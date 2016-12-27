Средиземное море поставило рекорд смертности

РИА Новости Украина

Печальный рекорд: в конце прошлой недели Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев объявило, что общее число мигрантов, погибших в Средиземном море с начала 2016 года, превышает 5 000 человек. В 2015 году их было чуть меньше 3 800 человек.

В этом отношении 2016 год побил все рекорды, в то время как число людей, пересекших Средиземное море сильно снизилось по сравнению с 2015 годом.

Прокомментировать ситуацию Sputnik попросил Софи Бо (Sophie Beau), соучредителя и генерального директора "SOS Méditerranée", неправительственной организацией, приходящей на помощь суднам мигрантов в море.

Что вы отвечаете на обвинения в том, что вы подталкиваете людей к тому, чтобы попытаться пересечь море?

— Действительно, именно по этой причине Европейский союз оказал в 2014 года давление на Италию с целью положить конец операции Mare Nostrum. Но несмотря ни на что, многие (беженцы) по-прежнему пытались отплыть, в то время как в море не было больше ни одного спасательного корабля. Это было еще до того, как была создана "SOS Méditerranée".

Именно в этот момент мы и решили создать эту европейскую гражданскую ассоциацию по спасению, потому что совершенно отсутствовал механизм спасения на море. Что мы на это отвечаем, так это то, что мы не можем бросить людей умирать на наших глазах и ничего не делать.

Ну а то, что в Европе идет обсуждение вопроса об иммиграции, это другой вопрос. Но мы не может позволить людям умереть и не помочь им. Это правовое обязательство, это также моральные обязательство, для нас это также наш долг как моряков и гуманитарных работников, это также наша ответственность в качестве участника гражданского общества. Однако совершенно неприемлемо, чтобы государства Европейского союза не принимали широкого участия в оказании этой помощи.

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