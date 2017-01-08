От Одессы до Карпат: Украина в плену стихии, страдают местные жители

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Погода продолжает проверять на прочность жителей страны. Особенно досталось одесситам и жителям этой области. Кроме низких температур, местное население также страдает от сильных осадков, количество которых бьет все рекорды. Из-за непогоды в Одессе произошел прорыв теплотрассы, некоторые горожане праздновали Рождество в холодных квартирах.

Из-за сложных погодных условий местные власти решили перекрыть движение для автомобилей на всех дорогах Одесской области, кроме трассы "Киев-Одесса". Этот запрет начал действовать 7 января в шесть вечера.

На западе Украины — тоже метель. Пресс-служба МЧС в Ивано-Франковской области объявила третий уровень лавинной опасности в высокогорье.

Что сейчас происходит в Одесской области, в эфире радиостанции рассказал специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко.

Какие погодные условия в Одесской области?

— Снегопад продолжается, уже двое суток подряд идет снег. Иногда он прекращается, снежные заносы местами очень большие, особенно в области, местами на трассе есть снежные заносы величиной до двух метров.

Также сложная ситуация остается на многих автотрассах Одесской области, в данный момент открыто для проезда легкового транспорта только два направления – это трасса Одесса-Киев и трасса Одесса-Южный. До Николаева, до Измаила дороги по-прежнему закрыты, местами занесены, но, к счастью, уже по сообщению спасателей абсолютно все автомобили, которые попали в снежные заносы, были в снежном плену, некоторые больше суток там находились. К данному моменту они все освобождены, сообщается, что 262 автомобиля и 5 автобусов было освобождено из снежного плена.

Самая сложная ситуация — на участках трассы между селами Кринички и Холмогоровка, там более 150 человек провели в своих автомобилях около суток, но сейчас они все находятся в поселке Кринички, людей разместили в местном детском саду, в местной школе, даже в сельсовете. Туда пригнана военная техника, пункты обогрева, усилиями спасателей, облэнерго и пограничников люди полностью обеспечены как едой, так и теплом, никто из пострадавших не получил обморожение, никто не погиб.

Коммунальщики справляются с заносами?

— На 100% справится с снежными заносами пока что не удается, но в целом все основные направления расчищены, снегоуборочная техника работает и дальше. По сообщениям мэрии, около 100 единиц техники и около трех тысяч коммунальщиков постоянно борются с снежными заносами, но снегопады продолжаются. Сейчас выходные дни, поэтому такого сильного движения в городе нет.

Спасатели и сотрудники полиции рекомендуют людям не выезжать на личном автотранспорте не только в область, но и по городу, так как местами проезд еще затруднен, но к данному моменту работаю абсолютно все линии Горэлектротранспорта, то есть троллейбусные и трамвайные маршруты работают в плановом режиме, и сегодня, кстати, у нас ожидается рождественский парад трамваев, который состоится в центре города вечером, и еще сегодня пройдут традиционные книжные битвы в парке Победы, куда приглашают всех желающих.

Есть ли сообщения о ДТП?

— Основная масса ДТП произошла вчера, когда был первый день интенсивного снегопада. Люди, видимо, не поняли всего масштаба этого снегопада, все-таки выезжали на своих личных автомобилях.

Сегодня аварий практически не было, потому что транспорта действительно очень мало на улицах города, ситуация уже менее критична. Вчера был снесен светофор в одном месте и сошел с рельс снегоуборочный трамвай, который протаранил забор на Французском бульваре.

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В МЧС сообщили о прорыве теплотрассы. Некоторые дома остались без тепла?

— Сейчас точное количество домов, которые остались без отопления, не указывается, но это около 20 домов. Но, как сообщают сотрудники теплоэнерго, работы ведутся, но из-за того, что сильно заметены улицы и те участки, где произошли прорывы, пока что нет ни точных дат, когда это может быть отремонтировано, ни точного количества домов.

Также хочу сказать, что около 22 населенных пунктов в области остаются по-прежнему обесточенными. Но на состояние вчерашнего вечера их было почти что в двое больше, в итоге 38 маленьких городков и поселков Одесской области встретили Рождество без электроэнергии.

(публикуется на языке оригинала)

Подробиці про ситуацію в Карпатах й у західних областях загалом в ефірі радіостанції розповіла головний редактор західноукраїнського інформаційного порталу Press-Центр Мирослава Бзікадзе.

Третій рівень лавинної небезпеки – це великий показник. Які заборони вводяться після його оголошення?

— Вводиться обмеження на проїзд тими автошляхами, де можливе сходження лавин, тобто водіїв попереджають, що краще утриматись від проїзду тими дорогами.

Зараз в "Укравтодорі" кажуть, що проїзд всіма автошляхами Прикарпаття забезпечений, хоча ще 6 січня на Святвечір рятувальникам доводилось витягувати із заметів рейсовий автобус с пасажирами, котрий зупинився на узбіччі і не міг самостійно виїхати на проїжджу частину.

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Ситуація залишається складною, сьогодні тримаються двадцятиградусні морози, прогнозують снігопади та хуртовини, і тільки вчора зареєстровано п’ять випадків обмороження людей – це надзвичайно багато, тому що від початку року біло всього шість.

Яка область на заході України постраждала від негоди найбільше?

— Найбільше – це Івано-Франківська і Закарпатська, Львівщина – частково.

Скільки населених пунктів в Західному регіоні лишилися без світла внаслідок негоди?

— На разі не багато – не більше 30 населених пунктів, більше було 5 і 6 січня.

Чи є пункти обігріву біля вздовж великих автошляхів?

— Так, пунктів обігріву є багато, по кілька десятків в кожній області, вони розташовані в обласних центрах і поблизу населених пунктів вздовж автошляхів. Вони працюють, забезпечують людей гарячим чаєм, можна зігрітися, перекусити. Водії, які в цей час подорожують, дальнобійники можуть там теж зупинитися.

Траси на перевалах перекривали?

— 4 і 5 січня була цілковита заборона – перекривали. Зараз просто порада утриматися. В "Укравтодорі" кажуть, що на Франківщині найпроблемнішими були Вишківський і Яблуницький перевали, вони вже відкриті для поїзду.

Як люди можуть уберегтися від обмороження, які основні ознаки, щоб людина розуміла, що слід вже бігти кудись у тепле приміщення?

— Ознаки обмороження відомі. Як правило, люди обморожують найбільше руки і ноги, пальці – кінцівки, тобто радять лікарі тепліше вдягатися, кілька шарів одягу, щоб було, в жодному разі не зігріватися алкоголем, бо тоді судини звужуються, і людина вже не відчуває, коли наступає той критичний момент, коли вже от потрібно звертатися до лікаря.

На разі з тих п’яти випадків найскладніший – це 76-річний мешканець села Живачів Тлумацького району, він в критичному стані, він обморозив половину тулуба, очевидно, десь заснув на вулиці.

Які головні ознаки обмороження?

— Німіють кінцівки пальців на руках і ногах, стають синюватого кольору – це вже критичний стан.

Що слід і чого не слід робити, коли на дворі панує негода?

— Найперше –не виходити з дому, якщо є така можливість, тепліше вдягатися, обов’язково поїсти, щось гарячого випити, без цього лікарі не радять виходити в мороз з дому. І насамперед дбати про себе, про своє здоров’я, тепліше вдягатися, не нехтувати головним убором, рукавицями.

Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире "ГС" сообщил, что в Украину идут сильные морозы, а глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал о готовности Киева к морозам и снегопадам.