Тим Желдак, Марина Давыдова и Дмитрий Розмерица

Ульяна Громовенко, Днепр

В новогоднюю ночь неизвестные запустили петарду в окно административного здания Каменского городского совета. Из-за чего произошло возгорание и задымление на четвертом этаже здания. По информации службы спасения, пострадало помещение финансового отдела мэрии. Повреждена мебель, окна и двери. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

ГСЧС в Днепропетровской области Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры и петарда в окно горсовета

Вечером 1 января около трехсот днепрян, а также специально приехавшие гости из Кривого Рога и Запорожья прошли по городу с факелами, вспоминая таким образом лидера украинских националистов Степана Бандеру. В самом начале акции была попытка спровоцировать драку и сорвать шествие. Но полиция локализовала инцидент.

Тим Желдак, Марина Давыдова и Дмитрий Розмерица Днепр посленовогодний: факельное шествие в честь Бандеры и петарда в окно горсовета

Участники акции после небольшого митинга-реквиема у стен Днепропетровской облгосадминистрации, прошли с факелами по центральным улицам Днепра.

Как известно, идеолог украинского национализма Степан Бандера родился 1 января 1909 года. Несколько лет подряд в Днепре по инициативе народного депутата Украины Андрея Денисенко, известного своими ультрарадикальными, националистическими взглядами, проводится факельное шествие.