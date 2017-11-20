"Динамо" решило оспорить техническое поражение в Лозанне

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что клуб обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с целью оспорить техническое поражение, засчитанное команде за отказ приехать на матч седьмого тура чемпионата Украины с "Мариуполем".

"Мы будем работать в правовом поле. Да, мы обязательно будем обращаться в Лозанну. Я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить по своим местам", — сказал Суркис в эфире программы "Профутбол" на телеканале "2+2", сообщает Р-Спорт.

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Матч "Мариуполь" — "Динамо" должен был состояться 27 августа, но киевский клуб отказался ехать в Мариуполь по соображениям безопасности. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) засчитал киевлянам техническое поражение за отказ приехать на матч. "Динамо" обжаловало такое решение, на апелляционный комитет ФФУ оставил решение в силе.