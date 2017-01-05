Закарпатье, разгул стихии: машины достают из снежных заносов - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На Закарпатье обострилась ситуация с погодой. Обильно идет снег, местами метели, на дорогах — гололедица и заносы.

В связи с такими погодными условиями обладминистрация ограничила движение большегрузного и пассажирского транспорта через перевалы и по международным и государственным трассам.

Подробнее о ситуации в регионе в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила специальный корреспондент в Ужгороде Екатерина Ирха.

(публикуется на языке оригинала)

Яка ситуація в Ужгороді?

— Зараз, власне, знаходжуся в сніговому заметі. Але в області, на дорозі місцевого значення. З 9 години ранку відновив рух вантажний транспорт через перевали на межі Закарпатської області, тому що дорожники, в принципі, справилися з тими сніговими заметами, що були.

На ранок було 87 відбуксованих машин. Тобто, в принципі, ситуація нормалізувалася, хоча маємо ще зранку одну снігову лавину, яка у селищі Ділове Рахівського району спричинила певні проблеми на дорозі. Був реверсний рух, поліція контролювала, але дорожники вже прибрали сніг з проїжджої частини. Тобто якихось таких колапсів снігових наразі в області не спостерігається.

Синоптики прогнозують, що буде значне похолодання з наступної доби, що сніжитиме ще на Закарпатті.

Які рекомендації дають людям рятувальники, аби убезпечити себе на дорозі, в горах? Чи організовують пункти обігріву?

— Пункти обігріву в області діють. Їх 28 стаціонарних і два мобільних. Організовані вони спільно з підрозділами ДСНС та органами місцевого самоврядування. Близько півтори тисячі закарпатців зверталися по допомогу туди.

Але скажу, що ми не маємо значного зниження температур, тобто зараз, наприклад, близько мінус 2-3 градусів. Прогнозують аномальний холод для Закарпаття. Зокрема, для обласного центру, для Ужгороду, до мінус 17 — це досить холодно. Такого холодного Різдва тут не пригадують, якщо справдяться ці прогнози.

А рекомендації — утриматися все ж таки від поїздок, тому що транспорту на дорогах багато, туристичний край, досить багато приїжджих на Закарпатті. Не кожна машина готова до гірських доріг, а їх тут переважна більшість.

Безумовно, зберігати тепло, тепло вдягатися, тому що якщо людина не розраховує на те, що вона застрягне на дорозі, наприклад, на декілька годин, і зустріне там і сніг, і холод, то буде дуже важко дістатися і швидкій сюди, і оперативну допомогу надати.

Але оперативно працюють всі комунальники всіх населених пунктів області спільно з ДСНС-никами. В посиленому режимі працюють і вдень, і вночі. І зараз я проїхала три райони Закарпатської області, на власні очі бачила техніку.

Туристів багато?

— Туристів багато. Ще на початку грудня говорили про те, що Закарпаття б'є рекорди власні з відвідуваності, що в десятки разів перевищені попередні річні показники відвідування туристами Закарпатської області. І не лише з усієї України, але з-за кордону. І переважно пов'язують це з тим, що люди, які звикли відпочивати на території України і обирали, наприклад, південь, то багато кримських туристів перекочували до Закарпаття в пошуках нових родзинок українських для туриста.

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Напомним, что из-за снегопадов на всех перевалах Закарпатской области ограничено движение автотранспорта.