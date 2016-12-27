Донецк: ждем обострения каждый день, а тут еще и блокада

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

На отдельных участках фронта продолжаются активные боестолкновения – наиболее сложная ситуация сохраняется в окрестностях Донецка, между Светлодарском и Дебальцево, Авдеевкой и Ясиноватой, а также в Новоазовском районе на юге региона. Данные о жертвах и раненых среди мирного населения за последние несколько дней, к счастью, не поступали, однако в прифронтовых районах фиксируются новые разрушения и повреждения жилой инфраструктуры и коммуникаций.

По данным властей самопровозглашенной Донецкой народной республики подразделения украинской армии в ночь с понедельника на вторник выпустили порядка ста мин и артиллерийских снарядов по западной и северной окраине Донецка, окрестностям Ясиноватой, Дебальцево и южным селам самопровозглашенной ДНР. А накануне под минометный огонь попал район контрольно-пропускного пункта "Александровка" к западу от Донецка на линии разграничения между Украиной и ДНР. Известно, что на момент обстрела через КПП двигалось гражданское население и только по удачному стечению обстоятельств обошлось без пострадавших.

"С 18:00 до 02:00 украинские силовики выпустили 86 мин калибрами 82 и 120 мм по поселкам Трудовские, Старомихайловка на западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево и Ясиноватой, а также селу Ленинское Новоазовского района на юге страны. С позиций украинских военных также были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий Донецкой народной республики. Кроме того в понедельник днём украинская сторона открыла огонь из минометов калибра 120 мм по району контрольно-пропускного пункта "Александровка", – отметили в силовых структурах самопровозглашённой ДНР.

В свою очередь украинские военные заявляют о непрекращающихся атаках со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, по сообщениям пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки ополченцы около сорока раз открывали огонь по позициям ВСУ на линии соприкосновения. По информации силовиков, на мариупольском направлении по населённому пункту Широкино ополченцы вели огонь из танков. Также зафиксированы обстрелы из запрещенной минскими договоренностями крупнокалиберной артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров, гранатометов и пулеметов огонь велся по населенным пунктам Талаковка, Павлополь, Водяное и окраинам города Марьинка. Под Донецком под обстрел ополченцев ДНР попали жилые кварталы Авдеевки, посёлки Опытное, Южное, Луганское и Зайцево.

Тем временем жители прифронтовых районов Донбасса опасаются, что в преддверии новогодних и рождественских праздников на фронте может случиться очередное обострение. В то, что ВСУ и военнослужащие ДНР будут соблюдать режим прекращения огня, местные жители почти в абсолютном большинстве не верят. Многих горожан не покидает чувство тревоги и напряжения. По мнению горожан, масштабные провокации не исключены именно в канун нового года и вот этого люди действительно боятся.

"Пока терпимо, но все равно стреляют. Ночью было неспокойно, со стороны Авдеевки несколько часов подряд шумели, в городе всё это очень хорошо слышно. Бои, как были, так и продолжаются и никакое перемирие там не работает. На новый год хотелось бы мира и тишины, хотя бы в новогоднюю ночь, чтобы дали людям отдохнуть и немного отвлечься от этого кошмара бесконечного. Но мне кажется, что покоя не будет. На праздники могут устроить сильный обстрел, не дай бог, с жертвами. Страшно, конечно, то и дело трясемся, боимся всего, каждого шороха. Больше всего боюсь, чтобы в дом не попало, потому-что живём в таком месте, что все эти мины буквально над головой летают", – говорит жительница Ясиноватского района Алёна.

"Не знаю, лично я не верю в эти так называемые перемирия. Сколько их было и всё равно, заканчиваются они провалом. Пару дней продержатся, потом снова начинают накрывать. В центре города все отлично, да. Там елка на площади, ярмарки, гуляния, концерты, рестораны, кафе работают, а у нас на окраине почти мрак. Каждую ночь со стороны Марьинки слышно бои. Одно хорошо, что реактивную артиллерию не применяют по нашим районам. Но всё равно, громко очень и беспокойно, поэтому о перемирии говорить бесполезно", – рассуждает житель прифронтового Петровского района Донецка Павел.

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"Конец года для нас выдался очень жарким и напряжённым. Праздновать будем обязательно, но новогоднее настроение особо не чувствуется, подпортили его изрядно. Эти бои недавние под Дебальцево опять нагнали на нас страх и ужас. Больше всего мы боялись, что в городе полыхнут сильные бои как зимой 2015-ого. Хорошо, что немного успокоилось, вроде притихло, но страшно все равно. Мы же ничего не знаем, что будет сегодня вечером, что завтра. Оставят город в покое или нет, обстреляют или нет. И так каждый день – живем в неопределенности", — говорит жительница Дебальцево Нина Васильевна.

Напомним, что 21 декабря участники контактной группы на последних в 2016 году переговорах в Минске договорились об очередном "режиме тишины" в Донбассе. Договоренность предусматривала бессрочное прекращение огня с полуночи по киевскому времени в ночь на 24 декабря. В то же время противоборствующие стороны систематически продолжают нарушать соглашения, при этом регулярно заявляют о провокационных обстрелах своих позиции и мирных территорий, а также скоплении у линии разграничения тяжёлого вооружения, что в итоге сводит на нет любые инициативы в рамках мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.