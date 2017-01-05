Взрыв в Сумах. Избежать жертв помог случай - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Сумах 3 января около девяти вечера в одной из квартир жилого дома произошел мощный взрыв. По предварительной версии следствия, это случилось из-за утечки газа. А пользователи соцсетей сообщают, что взрыв устроил специально хозяин квартиры.

Подробнее о происшествии в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила корреспондент газеты "Факты" Галина Кожедубова.

Что вам известно о взрыве многоэтажки в Сумах, какое число жертв на данный момент?

— Взрыв произошел во вторник вечером, 3 января, в 20.40. Жители близлежащих домов были просто ошарашены – Сумы тихий город, такого просто не было раньше. В доме вылетели стекла, балконные рамы, были разрушены от взрыва машины, стоявшие во дворе, пострадали люди, которые там находились в это время. Сначала думали, что произошла утечка газа, но потом оказалось, что действительно взрыв был сделан умышленно. В этом доме на седьмом этаже проживал 59-летний пенсионер Владимир, он постоянно выпивал и неоднократно говорил соседям: я вас взорву. У него в этом подъезде было две квартиры, и он угрожал, что, мол, я взорву вторую, и никому она не достанется. И вся эта ситуация усугубилась после его развода с женой. Люди слышали угрозы, но не воспринимали их всерьез. И вот в 3 января он действительно, как предварительно установило следствие, открыл газ у себя в квартире и сел где-то там, в углу комнаты с зажженной сигаретой, и потом раздался взрыв.

Ударная волна была направлена в две разные стороны: одна пошла в окна, вторая как-то вынесла двери. Как сказали спасатели, основную силу приняла на себя шахта лифта, она была сильно разрушена, если бы не туда направился взрыв, то жертв могло бы быть намного больше. А так, этого пенсионера с сигаретой засыпало обломками, его извлекли, сейчас он находится в больнице, состояние средней тяжести. Умерла одна пожилая женщина — ее засыпало насмерть. Еще было много пострадавших, но к счастью, больше не было жертв. В этом доме проживает 432 человека, и после взрыва оказалось, что нужно расселить 101 человека. Сейчас известно, что 48 человек спасатели вместе с городскими властями отселили в гостиницу "Юбилейная", а остальные 63 человека самостоятельно переселились к своим родственникам.

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В отношении подозреваемого во взрыве пенсионера открыто уголовное производство по части второй статьи 194 — умышленное действие по уничтожению имущества, повлекшее за собой жертвы. Но как сообщили в пресс-службе прокуратуры, будет сложно привлечь его к ответственности, потому что он находится на учете у психиатров.

А этот дом – старый, износившийся?

— Обычная, нормальная девятиэтажка, она стоит вдоль дороги, это не старый дом, самый обыкновенный дом, такие строили в 70-80-тые годы.

На какое время переселили людей? Были заявления об этом от местной власти?

— Нет, еще пока ничего неизвестно, потому что все произошло поздно вечером, поэтому это все было в таком авральном порядке. Конечно, там, на месте сейчас развернут передвижной пункт обогрева, работают до сих пор и техника, и спасатели. Вчера, наверное, к работе было привлечено двести спасателей, было очень много техники. Поэтому, как быстро будет продвигаться, пока неизвестно, и насколько это продлится, тоже пока еще неизвестно.

Что собираются делать с этим домом?

— Ремонтировать, наверное. Это очень длинный дом, и в нем пострадало сильно всего пара квартир. Это шестой-седьмой этаж, и ниже. А соседние подъезды не пострадали. Просто по одной лестничной клетке взрывная волна пошла вниз. Сам дом не разрушен, дом, к счастью, стоит, и перегородки, несущие стены не пострадали, несущие балки не разрушены.

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Напомним, ранее во Львове произошел взрыв в жилом доме, погиб мужчина. Мэр Андрей Садовый сообщил, что 33-летний мужчина, который погиб в результате взрыва, занимался сбором боеприпасов и хранил их дома.