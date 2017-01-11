В зоне АТО обстрелы по всей линии соприкосновения - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Один погибший и трое раненых — таковы потери среди украинских военных за сутки в зоне АТО. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Кроме того, он заявил, что новые позиции, которые Вооруженные силы заняли в районе Светлодарской дуги, не нарушают минские соглашения.

О ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Много ли сейчас обстрелов и где наиболее горячие точки? Пресc-центр штабу АТО/Facebook Донбасс: кажется, что ВСУ пошли в наступление

— Количество обстрелов по сравнению с праздничными днями, безусловно, увеличилось, хотя нельзя говорить о том, что это катастрофическое увеличение. Можно говорить о нескольких десятках обстрелов. Более конкретную цифру сказать не могу, поскольку обстрелы вновь разошлись по всей линий соприкосновения, по всей границе зоны АТО, то есть, если от Луганской области смотреть вниз до Мариуполя, до зоны соприкосновения между Мариуполем и Новоазовском — стреляли везде. Есть погибшие среди наших военных и один раненый в районе Новоазовска – это Луганская область в результате минометного обстрела, и если говорить именно о жертвах, то, наверное, это самая горячая точка, хотя традиционно стреляли под Мариуполем, вновь были слышны выстрелы в районе Горловки, Авдеевки, также можно говорить о Донецком аэропорте. На данный момент в самом Донецке тихо, и слышны только разрывы в районе Марьинки, Макеевки, и можно предположить, что проводят какие-то взрывные работы представители так называемой ДНР. Дело в том, что они заявили о том, что 12 января на территории научно- исследовательского института будут проводить испытания шахтной взрывчатки. Шахтная это взрывчатка или что-то другое, не берусь судить, но там сейчас что-то бахает. В целом в Донецке достаточно спокойно и все идет своим чередом.

В штабе АТО сообщили, что на мариупольском направлении, в районе поселка Тарамчук произошло боестолкновение.

— Сложно пока сказать. Есть только официальная информация. Дело в том, что это достаточно отдаленное село, но мне кажется, что каких-то серьезных подвижек с их стороны не должно быть. Я думаю, что это более похоже на провокацию, собственно, то, что происходит в этом направлении достаточно часто.

Известно, какие именно новые позиции наши военные заняли в районе Светлодарской дуги?

— Действительно, там произошли изменения, но они произошли в зоне непосредственных боестолкновений, в так называемой серой зоне. Это достаточно большой степной район и перемещение вооруженных группировок там происходит достаточно регулярно без глобальных подвижек в ту или иную сторону границы. В данном случае могу опираться на слова военных, если они говорят о том, что заняли стратегически важные территории, значит, молодцы, им это удалось сделать.

Есть ли жертвы в результате обстрелов среди гражданского населения? РИА Новости Украина Евгений Котенко Восстановление Донбасса: мифы и действительность

— Сообщений о погибших или раненых среди мирного населения на данный момент нет. К счастью, и медики в Донецке подтверждают эту информацию, что раненых за последние дни к ним не поступало. Но, к сожалению, можно говорить о том, что страдают от обстрелов жилые объекты. На том же мариупольском направлении регулярно домовладения попадают под обстрелы в селах.

Известны ли подробности задержания в Донецке медсестры, которая работала в госпитале Нацгвардии?

— Какие-то подробности есть. Мы знаем, что это женщина средних лет, она приезжала в Донецк к сыну, к гражданскому. Она не имеет отношения к боевикам. Собственно, здесь же была задержана. Тенденция к подобным задержаниям в последнее время прослеживается, и люди опасаются ехать, даже к родственникам, поскольку риск оказаться арестованным достаточно велик, если тебя хоть как-то привяжут к действиям и к каким-либо воинским формированиям. Собственно, эта женщина была гражданской, ее уволили, мы знаем, что ВСУ не будет требовать ее освобождения, но каких-либо заявлений со стороны так называемых спецслужб ДНР в отношении ее будущего пока сделано не было. Опыт показывает, что быстро они не будут сделаны, следует ждать два-три дня, пока они нам что-нибудь скажут по поводу этой женщины.

Какова ситуация на контрольно-пропускных пунктах. Не было ли обстрелов там и много ли людей сейчас, после новогодних и рождественских праздников, их пересекают?

— Да, к счастью, обошлись новогодние праздники без провокаций на КПП и без прогнозируемых больших очередей. Может быть, помогло то, что зона АТО не попала под морозный фронт, под снегопады. К счастью, на данный момент больших очередей на пунктах пропуска нет, и пассажиропоток снизился, если мы в среднем считаем, что обычное число людей, пересекающих границу, это 20 тысяч, то в последние дни это число снизилось до 15-14 тысяч. Те, кто посещал родственников, вернулись по домам, и вот сейчас все спокойно.

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Ранее спецкор КП в Украине Артем Маслаков в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что жители Донецка опасаются каких-то несанкционированных действий со стороны неподконтрольных группировок.