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    Спорт

    Накануне матча Лиги чемпионов УЕФА отстранил капитана "Шахтера"

    (обновлено: )16501
    Дарио Срна в связи с подозрениями в употреблении допинга исключен из соревнований. Точные сроки дисквалификации пока не объявлены.
    Открытая тренировка донецкого Шахтера
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна отстранен Европейским футбольным Союзом от участия в Лиге чемпионов.

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    В информационном листе УЕФА напротив фамилии Срны стоит отметка "Исключен из соревнований".

    Ранее сообщалось, что положительная допинг-проба защитника донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии по футболу Дарио Срны была взята 22 марта 2017 года во внесоревновательный период, однако игрок решил приостановить выступления за клуб.

    Пометка об исключении Срны из соревнований была сделана накануне матча "Шахтера" в рамках Лиги чемпионов против "Наполи".

    Игра состоится 21 ноября в 21.45 в Неаполе.

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