не пострадал. Покрушив авто, неизвестные также молча сели в свой джип и скрылись. Примечательно, что государственные номера джипа, в котором ехали напавшие на чиновников хулиганы, удивительно похожи на те, что использует для своего автопарка оппонент Бориса Филатова лидер "Громадской силы" Загид Краснов. Политик очень неравнодушен к цифре "5". Номерные знаки его автопарка состоят только из этих цифр". Случайность? Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на автомобиль мэрии.

Оппоненты же обвиняют самого градоначальника и его команду в беспрецедентном давлении на них. В частности, депутат Днепровского горсовета Екатерина Збарская заявляет о том, что Филатов дал коммунальщикам команду зачистить город от рекламных конструкций, которые принадлежат исключительно "Громадской силе".

"Почти полмиллиона гривен народных денег мэр Филатов тратит на сведение счетов с политическим оппонентом. И это только на одну группу беспредельщиков. А по городу их работает минимум три. Веселые времена настали. 90-е отдыхают", — написала Збарская на своей странице в Facebook.

Аналитики говорят о том, что мэр Борис Филатов не может простить Загиду Краснову несговорчивость. Дело в том, что в ноябре 2015 года, сразу же после своего избрания и инаугурации, Филатов пытался скроить большинство в городском совете под себя. Но тоже самое пытался сделать и Краснов. Который, как он считал, обладает "золотой акцией". А значит, либо мэр, либо "Оппозиционный блок" вынуждены договариваться с "Громадской силой". Цена вопроса тогда была — должность секретаря горсовета. На нее претендовал сам Загид Краснов. Правда, планы у Филатова были несколько иные. И, несмотря на то, что выездная сессия горсовета в самом конце 2015 года все-таки избрала Краснова секретарем горсовета, продержался он в своем кресле недолго, и вынужден был уйти — сработало не совсем светлое прошлое. А в команде Филатова знали, на какие болевые точки надавливать. Поговаривали, что крепкие ребята как-то даже запихнули Краснова под дулами автоматов в багажник джипа. И немного покатали по городу. После этого политик уже не претендовал на второе место в городской иерархии. Но продолжил последовательно критиковать городские власти. И получил.

Коммунальщики по команде сверху вдруг озаботились благоустройством части набережной, на которой находятся ресторан и ночной клуб Загида Краснова. Они попросту соорудили сплошной забор, заблокировав въезд на пешеходную зону набережной. Хотя там были предусмотрены пожарные подъезды и парковка для авто возле ночного клуба. Чуть позже такую же самую "спецоперацию" ретивые коммунальщики провернули и возле другого ресторана. Который принадлежит экс-первому заместителю мэра Дмитрию Погребову. У Погребова на действия властей отреагировали троллингом: сам владелец заведения Дмитрий Погребов на следующий день после монтажа забора, подкатил к ресторану на велосипеде. А его жена Снежана через Facebook пригласила всех гостей либо пешком приходить в ресторан, либо на велосипедах.

Активничает днепровский мэр не только в организации мелких пакостей своим оппонентам. Неугодных "друзей" по Facebook Филатов отправляет в бан. Ну, чтобы не путались между строк. И не мешали своей "болтовней" вещать "адептам".

Но некоторым не повезло даже больше. Так общественника Олега Чистопольцева, который, как оказалось, работает на штатной должности в мэрии, вдруг попросили дать отчет о своей работе. А по должностным обязанностям Олег должен был всячески пиарить мэра. Но вместо этого выступал с конструктивной критикой действующей власти. Пока особо не мешал — его не трогали. Но тут вдруг заподозрили Чистопольцева в страшном грехе — мол, внедрен он в команду самого лучшего в мире мэра недостойным Дмитрием Погребовым. Формально и основание для подозрений нашлось: накануне на сайте, который связывают с опальным вице-мэром, появилось развернутое интервью с Чистопольцевым. Зрада чистой воды!

Досталось и депутату Днепровского горсовета Анастасии Староскольцевой. В свое время она шла на выборы под знаменами "УКРОП". И даже могла стать чуть не гуманитарным вице-мэром. Не сложилось. Зато теперь ее вместе с мужем Владимиром Федоровым обвиняют в корысти: мол, хотели под шумок оприходовать бюджет в 16 млн. гривен, выделенных на организацию общественного телевидения Днепра.

На Федорова даже уголовное дело открыли. Дойдет ли оно до суда — покажет время. Но нервы депутату Староскольцевой и медиа-эксперту Федорову потреплет. Сама Староскольцева убеждена, что мэр, таким образом, пытается загнать ее в "стойло".

"Разоблачения тех, кто не поддерживает мэра продолжаются. Олег Чистопольцев отгремел. В очередной раз настала моя очередь. Мне об уголовном деле хочется сказать. Оно уже давнее. Собственно с тех пор, как я стала голосовать в разрез с позицией мэра и его видения освоения бюджетных средств. Правда, много раз мне передавали "приветы" от градоначальника и говорили, что если вернусь в большинство, и дело закроют, и дадут бюджет попилить. Не вернулась. Продолжают гадить. Дело, так называемое, не имеет под собой ничего. Это пустышка. Просто кому-то очень хочется создавать нервотрёпку для моей семьи", — поясняет Староскольцева.

Политический аналитик Анатолий Завадский считает, что сейчас самое время сторонам разойтись по углам ринга, успокоиться. А через некоторое время сесть за стол переговоров.

"Очевидно, что идет борьба за сферы влияния. Команда мэра целенаправленно отбирает бизнеса. У предпринимателей, которые послабее и поменьше, уже отобрали. Facebook Дмитрия Белоцерковца Снос МАФов в Днепре: Филатов хватит "кошмарить" предпринимателей!

"Рейдернуть" бизнес Краснова или Вилкула вряд ли удастся также легко и быстро — масштабы этих политиков и бизнесменов иные. Очевидно, что Краснов задействует все возможные ресурсы, чтобы противостоять мэру. Сегодняшний митинг под стенами облгосадминистрации показал, что сторонники у Краснова есть. А при правильно выбранной стратегии и должном финансировании широкомасштабная борьба против мэра может увенчаться даже досрочным сложением полномочий градоначальника", — предполагает эксперт.

Депутат одного из районных советов Днепра, который пожелал сохранить инкогнито, так прокомментировал противостояние Филатова и Краснова. А также вчерашнее заявление мэра о бандитизме и "титушках":

"Сам того не желая, Филатов публично признался, что он и его команда руководят бандитами в Днепре. А иначе, как понять его фразу о том, что бандитизм в городе начинает выходить из-под контроля? Филатов боится, что уже не может контролировать своих бойцов? Или о чем это он?" — задает риторические вопросы депутат.

Ответы на них могут дать правоохранители. Если непредвзятого и по букве закона расследуют все инциденты за последние два года. Но вот будут ли они это делать?