Из Львова: Святой Николай победил Деда Мороза, а туристы - горожан

Татьяна Костюк –Львов, для РИА Новости Украина

Ярмарка новая, ассортимент старый

Праздничная атмосфера появилась во Львове еще в середине декабря, когда открылась традиционная Рождественская ярмарка. Несколько десятков деревянных домиков в самом центре города мерцают новогодними огоньками, и продавцы пытаются продать прохожим сувениры и угощение по совсем не праздничным ценам. Львовяне осторожничают, знают, что в "межсезонье" купить гуцульские носочки, варежки, футболки или вышиванки можно дешевле. А вот туристы ведутся на праздничную мишуру.

"Каждый год одно и то же. Даже ассортимент не меняется, — комментирует львовянка Марта Сербин. — Большая часть товара — китайский ширпотреб: магнитики, украшения. Редко кто продает товары местных рукодельниц. Все очень предсказуемо".

О том, что новогодние праздники во Львове проходят, как "день сурка", говорят многие. Схема празднования стандартная: открытие ярмарки, "зажигание" елки, День Николая, выставка ледяных скульптур, Новый год, установка дидуха, Рождество, фестиваль вертепов, Крещение, закрытие ярмарки, конец "свята", подсчет барышей.

УНИАН Праздничный Львов

А вот в горсовете наоборот считают, что Львов будет удивлять, "зажигать" и вдохновлять. И как самый главный аргумент приводят грандиозное ЗD шоу, которого еще никогда не видели галичане.

"В новогоднюю ночь запустим световое шоу. Начнется оно с небольшого разогрева, потом мы встретим Новый год и продолжим вечеринку с визуальными эффектами в 3D изображении. Все желающие получат специальные очки, чтобы сполна насладиться спецэффектами", — рассказал медиахудожник, автор световых инсталляций Альберт Врубель.

Артисты жалуются на ограниченный репертуар УНИАН ФОТО. От Харькова до Львова: новогодние елки страны

Львовские "Деды Морозы" в расстроенных чувствах. Сезонный заработок уже который год не приносит былого материального удовольствия. Красноносого сказочного персонажа и раньше не особо жаловали в Галичине, а с началом русско-украинского конфликта, он стал практически персоной нон грата. Его не заказывают для детей, не приглашают в гости.

"Я еще помню времена, когда очередь стояла из желающих пригласить меня на утренник в детский сад или школу. На "домашних" заказах за три новогодних дня я мог несколько своих зарплат заработать, — вспоминает Дед Мороз "в отставке", актер Владимир Кравец. - На корпоративы раньше звали. Это был персонаж и для детей, и для взрослых. А теперь основная аудитория — дети и праздники с участием Святого Николая. На дом его практически не заказывают. А на корпоратив, если повезет, то пригласят хохотуна Санту".

Правда, в любящем традиции Львове артисты могут подзаработать и после Нового года. Отдельная графа заработка — участие в Вертепе во время рождественских праздников.

Ряженые могут приходить без приглашения, поэтому маршрут они выбирают самостоятельно. Но заработанные деньги идут не в один карман, а делятся между всеми участниками, что, конечно же, уменьшает сумму гонорара.

ABCnews / Микита Печеник Праздничный Львов

Удивительная вера в щедрого дедушку

Отсутствие у галичан симпатии к Деду Морозу подтвердили и социологи.

Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в декабре 2016 года, самый любимый зимний праздник жителей Западной Украины — Рождество. За него проголосовали 70% опрошенных галичан. А в любви к Новому году признался только каждый пятый респондент.

В южной части Украины, на Востоке и в Центре — ситуация противоположная. Там в фаворе — Новый год.

Поинтересовались социологи и симпатиями к двум щедрым дедушкам — Морозу и Николаю.

— В Святого Николая верят более трети опрошенных (37%). Почти половина заявила, что не верят в него. Больше всего "верующих" — на Западе (45%), меньше всего — на Востоке (27%), — рассказали социологи "Рейтинга". — В свою очередь, в Деда Мороза верят 22% опрошенных украинцев. 70% — не верят. Больше всего тех, кто верит в Деда Мороза среди жителей Центра и Востока (27% и 25% соответственно). На Юге таких 20%, а на Западе всего 15%.

ABCnews / Микита Печеник Праздничный Львов

В промежутке между Днем Святого Николая и Новым годом Львов, как и вся Украина, живет праздничными корпоративами. Каждая фирма пытается придумать оригинальную тему и сценарий. Но, похоже, в этом году уже есть победители, перепрыгнуть которых вряд ли удастся.

Во Львове провели корпоратив для безработных и фрилансеров. Организаторы рассказали, что идея возникла спонтанно. Просто в какой-то момент пришло осознание, что важная часть предпраздничного ажиотажа обходит их стороной: "Многие из нас работают "на себя", поэтому классического корпоратива с коллегами никогда и не было. А хочется. И желающих оказалось очень много. Выбрали тему — хиты 90-х. Озвучили праздничный дресс-код — платья и костюмы. Вход сделали свободным".

Необычная вечеринка удалась на славу.

Рай для туристов

В то время как львовяне планируют свой новогодний отдых, чтобы не утонуть в толпе туристов, американское издательство "Business Insider" опубликовало очередной рейтинг самых дешевых туристических городов мира. В нем западной столице Украины присудили первое место.

Рейтинг составляла туристическая компания "Mondono", которая сравнивала города по таким параметрам: стоимость проживания в гостинице, ужин на двоих, проезд в такси и, внимание! — пиво. Итак, по подсчетам турагентов, за жилье гость заплатит приблизительно 26 долларов, за трапезу — 5, пиво оценили в полдоллара, а проезд в такси — 20 центов за километр.

ABCnews Праздничный Львов

Действительно, рай для людей с нормальными европейскими и американскими зарплатами.

А вот официальная статистика о туристах, которую предоставили во львовском горсовете:

В этом году город посетило 2 миллиона 600 тысяч гостей. И это почти на 30% больше, чем в 2015. Туристический сбор составил 4 миллиона 500 тысяч гривен. И это на 80% больше, чем в предыдущем году.

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Средняя длительность пребывания туриста во Львове — 4 дня. Средний чек за это время — 200 евро. Всего же в течение года гости обогатили казну и местных предпринимателей на 520 миллионов евро.